Confirmado: Andy Muschietti ('Flash') dirigirá el nuevo Batman

Flash llega a cines, precedida de un desarrollo infernal (donde han cabido desde retrasos hasta problemas con la justicia por parte de su estrella, Ezra Miller) y en última instancia de grandes aplausos por parte de varias figuras de la industria. Es una película fundamental para DC por cuanto tiene de evento, pero también por la delicada tesitura en la que se encuentra: DC Studios está bajo el control de James Gunn y Peter Safran, que quieren en cuanto sea posible reiniciar el universo superheroico.

Así llegaríamos, en torno a 2025 y si la huelga de guionistas no lo entorpece, a Capítulo 1: Dioses y monstruos. De esta suerte de Fase 1 han ido trascendiendo proyectos como Superman Legacy (que escribiría y dirigiría el propio Gunn, para estrenarla el 11 de julio de 2025) o The Brave and the Bold. Esta última es una nueva versión de Batman, basada en una línea de cómics de Grant Morrison, de la que se rumoreaba que iba a ser dirigida por Andy Muschietti, el responsable de Flash.

Coincidiendo con el estreno, Hollywood Reporter confirma que en efecto: este director argentino se ha hecho con las riendas de The Brave and the Bold. El contrato ha trascendido en paralelo a que se confirme que James Mangold (que estrena Indiana Jones y el dial del destino en cuestión de días) dirigirá asimismo La cosa del pantano en el marco de este mismo Capítulo 1. La confirmación de Muschietti como director de Batman ha llegado acompañada por un comunicado de Gunn y Safran: “Vimos Flash antes de tomar el control de DC Studios, y sabíamos que estábamos no solo frente a un director visionario, sino un gran fan de DC”.

“Flash es magnífica, y la pasión de Andy por estos personajes y este mundo se notan en cada fotograma. Así que, cuando llegó el momento de encontrar un director para The Brave and the Bold, sólo había una opción”, prosiguen. “Por suerte, Andy dijo que sí. Barbara firmó para producir con nosotros y nos pusimos en marcha. Son un equipo extraordinario, y no podríamos tener socios mejores o más inspiradores mientras nos embarcamos en esta nueva y emocionante aventura en DC”.

Acuerdo de exclusividad

Gunn y Safran se refieren a Barbara Muschietti, hermana de Andy que ha producido todas sus películas con el sello que comparten, Double Dream. Barbara producirá igualmente The Brave and the Bold, y acaban de firmar un acuerdo exclusivo con Warner impulsado por los actuales directores ejecutivos de la major, Mike De Luca y Pam Abdy. Justo ayer ambos empresarios desvelaban su interés por atraer a varios directores de primera fila a una Warner que quiere recuperar su esplendor.

Los Muschietti empezaron a ser conocidos en Hollywood con el film de terror Mamá, pero fue cuando firmaron It en el seno de Warner que se convirtieron en gente solicitada. Al margen de Flash, Double Dream ya está trabajando en Welcome to Derry, una serie-precuela de It que indaga en el universo de Stephen King y llegará eventualmente a HBO Max (o, en realidad, Max, una vez se complete el rebranding internacionalmente). Tras Brave and the Bold y Welcome to Derry vendrían más proyectos.

No será la primera vez que Muschietti lidie con Batman. En Flash aparecen dos versiones de este superhéroe (Michael Keaton y Ben Affleck, y esto solo hasta donde ha trascendido), de ahí que pise terreno familiar. Brave and the Bold había tanteado originalmente como guionista a Christina Hodson (responsable del libreto de Flash), pero ella se ha marchado a escribir la continuación de Fast & Furious X y la película tiene difícil conseguir un sustituto en plena huelga.

Lo que, sin duda, retrasará considerablemente el proyecto. The Brave and the Bold presentará, por otra parte, a un Batman que de pronto ha de ejercer de figura paterna, cuando se cruza en su camino quien resulta ser su hijo: el psicópata Damien Wayne, llamado a vestir el uniforme de Robin. “Es una historia extraña de padres e hijos”, la ha descrito Gunn.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.