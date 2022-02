El In Memorian de los Goya 2022 se olvida del realizador y productor Hugo Stuven

Como es tradición, la última gala de los Goya se ha granjeado ruidosas críticas de redes sociales. Más allá de un palmarés sin sorpresas (con el triunfo de El buen patrón y el ninguneo a Almodóvar) el desarrollo de esta edición, celebrada en Valencia, ha sido muy cuestionado por los espectadores en tanto a su excesiva duración, la longitud de los discursos y los cambios constantes de presentador. Hasta ahí todo normal, pero entre todos los comentarios airados se ha colado uno de mayor gravedad, como es el del cineasta Hugo Stuven. Conocido por su faceta como documentalista y los largometrajes Solo y Anomalous, Stuven ha llamado la atención sobre una ausencia en el In Memorian. La de su padre.

Qué pena que los @PremiosGoya no se hayan acordado de mi padre (Hugo Stuven) en su “in memoriam” pic.twitter.com/ZOi2YINhEo — Hugo Stuven (@HugoStuvenC) February 12, 2022

“Qué pena que los Premios Goya no se hayan acordado de mi padre en su In Memorian”, lamentó en Twitter. En efecto, el habitual repaso de las figuras fallecidas en los últimos meses contaba en su seno con Pilar Bardem, Verónica Forqué, Rafaella Carrá o Isabel Torres (que murió el pasado viernes víctima de un cáncer de pulmón), pero no así con quien fuera un trabajador principal de RTVE durante cerca de tres décadas. Nacido en Chile, Hugo Stuven padre se mudó a España en los años 60 y al poco tiempo ingresó en las filas de Televisión Española, a las órdenes de Chicho Ibáñez Serrador y Pilar Miró. Esta última, mediando los 80, le pondría al frente de la división de Diseño y Promociones.

Stuven fue una presencia básica en famosos programas de la década de los 70 como Aplauso, Tarde para todos o Todo es posible en domingo. Años después dirigiría el especial de Nochevieja de 1987 y Como Pedro por su casa con Pedro Ruiz, cruzando su camino con Pepe Viyuela, Ana Obregón o Cruz y Raya. Su último trabajo fue el documental La voz de la Cañada, estrenado en 2020, y meses después, el 24 de abril de 2021, fallecería por complicaciones derivadas del COVID-19. En homenaje a su figura, La 2 emitiría poco después un documental sobre el fenómeno Aplauso.

Lo curioso del equívoco de los Goya es que Stuven recibió en 2007 el Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, en honor a toda su carrera. De modo que el nombre del realizador y productor no podía ser más conocido en círculos institucionales, y es razonable esperar una disculpa pública por parte de la Academia de Cine.

