30 años de 'Thelma y Louise': el viaje feminista de Geena Davis y Susan Sarandon

La primera mujer de la historia de Thelma & Louise es una aspirante a actriz llamada Callie Khouri. En 1988, abandonado su sueño de estar delante de las cámaras, Khouri estaba hasta la coleta de estar detrás. Trabajaba en la producción de vídeos musicales para los heavies californianos. Todos eran iguales: chicos vestidos con leggings, luciendo unas cabelleras con la suficiente laca como para hacer desaparecer la capa de ozono, rodeados de media playa de Venice en tanga. Para Khouri era una pesadilla. Tenía que haber algo más. Otras cosas que contar.

“Quería escribir algo que no se hubiera visto nunca en una pantalla. Como aficionada al cine, estaba harta del rol pasivo de las mujeres. Nunca eran las que conducían la historia porque nunca conducían el coche”, contó a Time en 1991. Volviendo a casa de uno de los rodajes, tuvo una epifanía: “Dos mujeres envueltas en una espiral de crímenes, sin pretenderlo”. La escritora novata echó mano de su biografía, de dos momentos en los que sintió miedo e indefensión, cuando fue increpada por un viejo verde y cuando fue asaltada por ladrones armados.

Entra aquí la segunda mujer de esta historia, la cantante Pam Tillis, víctima del traumático atraco. Sus personajes serían proyecciones de la guionista y la cantante, como una buddy movie, pero en femenino: Louise sería una camarera responsable y tozuda, como lo había sido Khouri; Thelma, un desastre con piernas irresistiblemente divertida, como Tillis. Khouri tardó nueve meses en darle forma. Y ahí empezó un nuevo suplicio: quería dirigir su guion, pero nadie estaba dispuesto a pagar la gasolina del viaje en el mítico Thunderbird del 66 color turquesa.

Susan Sarandon y Geena Davis en 'Thelma & Louise'

Una tercera mujer acudió al rescate. Era su compañera en aquellos horrorosos vídeos. Se llamaba Amanda Temple y su apellido era el de su marido, el director Julian. Amanda conocía el mundo del cine. Era amiga, por ejemplo, de una cuarta mujer, Mimi Polk, mano derecha del director Ridley Scott y responsable de la productora que este tenía con su hermano Tony, Percy Main. Amanda le hizo llegar el guion a Mimi y esta se lo pasó a Scott.

El director adquirió los derechos porque, según contó a Vanity Fair: “Vi inmediatamente lo que tenía de excepcional. Las mujeres en el cine suelen ser la chica de alguien, pero esta película era sobre ellas”. Y tenía mucho potencial cómico, algo que, en un principio, desagradó a Khouri. “Le dije que quería que llegara a todo el mundo. Que las comedias son tan poderosas porque no se olvidan de la mitad de la audiencia”. Tal vez porque Scott no era un experto en humor, o porque venía de filmar una historia de machotes que se amputan dedos como Black Rain, Mimi creía, como Khouri, que no era una historia para su jefe.

Mimi se la ofreció a Bob Rafelson, a Richard Donner, a Kevin Reynolds… Unos no estaban convencidos y otros no convencían a Scott. Finalmente, sus amigos le dijeron a Scott que se dejara de milongas: no le gustaba ningún realizador porque en el fondo quería dirigirla él.

Dos mujeres y un tal Brad Pitt

Todo este periodo de dudas hizo que la quinta y la sexta mujer de esta historia tardaran en aparecer. Las mejores actrices de Hollywood iban detrás del papel como la policía de Arkansas tras nuestra pareja protagonista. Scott firmó a Jodie Foster y Michelle Pfeiffer… que abandonaron por los sucesivos retrasos. Turno para Meryl Streep y Goldie Hawn… pero Streep quería un final optimista y Goldie no daba el perfil.

Era la ocasión que esperaba Geena Davis, reciente ganadora del Oscar por El turista accidental. Quería ser Louise, pero accedió a ser Thelma, porque Scott ya tenía a su Louise. Sería Susan Sarandon, que casi había ganado el Oscar por turbar a los espectadores con su frotamiento de limones en Atlantic City y cuyo fantástico trabajo en Los búfalos de Durham había sido despreciado.

