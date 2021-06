Encasillados sin ropa: actores y actrices que han luchado para ser valorados al margen de sus desnudos

Nathalie Emmanuel no tuvo inconveniente en desnudarse durante su paso por Juego de tronos interpretando el papel de Missandei. Antes de participar en la serie de HBO ya había mostrado ciertas partes de su anatomía en otros trabajos, como la intervención que hizo en un episodio de Misfits. No obstante, según ha contado la propia actriz recientemente, contar con estos precedentes en su currículum tuvo un efecto con el que no estaba cómoda: le llegaban más papeles que implicaban desnudez.

Emmanuel cuenta cómo el haberse mostrado desnuda en el pasado daba pie, en cierto modo, a que muchos creativos calcularan que estaría mucho más dispuesta o receptiva a hacerlo de nuevo, cuando en realidad se trata de escenas que no se siente nada cómoda haciendo.

La actriz británica explica que la mayoría de las ocasiones ha podido alcanzar un acuerdo respecto a la cantidad de piel desnuda que mostrar según las necesidades del guion, y si no rechaza el papel, pero la existencia de esas ideas preconcebidas supone una suerte de encasillamiento: tomar los trabajos anteriores de un actor o actriz como lo único que tiene para ofrecer. Infravaloración que se hace más incómoda cuando lo que se aprecia es únicamente una cuestión de cosificación física.

En el caso de algunos actores y actrices esta cuestión se ha convertido en una idea preconcebida contra la que han tenido que luchar en varias ocasiones, tanto para que no se dé por hecho que harán encantados una escena de desnudo como para que su trabajo no sea infravalorado por no ser considerados intérpretes serios.

Más que un trozo de carne

Natalie Portman es una de las actrices que más ha puesto de su parte para ser reconocida por su trabajo interpretativo antes que por cualquier atributo físico. Cuando ha tenido que mostrar carne en algún papel ha recurrido a dobles de cuerpo, y este mismo año recordó cómo interpretando a una bailarina de strip-tease en Closer (2004) fue paradójicamente donde más segura se había sentido gracias a la preocupación del director Mike Nichols.

'Closer' COLUMBIA PICTURES

El corto Hotel Chevalier (2007), de Wes Anderson, es el único filme donde la actriz ha realizado un desnudo integral ella misma. Desgraciadamente, cumplió sus peores predicciones: "Me pareció deprimente que la mitad de las críticas de Hotel Chevalier versaran sobre la desnudez. Me llevó a pensar que no debería haberlo hecho", declaró en WENN.

Taylor Lautner, actor conocido por su papel en las películas de la saga Crepúsculo como el hombre lobo Jacob, que habitualmente aparece sin camiseta, pasó toda la campaña promocional de la pentalogía justificando ante los medios por qué su personaje tenía que enseñar el torso de manera tan insistente. Una vez finalizadas las películas, aseguró que no quería ser conocido solo por su cuerpo, y que, si tuviera que elegir, no se quitaría de nuevo la camiseta en una película.

Una vez, no necesariamente más

Eva Green conoce bien las negociaciones en las que ha tenido que entrar Nathalie Emmanuel después de propagarse esa idea de que se desnudaría sin condiciones. La actriz francesa tuvo un debut deslumbrante a los 23 años en Soñadores (2003), donde Bernarndo Bertolucci filmó su cuerpo desnudo desde todos los ángulos posibles. Desde entonces, Green se ha desnudado delante de la cámara en otras ocasiones, pero no sin llegar antes a un acuerdo muy meditado.

En el rodaje de Casino Royale (2006), donde interpretaba a Vesper Lynd en el debut de Daniel Craig como James Bond, tuvo que enfrentarse con el director Martin Campbell con motivo de la escena de la ducha. Según el guion, Vesper estaba en ropa interior, pero ella consideraba que en esa situación el personaje no se detendría a desnudarse. Gracias a que recibió el apoyo de Craig, que tenía mucho más poder en la producción, pudo rodar la escena con vestido.

Necesidades del guion

Algo en lo que coinciden varias actrices que se mostraron desnudas en diversas ocasiones al principio de sus carreras es en haber ganado la suficiente confianza como para poder rechazar nuevos desnudos que no estén realmente justificados por la historia que se pretende contar.

Eso mantiene Emily Blunt, que sí mostró su cuerpo desnudo en el telefilme Enrique VII (2003) y en el romance My Summer of Love (2006), pero desde entonces tiene muy en cuenta si una escena de desnudez está al servicio de la historia o "solo por el placer de verle las tetas a alguien", afirmó en The Telegraph (vía The Independent). Al parecer, Blunt vetó una escena de desnudo que tenía su personaje en el thriller Sicario (2015) precisamente por ese motivo.

Emily Blunt se negó a salir desnuda en 'Sicario'

Otras veces también pueden tenerse en cuenta aspectos relativos a la producción. Este mismo año, Keira Knightley afirmó en el podcast Chanel Connects que no contemplaba volver a interpretar desnuda, como ha hecho varias veces en el pasado, en proyectos dirigidos por hombres. "En parte puede ser por vanidad, pero también por la mirada masculina. No tengo una prohibición absoluta, pero sí con hombres. Me incomoda mucho", afirma la actriz.

"Si fuera [una historia] sobre la maternidad o sobre lo extraordinario que es el cuerpo humano, de cómo un cuerpo que conoces y es tuyo cambia y se ve de una manera completamente distinta... Entonces sí, claro que lo haría, explorando eso con una mujer que lo entendería", prosigue su razonamiento. "Pero en cuanto a esas horribles escenas de sexo donde estás toda arreglada y todo el mundo resopla... no me interesa para nada. Preferiría no tener que desnudarme delante de un grupo de hombres".

Jamie Dornan, que protagonizó junto a Dakota Johnson las adaptaciones de la saga Cincuenta sombras de Grey, también marcó sus límites en cuanto a enseñar los genitales, a pesar de que también se convirtió en un tema de conversación que parecía insoslayable durante la promoción de las películas, como en esta entrevista con Elle donde le preguntaban si haría un desnudo integral por un millón de dólares.

"No sé si lo haría, pero ya se me ve el culo bastante, no es algo que me moleste. También se ven mucho las tetas de Dakota; yo enseñaría las mías si tuviera. Simplemente creo que no tenemos por qué enseñar el resto de nuestros cuerpos si eso no es esencial para la historia", explicaba. "No estamos haciendo porno, a pesar de que sea lo que mucha gente cree".

Derecho al olvido

Helen Mirren a día de hoy es una de las actrices más respetadas de Reino Unido, con un premio Oscar (más otras tres nominaciones) y cuatro Emmy (más otras siete nominaciones) coronando una montaña de galardones acumulados durante su larga carrera. Sin embargo, al principio de su carrera participó en películas como la Calígula (1979) de Tinto Brass, donde había desnudos por doquier, y también se mostró en una famosa escena de Excalibur (1981).

"Aquellos papeles siempre vuelven para morderme por detrás, ¿verdad?", declaró en 2018, con 72 años, cuando promocionaba la película El viaje de sus vidas. Tal y como recordó The Express, Mirren se llevó una desagradable sorpresa cuando su marido le contó que mientras rodaba El abogado del diablo (1997) había pillado a varios miembros del equipo viendo escenas de la actriz desnuda en uno de sus primeros trabajos, Corazones en fuga (1969).

