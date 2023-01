Eduardo Casanova ('La Piedad'): "Ojalá hubiese más cines que iglesias"

La complejidad de las relaciones maternofiliales, la sobreprotección y la búsqueda de la libertad se convierten en los temas principales de La Piedad, la segunda película como director de Eduardo Casanova, donde los momentos provocativos e incómodos, habituales en su filmografía, están muy presentes.

La Piedad cuenta la historia del amor incondicional de Mateo (el debutante Manel Llunell) hacia su madre, Libertad, interpretada por una leyenda de la talla de Ángela Molina. Una relación tóxica caracterizada por la obsesión, el control y la dependencia, que aparece intercalada con secuencias de otro relato aparentemente lejano, situado en la dictadura norcoreana de Kim Jong-il. Dos historias mucho más relacionadas de lo que a priori pudiera parecer, donde también tiene cabida una nueva revisión iconográfica de La Piedad, la figura popularizada durante el Renacimiento por artistas como Miguel Ángel.

“Hay un componente cómico y pop en las imágenes de los líderes. Cristo es pop e incluso algunos grandes asesinos en serie, como Charles Manson, son figuras populares de las que Tarantino, Hollywood o el mainstream más absoluto han hecho grandes películas”, señala Casanova sobre las curiosas conexiones del filme.

Así mismo, La Piedad maneja conceptos como la soledad y la separación, manifestados a través de actrices como Ana Polvorosa, la eterna musa de Casanova tras trabajar con ella en Aída, que se suma a un casting donde sobresalen Macarena Gómez, María León, Antonio Durán ‘Morris’ y Songa Park. “La separación me da un miedo terrible, porque no sé gestionarla. Me da un pánico que es evidente en la película. Una sensación de abandono por la que el individuo hace todo lo posible para que no ocurra, apareciendo el victimismo y las relaciones de poder”, afirma el director.

La Piedad supone el regreso de Eduardo Casanova tras la controvertida Pieles y se aleja cada vez más de su faceta interpretativa y del color rosa que ha caracterizado su filmografía. “La Piedad es el final de una etapa, tanto a nivel profesional como personal. Aunque me da vergüenza hablar de etapas, porque no soy un artista consolidado. A mis 31 años, solo soy un niñato que está empezando”, añade Casanova sobre el filme nominado a tres Premios Goya y premiado en festivales de todo el mundo. Un título al que sumará próximamente su trabajo como realizador en la serie sobre Nacho Vidal y su tercera película, el documental Al margen.

Algunos de los mejores titulares de la entrevista:

No sé si soy creyente o no, pero creo que todos/as/es necesitamos agarrarnos a algo para entender nuestra propia existencia"

No sé cuántas iglesias hay y cuántos cines, pero ojalá hubiera más cines que iglesias, aunque son muy bonitas estéticamente"

Siempre me ha interesado mucho la figura del dictador y llevo muchos años estudiando sobre las dictaduras y las relaciones de poder"

Cristo es pop e incluso algunos grandes asesinos en serie, como Charles Manson, son figuras populares de las que Tarantino, Hollywood o el mainstream más absoluto han hecho grandes películas"

Admiro muchísimo a Ángela Molina y creo que lo que hace en 'La Piedad' es algo único"

Es muy importante hablar de salud mental. Estamos viviendo un momento muy complicado. 'La Piedad' es una película que habla sobre problemas de salud mental. Yo he los he tenido y todos/as/es los hemos tenido"

Es importante hablar de salud mental para que el estigma no sea más grande y se puedan atajar los problemas"

El éxito no es un aplauso, ni un premio, ni una nominación. El éxito real en levantar una película tan compleja como 'La Piedad' es hacerla"

La arcada es muy subjetiva"

Cuando uno crece se vuelve menos radical y lucha menos. Le pasa hasta a directores como Tim Burton"

Lo que intento todos los días es generar menos odio, no mostrarme tan resabido y mostrar mi vulnerabilidad"

Siempre he sido director y escritor, aunque a veces actúo porque necesito dinero y otras porque quien dirige es muy buen amigo. Yo no soy actor, ni me siento actor"

