Las películas imprescindibles de Coque Malla

Cantante, músico y compositor. Ex líder de Los Ronaldos y también actor. Coque Malla (Madrid, 1969) nos ha dado momentos inolvidables en la pantalla grande. Desde su debut en 1992 junto a Álvaro Fernández Armero en el aclamado cortometraje El columpio –él, Ariadna Gil y un andén de Metro de Madrid–, el actor se ha atrevido con un puñado de películas, algunas de ellas memorables, que quedan en la retina de todos.

Con motivo de su último estreno, Buscando a Coque, que llega a los cines el 14 de febrero, repasamos sus títulos imprescindibles. Del primero al último.

'Todo es mentira' (1994)

Penélope Cruz y Coque Malla protagonizaron un romance en 'Todo es mentira' Cinemanía

Si algo recordamos de esta película es la secuencia de la cocina: una pelea ya icónica de nuestro cine. Después de un primer cortometraje con Álvaro Fernández Armero, El columpio, y de participar con personajes menores en un par de títulos cinematográficos, llegó el debut de director y actor en el largo con Todo es mentira: un puro y desquiciado retrato generacional que aborda la relación sentimental entre Lucía (Penélope Cruz) y Pablo (Coque Malla). Él es un joven pesimista que, cuando conoce a una bella traductora de italiano, cree haber encontrado al amor de su vida. Pero la que comienza como una idílica relación pronto saltará por los aires. Discusiones non stop.

'El efecto mariposa' (1995)

En 'El efecto mariposa', Coque Malla fue protagonista junto a María Barranco Cinemanía

Bajo la dirección de Fernando Colomo, el actor se acompaña de dos grandes actrices en una comedia que aborda la teoría del caos. En ella, Luis (Coque Malla), 20 años, se traslada a Londres para hacer un master en Economía acompañado por su madre (Rosa María Sardá), quien le deja al cuidado de su hermana menor, Olivia (María Barranco), ya que sobrino y tía viven en el mismo edificio. La cuadriculada vida de Luis terminará algo trastocada cuando se vaya a vivir con su tía, al separarse esta de su marido (Peter Sullivan), un actor en paro que le pone los cuernos.

'Nada en la nevera' (1998)

De nuevo dirigido por Álvaro Fernández Armero, Coque Malla vuelve a formar tándem sentimental. En esta ocasión, con María Esteve. El propio Armero definió su película como “una comedia neurótica de treintañeros en la segunda edad del pavo”. Carlota (María Esteve) tiene 27 años y sueña con encontrar a su hombre perfecto o nº1, como llamará al personaje de Coque Malla cuando lo conozca, se enamore irremediablemente de él e inicie una relación con la persona que, sin duda, menos la va a corresponder.

'Gente en sitios' (2013)

Comedia, drama, surrealismo, retrato social y hasta terror. Todo cabe en esta cinta coral de Juan Cavestany, en la que depura el modo de rodar artesanal e independiente con el que ya experimentó en trabajos anteriores. Con una cámara en mano como único equipo de rodaje, en la película participan unos ochenta actores y actrices de cine, teatro y televisión [Coque Malla es uno de ellos] con los que Cavestany compone un mosaico de secuencias nunca resueltas, siempre en movimiento intenso hacia un discurso innovador. Un relato caleidoscópico con un denominador común: la irreductible poesía de la condición humana frente a las embestidas de lo extraño y lo caótico.

'Jorge, una travesía de Coque Malla' (2022)

En este caso es un documental, dirigido por Cristina y María José Martín Barcelona, el que nos acerca simultáneamente a Jorge Malla, su verdadero nombre, y a Coque, el artista que, a sus 16 años y acompañado de sus padres, firmó un contrato con una multinacional para grabar un disco con Los Ronaldos. Cuando el grupo se disolvió, se encontró sin nadie que le respaldara como músico y tuvo que empezar de cero. Más de 30 años después, la película recoge su historia con intervenciones de Iván Ferreiro, Leiva, Ray Loriga, Ariel Rot, Leonor Watling, Dani Martín o Alberto San Juan.

'En temporada baja' (2022)

En el que es su séptimo largometraje, David Marqués firma un drama con mucho humor sobre cuatro perdedores, amargados y bregados por la vida que, por diversas circunstancias, terminan viviendo en un camping y deben sobrevivir unidos. Coque Malla interpreta a un periodista obsesionado con la ética que irá tejiendo una peculiar amistad con sus compañeros –en la piel de Antonio Resines, Edu Soto y Fele Martínez– que, al igual que él, tienen sus vidas “en temporada baja".

'Buscando a Coque' (2024)

El debut en la dirección de largometrajes de Teresa Bellón y César F. Calvillo, que comparten una dilatada carrera como cortometrajistas (Cariño, me he follado a Bunbury, Una noche con Juan Diego Botto) llega acompañado del regreso de Coque Malla a la pantalla grande. Y sin personaje, porque se interpreta a sí mismo. Alexandra Jiménez y Hugo Silva protagonizan esta comedia romántica en la que el auténtico Coque Malla pondrá en jaque su relación. César y Teresa son una pareja feliz hasta que una noche ella se acuesta con Coque Malla, el gran ídolo de César desde su adolescencia. Teresa se lo confiesa arrepentida y César necesita hablar con Coque, aunque el cantante ya no viva en España, sino en Miami, adonde viajarán en su búsqueda.

