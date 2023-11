¿Cuándo se estrena 'Napoleón' en España? Ridley Scott y Joaquin Phoenix unen fuerzas en esta biografía épica

A Ridley Scott no le importa demasiado que estemos en 2023 y, entre Barbies, multiversos e interminables franquicias, el director de Thelma y Louise está a punto de estrenar una película que parece provenir de una generación anterior. Por lo que hemos podido ver en el tráiler, Ridley Scott no pretende ir con los tiempos y, de una vez por todas, se ha instalado en los primeros dos mil. Ese es el cine que mejor sabía hacer y no le apetece evolucionar. ¿Para qué si, en estas fechas, dirigió Gladiator o El reino de los cielos?

Nadie rueda el brillo del sol sobre las armaduras y el entrechocar de las espadas como Scott. Capaz, al mismo tiempo, de revolucionar el cine de ciencia ficción con Alien y Blade Runner y de resucitar el péplum, el director británico se ha embarcado por fin en un proyecto al que estaba predestinado: la biografía de Napoleón Bonaparte. Y, para interpretar a 'El pequeño cabo', se ha decantado por uno de los actores de Hollywood en mejor forma, Joaquin Phoenix. ¿Cuánto queda para que podamos ver el resultado?

‘Napoleón’: fecha de estreno

Aunque su tráiler lleva más de un mes rondando los cines, aún tendremos que esperar unas semanas para ver Napoleón. La película se estrenará el 22 de noviembre en los Estados Unidos y, dos días después, el 24 de noviembre en España.

‘Napoleón’: reparto

El bastón de mando del militar francés debía reposar en unas manos de confianza, así que Scott se lo ha otorgado a Joaquin Phoenix, quien, desde mucho antes de El Joker, reina sobre la industria del audiovisual estadounidense. Cabe recordar, por ejemplo, su colaboración anterior con Ridley Scott en Gladiator, en la que interpreta (los dementes son la especialidad de la casa) al sádico emperador Cómodo.

Joaquin Phoenix en el tráiler de 'Napoleón'. Cinemanía

Además de Phoenix, Napoleón cuenta con Vanessa Kirby (Misión Imposible), que dará vida a Josefina, el gran amor de Napoleón. Esta decisión ha sido criticada porque la mujer del corso era seis años mayor que su marido, mientras que Vanessa Kirby es 14 años más joven que Joaquin Phoenix. Que Napoleón, su esposa y la Grand Armée al completo hablen en perfecto inglés, al parecer, no supone ningún problema.

