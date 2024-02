Crítica de 'Buscando a Coque': mi mujer se ha follado a mi ídolo

Valoración: 'Buscando a Coque'

No es fácil ser… Gorka Otxoa; Cariño, me he follado a Bunbury; Una noche con Juan Diego Botto. Desde el año 2016, la pareja de directores formada por Teresa Bellón y César F. Calvillo ha venido trazando con éxito en el mundo del cortometraje una fórmula de comedia romántica articulada por la singularidad de las relaciones entre el fanatismo quimérico y la cotidianidad del sexo. ¿

Qué pensarías si tu pareja y amor de siempre se acostara con el ídolo de tu vida? Esa podría ser la frase reclamo no solo de la filmografía de Bellón y Calvillo, sino también de Buscando a Coque, su debut en el largo: una comedia romántica de manual, con estructura clásica, diálogos notables y situaciones entre lo cotidiano y lo absurdo, con un punto de ternura. Que se repiten como creadores es casi una obviedad; como también es justo, legítimo y hasta comprensible que hayan llegado al formato película haciendo lo que saben hacer. Porque lo mejor de su propuesta no es solo el buen retrato de la inseguridad y del miedo a la comparación, sino sobre todo la convicción de que lo mejor puede estar al lado y no en la cima de la fama. Y Alexandra Jiménez y Hugo Silva (¡y Coque Malla!) están estupendos.

FICHA TÉCNICA 'Buscando a Coque' Director: Teresa Bellón, César F. Calvillo

Género: Comedia

País: España

Sinopsis: César y Teresa son una pareja feliz, pero un día ella se acuesta con Coque Malla, ídolo de la infancia de él. César no sabe cómo reaccionar, así que viajará junto a Teresa hacia Miami para hablar con el cantante. Por el camino se replantean su relación y sus propias vidas.

Guion: Teresa Bellón, César F. Calvillo



Reparto: Alexandra Jimènez, Hugo Silva, Coque Malla, Betiza Bismark



Duración: 90 min.



Veredicto: El salto al largo de una fórmula de éxito en el cortometraje.



Distribuidora: Filmax



Estreno: 14/2/2024