A sus 44 años, Scott veía en Sarandon ese aura de perdedora y baqueteada por la vida que quería para Louise. Como ha relatado en EW, Sarandon se sumó al proyecto con una condición: “Le dije [a Scott] que no me hiciera rodar la escena final para que, cuando en los pases con público los espectadores se cabrearan, metiera un desenlace alternativo y sobreviviéramos”.

Brad Pitt en 'Thelma & Louise'

Faltaban los ocho hombres que les dan réplica y componen diferentes formas de masculinidad. Harvey Keytel, especializado en personajes turbios, encarnó al comprensivo policía Hal; Michael Madsen desplegó su encanto melancólico de rockero como el novio de Louise; Davis recomendó a su exnovio Christopher McDonald como el bobalicón marido de Thelma…

Los ocho fueron eclipsados por el culo (Thelma dixit) de un tal Brad Pitt interpretando a J.D. (Joven Delincuente). Hoy parece increíble, pero por entonces, el desconocido Pitt solo fue la tercera opción de un papel destinado a William Baldwin. Ni siquiera en la tercera prueba pasó el corte. Según relató Davis a Vanity Fair, fue ella la que pidió a Scott que lo eligiera, tras tartamudear ante su presencia en el casting.

Pitt aplicó todo su encanto sureño para enamorar no solo a Davis, sino también a Scott, hasta el punto de provocar los celos de la actriz, como reconocía en una reciente charla en el MoMA. “Se puso a pulverizar agua Evian en el estómago de Brad durante los planos en el que se le ven los abdominales… ¡Tuve que recordarle que yo también salía en la escena!”.

Perritos y gorros de cowboy

Una vez en la carretera (es un decir, pues salvo el final, localizaron en California), todo fue como la seda. Con la inspiración del pintor John Register y de Malas tierras de Terrence Malick, un equipo europeo (el editor Thom Noble, el músico Hans Zimmer, el director de fotografía Adrian Biddle) se enamoró del gran viaje americano. El ambiente era relajado y distendido: Pitt y Madsen compartían porritos entre tomas; Davis y Sarandon se emborrachaban.

Todos los rodajes cuentan con imprevistos, pero este tuvo algunos memorables, dada la obsesión por el control de Scott: McDonald se fue al suelo cual Buster Keaton en su primera aparición; el director vio una avioneta fumigadora y decidió que quedaría bien en el filme; lo mismo ocurrió con el baile en línea del Silver Bullet; y con un ciclista rastafari que surgió de la nada en medio del desierto; e incluso compró a un camionero el gorro de cowboy que luce Louise en la escena final.

Las risas se acabaron con el final del rodaje. A diferencia de Brad Pitt/ J.D., Giancarlo Parretti no era un cowboy, ni tenía el culo bonito, pero también era un mangante de cuidado. Se había hecho con MGM y Pathé, distribuidora del filme, a través de trapacerías y timos varios. No había un dólar para publicitar la película.

'Thelma & Louise'

No hizo falta, el argumento era lo suficientemente revolucionario como para levantar más polvareda que el coche de las chicas por una carretera secundaria. Se acusó al filme de banalizar la violencia, de incitación al suicidio, de misandria … Con cada nueva acusación, aumentaba su taquilla: los 17 millones de presupuesto se convirtieron en 46 solo en EE UU, peleándose con machos alfa del calibre de Terminator 2 o el Robin Hood de Kevin Costner.

La nominaron a seis premios Oscar, incluidas Sarandon y Davis a protagonista (una estupidez que hizo que el Oscar se lo llevara Jodie Foster). Solo consiguió el del guion original para Callie, la mujer que las unió a todas. Por desgracia, el filme ha envejecido mejor que bien y su mensaje sobre la impunidad de la violencia ejercida sobre las mujeres sigue de actualidad.

Lo mismo ocurre con la representación femenina. En un reciente pase del filme, Davis protestaba: “En la prensa de aquellos días se decía que lo iba a cambiar todo, que se iban a hacer un montón de películas de mujeres con heroínas de acción. Y no ha sido así”.