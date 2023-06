¿Qué fue de los actores que dieron vida a los distintos rivales de Rocky Balboa en 'Creed'?

Creed III llegó a las salas el pasado 3 de marzo en España con Michael B. Jordan a un lado y a otro de la cámara (es su debut como director), y Stallone en ninguna parte. Su ausencia se debe a varios motivos: cuando el actor presentó el guion de Rocky a una productora, allá por 1975, insistió en que quería ser él quien protagonizase la película. Por aquel entonces, Stallone era un recién llegado a Hollywood, que había tenido que vender hasta a su perro para pagarse el alquiler.

A la productora no le entusiasmó que fuese un desconocido y no Ryan O’Neal, Burt Reynolds o Robert Redford (sus apuestas) quienes subiesen corriendo las escaleras hacia el Museo de Arte Contemporáneo de Filadelfia. Tras sondear a otros actores y ser rechazado, el productor Irwin Winkler le ofreció el papel a Stallone: a cambio, en la negociación, el actor perdió los derechos de propiedad intelectual de la obra.

Esto esboza un curioso paralelismo con su personaje, que tras alcanzar la cima dejándose la piel, descubre que lo han desposeído de todo por cuanto había luchado debido a una mera cuestión legal, retorcida por un tercero y facilitada por su exceso de confianza.

En cualquier caso, la cuestión es que Stallone no tiene nada que decir acerca del camino que la productora quiera que tome la saga y, al estar en desacuerdo creativo con el guion de Creed III, pero no poder hacer nada para remediarlo, el actor decidió no aparecer en pantalla.

Tras las explosivas declaraciones de Stallone contra el productor Irwin Winkler, todo parece apuntar a que ya nunca más veremos a Rocky Balboa en cines. Nos quedan, esos sí, las seis películas que protagonizó en la saga original, además de las dos de Creed en las que aparece.

El destino de sus rivales es aún menos claro: Alguno (y el seguidor de la saga sabrá a quién nos referimos) no puede regresar más que en recuerdos, mientras que otros contrincantes podrían saltar al cuadrilátero de nuevo. ¿Qué fue de los actores que interpretaban a los rivales de Rocky?

Carl Weathers era Apollo Creed

El primer rival de Rocky y el padre secreto de Adonis Creed, este boxeador técnico, invencible, atractivo y fanfarrón es el puente entre la saga original y la nueva. Carl Weathers aparece en las cuatro primeras películas de la franquicia: primero como contrincante de Balboa y, después, como su entrenador y amigo.

Carl Weathers fue seleccionado para el papel de Apollo tras descartar a Ken Norton, que no era actor sino boxeador. Y uno de los buenos: contra él, perdió su primera pelea Muhammad Ali, tras partirle Norton la mandíbula. Carl Weathers, en cambio, procedía de un deporte diferente: había sido jugador profesional de fútbol americano.

Rocky no fue su primer trabajo en el cine, ya que había actuado junto a Jack Palance en Cuatro forajidos y al lado de la diosa del blaxploitation Pam Grier en Friday Foster. Después de Rocky IV, su última película en la franquicia, Weathers se dio el apretón de manos más testosterónico de la historia del cine con Arnold Schwarzenegger en Depredador, protagonizó alguna película australiana que casi es mejor no nombrar y salió en varios episodios de Shield: Al margen de la ley.

'Depredador' Cinemanía

Recientemente, hemos visto a Carl Weathers en The Mandalorian, donde interpreta a Greef Karga, un antiguo cazarrecompensas de una galaxia muy, muy lejana.

Carl Weathers junto a Stallone en Rocky II

Mr. T. era Clubber Lang

En Meditaciones de cine, Quentin Tarantino alaba Rocky III, y a Mr. T. en particular, puesto que considera que su personaje es el primer villano de la saga. Apollo, ciertamente, era un boxeador temible, pero quedaba muy lejos de ser detestable. El Clubber Lang de Mr. T. era otra cosa bien distinta.

