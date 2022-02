El hijo de Berlanga cree que la gala de los Goya fue “humillante”

2021 fue el Año Berlanga, de forma que no podía faltar en la correspondiente gala de los Goya un homenaje a unos de los grandes directores de nuestra cinematografía. Tristemente, y al margen de titulares como el ninguneo a Pedro Almodóvar o el triunfo de El buen patrón, la última edición de los premios ha sido muy cuestionada en tanto a su desarrollo, su duración, e incluso varios conflictos relacionados que han ensombrecido la celebración. Sin ir más lejos, las redes ahora mismo arden con respecto al cruce de acusaciones entre los responsables de Valentina, ganadora del Goya a Mejor película de animación. Se denuncia que la directora galardonada no la dirigió, y que hubo impagos.

Por otra parte, el homenaje a Luis García Berlanga terminó siendo lo de menos; tanto por la cantidad de controversias aledañas como porque los recuerdos en sí tampoco ocuparon mucho tiempo de ceremonia (y eso que se prolongó a las tres horas). De ahí que, pocos días después de que la edición concluyera en el Palau de les Arts de Valencia, la familia de Berlanga haya revelado a los medios su decepción con el trato a la figura de su padre. Dos de sus hijos, Fernando y José Luis García Berlanga, asistieron a la ceremonia, y el primero de ellos ha conversado con Las Provincias sobre sus impresiones.

Fernando García Berlanga no lo duda: “La gala de los Goya ha sido humillante de cara a la figura de mi padre”. “Más allá de que se hablara mucho o poco de Berlanga, lo peor es que fue un coñazo”, añade, haciéndose eco de la crítica más habitual. Al margen de las entregas de premios, el recuerdo a Berlanga (cuyo adjetivo correspondiente, “berlanguiano”, entró hace poco en el diccionario certificando su impronta en nuestra cultura) se manifestó en pequeños segmentos; a juicio de la familia, anecdóticos. “Faltó imaginación para hacer algo que realmente fuera representativo como cierre del Año Berlanga”.

Al inicio se proyectó un fragmento de Calabuch, luego el presidente de la Academia Mariano Barroso saludó a la familia, y a lo largo de la ceremonia se sucedieron de forma esporádicas comparaciones de la actualidad con su cine (a manos, por ejemplo, de Ángela Molina) y un chiste de Pantomima Full. “Era un escenario precioso para haber hecho una gala más divertida de la que finalmente hicieron”, asegura Berlanga hijo en relación al Palau de les Arts. “Al final fue una sucesión de entregas de premios y de discursos de agradecimiento que interesaban mucho más a los académicos que a los espectadores”.

“Y ese es el problema de origen: se invirtió tanto tiempo en eso que, pese a durar tres horas, no quedó espacio para nada más”. Ninguno de los hermanos Berlanga han transmitido directamente su decepción a la Academia, “pero seguramente ya saben que no nos ha gustado”. Y confirma “Sí, nos hemos sentido algo defraudados, pero no vamos a hacer leña con esto”, paralelamente a aclarar que ya sabían que no iba a haber muchas referencias, pues habían tenido acceso a un guion de la ceremonia. “Una persona que había podido leer el guion ya nos había advertido que prácticamente no habría referencias a mi padre”.

Por último Berlanga hace referencia a la idea de Dani de la Torre (director de la gala) de que Almodóvar pidiera a Cate Blanchett y a la platea que se levantaran en homenaje al cineasta. “La verdad que no sé qué puede tener eso que ver con la figura de mi padre”, declara. Nada de esto quita, sin embargo, que la Academia y en particular Barroso hayan mostrado una gran implicación durante el centenario. “Estamos muy agradecidos con ellos porque han trabajado mucho para impulsar que el Año Berlanga tenga notoriedad”, admite.

