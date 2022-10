El emotivo encuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd: "El futuro es lo que tú lo haces"

Fueron los protagonistas de una de las trilogías más inolvidables del cine de los años 80, Regreso al futuro. Michael J. Fox y Christopher Lloyd, Marty McFly y Emmett 'Doc' Brown en las películas, se reencontraron este fin de semana en un evento de la ComicCon en Nueva York, ante un emocionado público que les dedicó una sonora ovación.

Los dos intérpretes, de 61 y 83 años, se sentaron en el Javit's Center en Nueva York para participar en una conversación sobre la trilogía. "La mejor parte de esta película fue trabajar con Chris", dijo Fox, y agregó que encontró "divertido" trabajar con Lloyd "porque es simplemente un genio".

También salió el tema del párkinson, la enfermedad que sufre Michael J. Fox desde 1990: "El párkinson es un regalo, y no lo cambiaría por nada... Personas como Chris han estado allí siempre para mí, y muchos de vosotros lo habéis hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me habéis dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente".

Preguntados acerca de sus frases de cine favoritas, Fox dijo: "¡No puedes luchar aquí, esta es la sala de guerra!", de la película Dr. Strangelove, mientras que Lloyd dijo: "Se dijo una vez en una película: el futuro es lo que tú lo haces".

200.000 visitantes

En el recinto ferial Jacob Javits, a orillas del río Hudson, se espera que alrededor de 200.000 personas visiten la colosal feria de este año, que intenta dejar atrás lo peor de la pandemia, que forzó el cierre durante dos años y que en la pasada edición obligó a los organizadores a reducir el número de visitantes a 150.000.

Aunque San Diego (California) sigue siendo la meca de las ferias Comic Con, con la presencia de las caras más famosas de las series de ciencia ficción y fantasía más vistas o los anuncios más sonados del cine y de la pequeña pantalla, Nueva York se ha convertido en la feria pop más visitada del país.