Criado en un barrio marginal de Chicago, Mr. T. (que nació bajo el distinguido e incongruente nombre de Laurence Tureaud) trabajó como policía militar, portero de discotecas y guardaespaldas antes de dar el salto al cine. Entre sus protegidos, se encontraban dos pesos pesados del boxeo: Muhammad Ali y Joe Frazier. Si alguien quería hacerles daño, tendrían que enfrentarse primero con Mr. T.

Según contó en una entrevista, su físico y carácter aguerrido lo hizo objeto de ofertas poco usuales: en una ocasión, un hombre le prometió setenta y cinco mil dólares si mataba a una persona. Además de rechazarla, Mr. T. trató de advertir a la víctima, pero esta ya había muerto en un accidente de tráfico.

El de Mr T. llegaría a ser uno de los rostros más populares de la televisión americana

Aprovechándose de sus más de cien kilos, Mr. T. participó en un programa de la NBC llamado America's Toughest Bouncer. En este contexto, “bouncer” podría ser traducido como “gorila de discoteca”. En dicho programa, Mr. T. hacía proezas tales como lanzar por los aires a un hombre, atravesar una puerta de madera de diez centímetros de grosor y, por supuesto, boxear. Fue ahí donde Sylvester Stallone lo vio por primera vez y no lo dudó: sería su próximo rival en Rocky III.

Mr. T. se había criado con su abuela, una mujer estricta y respetuosa. Por eso, al acudir junto a su nieto a ver la película, abandonó la sala cuando Clubber Lang se dirige a Adrian (la mujer de Rocky, interpretada por Talia Shire) y le dice que si quiere saber lo que es un hombre de verdad, que acuda a él. “Pero, abuela, si es lo que venía en el guion”, empezó a decirle Mr. T., pero la mujer no le dio la ocasión: “Yo no te he educado para que hables así”, y se marchó.

Mister T., en sus años como luchador de wrestling, y como Clubber Lang en Rocky III 20MINUTOS.ES

Después de su debut, Mr. T. probó suerte en el mundo de la lucha libre, donde formó pareja con Hulk Hogan, con el que había trabajado en Rocky III. Su segunda oleada de popularidad cinematográfica llegaría con El equipo A, serie en la que encarna al monstruoso M.A. Barracus.

Con el fin de la serie, protagonizó su propia ficción para televisión, titulada T y T. Al mismo tiempo, creó un programa que ayudaba a jóvenes problemáticos, lo que lo convirtió en una figura muy querida en los Estados Unidos. En 1995, tuvo que retirarse al detectársele un linfoma, que superó cinco años después. Desde entonces, Mr. T. es un rostro frecuente en la televisión americana, donde aparece de cuando en cuando interpretándose a sí mismo.

En 2010, Mr. T. rechazó aparecer en El equipo A, una película producida por Ridley Scott. El que fuera Clubber Lang se mostró disgustado con esta adaptación, ya que contenía demasiadas muertes y demasiado sexo, lo que difería con el tono desenfadado e ingenuo de la serie original. Su abuela, sin duda, estaría orgullosa.

Mr. T

Dolph Lundgren era Ivan Drago

El Expreso Siberiano es el oponente más terrorífico de a cuantos hace frente Rocky Balboa. Sólo la planta del actor que lo interpreta, Dolph Lundgren, ya es imponente de por sí: el sueco mide 1`96 y pesaba, al hacer la película, más de cien kilos.

En Rocky IV, definen a Ivan Drago como una perfecta máquina de matar, una descripción que también podría encajar con Dolph Lundgren: el actor es cinturón negro en kárate estilo Kyokushinkai, ha practicado judo e incluso ha subido a un cuadrilátero de boxeo en más de una ocasión.

A diferencia de su Ivan Drago, Lundgren no es un robot desprovisto de cerebro: el sueco tiene un máster de ingeniería química y recibió una de las prestigiosas becas del programa Fulbright para estudiar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Por si fuese poco, habla cinco idiomas con fluidez: sueco, inglés, español, alemán y francés, además de un poco de japonés.

