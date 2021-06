CINE

“Me tiran mucho el suspense, el thriller, el terror gótico de los 40, las comedias de los 60… Me apasiona el cine de los 90, soy de la generación a la que marcó: Drácula, Pulp Fiction, Forrest Gump, Hook, Seven, Cadena perpetua, Ed Wood, La lista de Schindler, La jungla 3 o El silencio de los corderos. Me vienen flashes de muy niño viendo una de Cantinflas con mis padres en el cine. La primera con uso de razón que recuerdo ver en una sala fue Batman de Tim Burton”.

Pulp Fiction CINEMANÍA

SERIES

“Me quedaría con Los Soprano: el inicio del boom de las series, interpretaciones magistrales, un sobresaliente Gandolfini, el componente psicológico, una cabecera inolvidable y un capítulo final con un clímax que aún sigue en mi retina”.

Los Soprano Cinemanía

TEATRO

“Me marcó mucho un Calígula que vi en Madrid viniendo con el instituto. Era un chaval de pueblo impresionado con la ciudad y con la valentía de Luis Merlo. He admirado siempre a la compañía Animalario y propuestas como la del Teatro Kamikaze, que tristemente ha tenido que cerrar. Y al gran Miguel Rellán”.

ARTE

“Me gustan las instalaciones con mobiliario de diseño para fantasear pensando dónde pondría esas sillas o lámparas en mi casa. Hay dos museos emblemáticos que intento visitar cada vez que voy: el Guggenheim en Bilbao y el MoMA en N. Y. En Madrid, frecuento el Thyssen y el CaixaForum”.

LIBROS

“De niño leía muchas novelas de misterio, relatos, leyendas y cómics. Luego, por circunstancias, perdí el hábito. Gracias a La sombra del viento de Carlos Ruíz Zafón, hace 20 años lo recuperé y volví a la senda de la lectura. Soy muy de novelas. También me apasiona el estilo de autores tan dispares como Delibes o Murakami”.

MÚSICA

“Me quedo con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Chicago en el Carnegie Hall de Nueva York. Y con otro de Arcade Fire en Madrid, con un gran peso emocional para mí. Soy fanático de Queen desde los 13 años. De sus discos de los 70, escojo Jazz: lo publicaron el día que nací”.

Queen CINEMANÍA

CÓMIC

“De niño me marcaron los comics de Tintín, Astérix y Lucky Luke. Ahora soy muy fan de Paco Roca. Su Regreso al Edén me ha emocionado. También de Álvaro Ortiz y Javier Olivares. Y de Junji Ito (Uzumaki)”.

VIAJES

“Fui a Hawái hace dos veranos. Aluciné con el color, como si con un mando gigante le hubieran subido el contraste. También me apetece, como buen futbolero, volver a ver un partido con público en Inglaterra”.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.