Dónde ver gratis 'Náufragos de los Andes', el documental original sobre los supervivientes del accidente aéreo

Aunque parezca una mala noticia, el que Anatomía de una caída se haya impuesto a La sociedad de la nieve como mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro puede tener, al menos, dos matices positivos. El primero es que los Globos han señalado como su favorito un largometraje que no competirá con España en los Oscar, ya que Francia se decantó por A fuego lento, título que no cuenta, en principio, con opciones de abrirse paso hasta la selección final. La segunda razón para ser optimistas es que los Globos de Oro, como oráculo de la estatuilla, no son muy fiables.

El año pasado, se alzó con el premio Argentina 1983, mientras que, en los Óscar, la recompensa la recogería Sin novedad en el frente. No fue la única discrepancia entre las dos ceremonias cinematográficas por excelencia, ya que, si el criterio de los Globos de Oro se hubiera repetido en los Oscar, hoy Spielberg tendría otra estatuilla a mejor director, a Los Fabelman la acompañaría la vitola de “mejor película” (o, quizá, a Almas en pena de Inisherin), Cate Blanchett formaría parte del club de actores con tres Oscar y Colin Farrell o Austin Butler se hubieran disputado su primer gran galardón. Nada de esto ocurrió. Así que Bayona aún tiene motivos para albergar esperanzas.

'La sociedad de la nieve' es la candidata española a los Oscar. Netflix

Con independencia de su destino en la gran noche del cine, La sociedad de la nieve, que llegó a Netflix el pasado 4 de enero, ya ha ganado. Es, con diferencia, la película original, estrenada en las últimas semanas, más vista en las grandes plataformas y los espectadores se han rendido a la dirección del autor de El orfanato. La historia del Milagro de los Andes, popularizada gracias al superventas escrito por Piers Paul Read y la película ¡Viven!, corría el riesgo de ser tan conocida que los espectadores no quisieran escucharla otra vez. No ha sido el caso.

Hasta el momento, han sido tres películas las que han narrado la tragedia del Valle de las lágrimas, y otros tantos documentales, como La tragedia de los Andes, que está disponible bajo suscripción en Movistar Plus+. Sin embargo, puedes aproximarte a esta célebre historia por medio de Náufragos de los Andes de forma totalmente gratuita.

La sociedad de la nieve Archivo

¿Dónde puedo ver ‘Náufragos de los Andes’?

RTVE Play ha incorporado a su catálogo este documental estadounidense dirigido por el uruguayo Gonzalo Arijon y que es, a su vez, la versión definitiva de Náufragos: Vengo de un avión que cayó en las montañas, y que el mismo Arijon firmó en 2007. Náufragos de los Andes estará disponible en RTVE Play hasta el 14 de septiembre de 2025, con lo que hay tiempo de sobra para verla.