Al llegar a América para matricularse en el MIT, un amigo le propuso que se presentase a la audición para la próxima película de Rocky. Dolph Lundgren, que trabajaba por las noches como portero de discoteca, decidió que un buen sueldo hollywoodiense no le haría ningún daño, e hizo la prueba para el papel de Ivan Drago. Ese mismo año, también fue contratado en Panorama para matar, de la saga James Bond.

Sylvester Stallone y Dolph Lundgren en 'Rocky IV'. ARCHIVO

El sueco, que parecía destinado a quedarse en su país y ganar un par de premios Nobel, acabó haciendo carrera en el cine: en la actualidad, cuenta con más de cien títulos a sus espaldas, protagonizando muchos de ellos, como Soldado Universal (1992). En 2018, regresó a la franquicia que lo vio nacer para entrenar a su hijo en la ficción, que ha de enfrentarse a Adonis Creed. Tampoco se ha mantenido muy lejos Lundgren de Stallone, con el que ha trabajado en las tres entregas de Los mercenarios.

Recientemente, el actor ha confesado que le detectaron un cáncer en el riñón y que el pronóstico era sombrío: uno de los doctores ni siquiera le concedió un año de vida. Sin embargo, los médicos consiguieron eliminar el 90% de las células cancerosas de su cuerpo, y su situación actual es muy optimista: a lo largo de este año, Dolph Lundgren estrenará siete películas, incluyendo una nueva entrega de Los mercenarios.

Dolph Lundgren y Sylvester Stallone en 'Creed II' Cinemanía

Tommy Morrison era Tommy “The Machine” Gunn

En Rocky V, Balboa toma bajo su protección a un prometedor aspirante a boxeador llamado Tommy Gunn. En la vida real, Tommy no se apellidaba Gunn, sino Morrison; y no era un aspirante a boxeador, sino un boxeador a secas.

Como aficionado, Tommy Morrison disputó más de doscientos combates, perdiendo apenas veinte de ellos. Con el apodo de El Duque debido a que, según él, estaba emparentado con John Wayne, debutó como boxeador profesional en 1988. Para cuando Stallone se fijó en él, llevaba diecinueve victorias, quince nocauts y ninguna derrota. Morrison aceptó hacer la prueba para el papel, la pasó y se tomó seis meses de descanso para rodar Rocky V.

En 1991, Morrison perdió su primer combate, precisamente en la noche en la que aspiraba a coronarse campeón de los pesados por la Organización Mundial de Boxeo. Su segunda oportunidad llegaría en 1993, y nada menos que contra una de las grandes leyendas del cuadrilátero, George Foreman.

Ali noquea a Foreman. Es la victoria del de Kentucky sobre el entonces campeón

Bien es cierto que, para entonces, Foreman no era el que hizo frente a Ali en Kinsasa: el boxeador tenía 44 años, una edad insólita para un deportista en activo, y más aún para un campeón de los pesos pesados. No obstante, Big George presentó batalla y fueron los jueces quienes tuvieron que otorgarle el título, por decisión unánime, a Morrison tras doce asaltos contra la lenta pero destructiva montaña texana.

Morrison perdió el cinturón en su segunda defensa: algunos especialistas advirtieron que si bien El Duque era un golpeador letal, su mandíbula era de cristal y tumbarlo era posible. No obstante, Morrison no se rindió y en 1996, alzó el título del Consejo Internacional de Boxeo, aunque no le duró mucho: Lennox Lewis se lo arrebató en el siguiente combate.

Los noventa fueron los años de Mike Tyson, contra el que el Duque aún no se había enfrentado. El célebre y excéntrico promotor Don King olfateó en el aire una golosa oportunidad empresarial y le ofreció a Morrison 38 millones de dólares para que subiese al cuadrilátero junto a Tyson. El Duque, por supuesto, aceptó, y en febrero de 1996 se anunció que Iron Mike y Morrison se verían, por fin, las caras.

Primer plano de Mike Tyson.

