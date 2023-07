El increíble cambio de David Harbour: de asesinar niños en ‘Ley y orden’ a ser un ‘padrazo’ en ‘Stranger Things’

Más de tres millones trescientos mil espectadores acudieron, en España, a las salas para presenciar La guerra de los mundos. En total, recaudó en torno a dieciséis millones y medio de euros en nuestro país; que se sumaron a los más de seiscientos millones de dólares que hizo en todo el mundo. Y, sin embargo, pese a que está acreditado en ella, nadie fue capaz de ver a David Harbour, popular años después por su papel como sheriff Jim Hooper en Stranger Things.

Según reveló Harbour en una entrevista a Yahoo!, su escena en la película fue cortada: en ella, compartía pantalla (y una cerveza) con Tom Cruise. “Cuando la filmamos, recuerdo que pensé que iban a eliminarla en el montaje final, pero aún así Spielberg estaba allí y fue muy excitante trabajar con él”, dijo el actor.

David Harbour en 'Revolutionary road' Cinemanía

La euforia no fue recíproca: tres años más tarde, Harbour y Spielberg coincidieron de nuevo en el set de Revolutionary Road, película producida por el segundo y en la que actuaba el primero. “Spielberg se me acercó mientras leía el guion y me dijo ‘David, sólo quería decirte que me encanta tu actuación en esta película. Estás fantástico. Ojalá algún día pudiésemos trabajar juntos”, contaba Harbour. “Preferí no sacar el tema de que ya habíamos trabajado juntos y que él había cortado mi escena”, añadió.

Muchos actores podrían referir anécdotas similares: consiguen su gran oportunidad en una producción destinada al éxito, protagonizada por una estrella y dirigida por un cineasta de renombre, y su escena es eliminada. Sin embargo, pocos intérpretes disfrutan de una segunda vida tan envidiable como la de David Harbour. Para llegar a la cumbre, eso sí, uno debe aceptar todo tipo de papeles. Veamos algunos de ellos.

'Ley y Orden' (1990-actualidad)

La inmortal serie creada por Dick Wolf lleva treinta y tres años en pantalla: o, lo que es lo mismo, veintidós temporadas y cuatrocientos ochenta y ocho episodios emitidos. Los números se disparan si se añaden, además, las seis producciones que se han derivado de la serie original: sólo una de ellas, Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, pasa sobradamente de los quinientos treinta capítulos.

Esta franquicia ha sido la puerta de entrada de muchos actores que, con el tiempo, llegarían a lo más alto de Hollywood. David Harbour fue uno de ellos: el neoyorquino apareció en tres Ley y Orden diferentes e interpretó a cinco personajes distintos. Uno de ellos se llamaba Terry Jessup, sentenciado a cadena perpetua por asesinar y violar a niños.

David Harbour en 'Ley y orden' Cinemanía

'Brokeback Mountain' (2005)

Su primera gran película (segunda, si contamos su papel fantasma en La guerra de los mundos) fue Brokeback Mountain. En ella, Harbour interpreta a Randall Malone, un hombre casado que se insinúa al vaquero al que da vida Jake Gyllenhaal. La suya es una actuación efímera, que ilustra cómo el actor, poco a poco, iba luchando y ganándose un lugar en la industria. Pero la batalla sería larga.

David Harbour en 'Brokeback Mountain' Cinemanía

'Quantum of solace' (2008)

La trayectoria de David Harbour se estudiará en las escuelas de cine para ilustrar la carrera clásica de un actor en Hollywood: varios papeles episódicos en una serie policíaca, una escena eliminada en una superproducción, una breve pero eficaz interpretación en un título de prestigio (Brokeback Mountain), que es algo menos breve pero igual de eficaz en el segundo (Revolutionary Road) y, por último, un villano en la saga de 007.

Aquí es donde se juega toda la partida: uno puede convertirse en el próximo Mads Mikkelsen o Javier Bardem o ser, digamos, el nuevo Robert Davi. Está aún por ver si David Harbour alcanza, en la gran pantalla, el estatus de los primeros, aunque parece estar a salvo del segundo grupo: en Quatum of solace, el actor interpretó a Gregg Beams, un corrompido agente de primer nivel de la CIA.

David Harbour in 'Quantum of solace' Cinemanía

'The Newsroom' (2012-2014)

Esta fantástica y utópica serie, creada por Aaron Sorkin, en la que unos periodistas se dedican a fiscalizar al poder y a combatir la desinformación contó con la participación recurrente de David Harbour: a lo largo de sus tres temporadas, el actor encarna a Elliot Hirsch, presentador del matinal de ACN, cadena cuya estrella es Will McAvoy, una apisonadora mediática interpretada por Jeff Daniels.

David Harbour en 'Newsroom' Cinemanía

'Stranger Things' (2016-actualidad)

El bonachón y secretamente sobrecualificado sheriff de Hawkins no sería el mismo si, bajo su sombrero, no se encontrase David Harbour; y, de ser así, la serie de Netflix tampoco sería igual. Es más, es muy posible que fuese peor. Después de cinco temporadas pobladas de chicas con facultades sobrenaturales y monstruos de otra dimensión, el personaje de Jim Hooper es la inyección de humanidad y, también, de Bruce-Willismo que una producción tan enamorada de los 80 necesitaba.

David Harbour en 'Stranger Things' NETFLIX

'Hellboy' (2019)

Otra etapa más en la vida de David Harbour ha sido protagonizar una película de superhéroes. Fuera del circuito de Marvel y DC, Hellboy es, quizás, el superhéroe más popular de todos: antes que Harbour, Ron Perlman se había puesto bajo su roja y poco favorecedora piel en dos entregas dirigidas por Guillermo del Toro.

El reboot protagonizado por el sheriff de Stranger Things fue un fracaso tanto para la crítica como para la taquilla: el actor, que incluso se despojó, gimnasio mediante, de su afable panza, señaló que la película había sido muerto antes de nacer, ya que los amantes de los títulos originales se opusieron cerrilmente al proyecto desde el principio. También aprendió una valiosa lección que él mismo verbalizó de esta forma para la revista Variety: “Hellboy me enseñó a no joder más con franquicias consolidadas”.

David Harbour como Hellboy

'Tyler Rake' (2020) y 'Tyler Rake 2' (2023)

Las aventuras del asesino profesional Tyler Rake (Chris Hemsworth) han sido una de las apuestas más acertadas de Netflix en los últimos años. El estreno de la primera fue seguido de un éxito apabullante que propició, en cuestión de horas, el anuncio de una secuela; y la triunfal incorporación de Tyler Rake 2 al catálogo de la plataforma el pasado mes de junio hizo que, unos días más tarde, Netflix revelase que la tercera entrega parte estaba ya en camino.

En ambas películas, actúa David Harbour, que interpreta a Gaspar, antiguo amigo y compañero de armas del mercenario al que da vida Chris Hemsworth.

David Harbour y Chris Hemsworth en 'Tyler Rake' Cinemanía

