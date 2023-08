Antes de que Ryan Gosling se enamorase de una muñeca en Barbie, Ryan Gosling se enamoró de una muñeca en Lars and the real girl. Pese a lo que sendas premisas pudiesen llevar a pensar, la película estrenada en 2007 no admite comparación con la comedia de Greta Gerwig y sí, por el contrario, con dos largometrajes que proceden de España: Tamaño natural y No es bueno que el hombre esté solo.

La carrera de Gosling le ha llevado a todo tipo de producciones: de serie B, dramas románticos, musicales, thrillers y comedias que, como Barbie, han recaudado más de mil millones de euros. Aunque apenas tiene cuarenta y dos años, el intérprete nacido en London (pero London, Canadá) lleva toda su vida actuando. O, al menos, eso parece indicar su respuesta a la pregunta de si jugó con muñecas en su infancia: a esa edad, reconoció Gosling en una entrevista, ya estaba trabajando como bailarín y no tenía tiempo para jugar.

Ryan Gosling es Ken en Barbie. Cinemanía

Con tan variopinta trayectoria, es indudable que hay un papel de Ryan Gosling para cada uno de nosotros. E, incluso, uno para los que no terminan de encajar su papel como Ken en Barbie. En este último caso, la alternativa suele coincidir: si la película de Margot Robbie no te ha gustado, es muy posible que disfrutes con esta otra. Y si lo ha hecho, aún puedes encontrarte entre sus espectadores más entusiastas. El título del que hablamos es Drive, y está disponible en Disney +.

Ryan Gosling en 'El agente invisible' Netflix

“Yo sólo conduzco”

En 2011, Gosling estrenó tres películas: un thriller político dirigido y protagonizado por George Clooney (Los idus de marzo), una hilarante comedia en la que coincide con Emma Stone, pocos antes de La La Land (Crazy, stupid, love) y un drama mitad frenética película de acción, mitad irreprochable ejercicio de estilo: Drive. Esta última fue la responsable de fijar al canadiense en el imaginario público. La resplandeciente chaqueta blanca, con un escorpión a la espalda, y los guantes de cuero que lleva en Drive se transformaron en su escudo de armas. Pero, sobre todo, en el de sus fanáticos.

El Conductor es el negativo fotográfico del hablador, irrisorio y desvergonzado Ken. Su introversión, su seriedad amenazante y su masculina solemnidad habrían hecho que el protagonista masculino de Barbie saliese corriendo despavorido de la playa. Y, quizá, por esto Drive es uno de los títulos que los críticos con el nuevo éxito de Gosling suelen enarbolar para señalar que el canadiense no es su problema. Sólo es Ken.

Nicolas Winding Refn y Ryan Gosling en 'Drive' Cinemanía

