Dakota Johnson confiesa no haber visto 'Madame Web' ni sabe cuándo lo hará: la cumbre de una promoción inolvidable

Este miércoles se estrenó Madame Web, y la crítica la ha odiado. No es que sorprenda a alguien, porque este universo cinematográfico que Sony ha levantado a expensas del de Marvel Studios (llamado Sony’s Spider-Man Universe, SSU) tiene poquísima credibilidad, y entre películas de Venom y casos como Morbius nos ha acostumbrado a la hilaridad en redes. Madame Web, que nos presenta la historia de orígenes de una célebre aliada de Spider-Man, apunta a hundirse en taquilla, pero al menos ha podido ofrecer algo memorable al público saturado de historias de superhéroes: el protagonismo de Dakota Johnson.

Quien no solo hace un papel muy digno, sino que previamente a su estreno ha encabezado una gira promocional memorable. El mundo empezó a intuir que Johnson no estaba muy conforme con el resultado de Madame Web (o que era consciente del desastre que era) bastante pronto, cuando la actriz de Cincuenta sombras de Grey cambió de representante al poco de que viera la luz el primer tráiler de la película de S.J. Clarkson. Solo era el principio, pues luego a cada entrevista Johnson paseó una actitud pasota y sin pelos en la lengua, asumiendo que Madame Web no estaba bien y que simbolizaba la peor cara del Hollywood actual. También, en un momento dado, afrontó un pequeño terremoto.

Justo cuando el film ya está en salas nos hemos topado con una suerte de guinda: en el programa Magic Radio Johnson ha confesado que ni siquiera ha visto la película aún. Y que tampoco está entre sus planes inmediatos verla, llevando al delirio su desdén por lo que puede haber resultado en Madame Web. “No sé cuándo la veré. Algún día”, ha admitido la actriz. No ha sido, por otra parte, la última cosa grandiosa que ha hecho, pues Johnson también fue invitada poco después al podcast Happy Sad Confused. En él dejó claro lo que muchos ya veníamos barruntando: está bastante distanciada del cine de superhéroes.

De hecho ni siquiera es capaz de nombrar las películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland (aquellas que menos grados de separación tienen con el SSU). Así que Johnson ha optado por inventarse los títulos, y sus ocurrencias son increíbles. Según la renuente protagonista de Madame Web, las películas que componen la trilogía trepamuros de Jon Watts se titulan Spider-Man: Here he comes, Spider-Man: And he’s back y The Goblet of Spider-Man. Esto es, Spider-Man: Aquí viene, Spider-Man: Ha vuelto y El cáliz de Spider-Man. Esto último intuimos que es una referencia a Harry Potter y el cáliz de fuego.

El sentido del humor de Johnson ha sido tan celebrado que uno de los guionistas de Spider-Man: Homecoming, Jonathan Goldstein, ha seguido con la broma en Twitter: “Muy orgulloso de haber trabajado en Spider-Man: Aquí viene”. Es posible que Madame Web no sea gran cosa, pero menudos ratos majos nos está haciendo pasar.