Horas después, la pelea fue cancelada: Morrison había dado positivo en VIH. Tal y como se cuenta en el documental Tommy (2017), disponible en Disney, El Duque tuvo que retirarse del boxeo por, como él mismo declaró, haber llevado un estilo de vida “imprudente”. Sin embargo, El Duque se trató con el objetivo de disminuir al máximo su carga viral y enfundarse, al menos, los guantes por última vez.

Esto ocurrió en 2007 frente a John Castle, cuando la federación aprobó su licencia al no hallar restos de VIH en su sangre después de cuatro pruebas distintas. Morrison arremetió contra la comisión por, según él, haber dado por bueno un falso positivo, algo que esta descartó de pleno. El Duque ganó a Castle y también a Weishaar, un año más tarde.

Fue su pelea de despedida: Morrison se retiró de nuevo bajo acusaciones, por parte de su antiguo entrenador, de haber manipulado las pruebas para que diesen negativo. Aunque ya había tenido problemas con la justicia, con denuncias por agresión, tenencia ilícita de armas y posesión de drogas, sus años siguientes son aún más convulsos.

Serían, también, sus últimos años de vida. En 2013, Morrison muere por un fallo multiorgánico atribuido al VIH. Tenía 44 años, la misma edad de Foreman cuando El Duque lo derrotó para hacerse con el título de los pesados.

Tommy Morrison, junto a Stallone, en 'Rocky V' Cinemanía

Antonio Tarver era Mason Dixon

Tras dieciséis años de ausencia, Stallone volvió a vestir los calzones de Rocky Balboa en 2006. Su oponente, en el que sería su combate final, fue Mason Dixon, ficticio campeón de los pesos pesados en busca de reconocimiento, tras juzgar un programa informático que Balboa le ganaría limpiamente en el cuadrilátero.

Mason Dixon estaba interpretado por Antonio Tarver, quien, como Morrison, era boxeador en la realidad, aunque perteneciente a la categoría inferior a la de los pesados. Tarver fue atleta olímpico en Atlanta, donde ganó la medalla de bronce; mientras que en el Campeonato Mundial de 1995, así como en los Juegos Panamericanos de ese mismo año, se hizo con la medalla de oro.

Retirado en 2015, Tarver tiene un récord profesional de 38 combates, 31 victorias, 6 derrotas y un empate, habiendo ganado los dos cinturones de su categoría en 2003, además de los títulos internacionales de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Internacional de Boxeo de semimedio en 2005.

Sylvester Stallone golpea a Antonio Tarver en 'Rocky Balboa'. ARCHIVO

Bonus: Burt Young era el cuñado Paulie

Sí, es cierto que Paulie nunca cruzó guantes con Balboa, más allá del par de golpes que le lanza en Rocky III, y que Stallone esquiva sin despeinarse. Pero es muy complicado negar la mayor de que el ingrato, malhumorado y violento cuñado de Balboa no es uno de sus principales oponentes a lo largo de la saga. Precisamente por su culpa, Rocky se arruina y tiene que volver al barrio del que consiguió a escapar a fuerza de puñetazos.

El actor que interpretaba a Paulie era Burt Young, el único, junto a Stallone y al entrenador de Apollo Creed, en aparecer en las seis películas de la franquicia original.

La carrera de Burt Young no tiene mucho que ver con la de los demás rivales de Balboa: cuando llega a Rocky, ya había actuado a las órdenes de Polanski en Chinatown y de Sam Peckinpah en Los aristócratas del crimen. También trabajaría, en el futuro, para Robert Aldrich en tres ocasiones, para Sergio Leone en Érase una vez en América, además de repetir con Peckinpah en Convoy.

Pese a lo que pueda hacer pensar su físico, Burt Young fue boxeador profesional en su juventud, y sus registros no son para desemerecerse: en total, diecisiete combates y diecisiete victorias.

Tras la sexta entrega de Rocky, Burt Young ha encadenado varias producciones de poco lustre, que contrastan con sus grandes proyectos pasados. Sin embargo, este declive es enmendado, con creces, al aparecer en varios episodios de Los Sopranos, donde interpretó al agonizante y asmático padre de Bobby Bacala.

Burt Young en 'Rocky' Cinemanía

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.