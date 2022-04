¿Cómo conecta 'Morbius' con el MCU y Spider-Man? La respuesta está en las escenas poscréditos

Morbius está demostrando que hay cine de superhéroes más allá del MCU. La película protagonizada por Jared Leto supone la tercera entrega del SSU, es decir, el Sony's Spider-Man Universe, que fue comenzada con Venom en 2018 y continuada en 2021 con Venom: Habrá matanza. Sin embargo, con la llegada del vampiro se han disparado las preguntas: ¿cómo conecta Morbius con las otras películas del universo Spider-Man? Y lo más importante, ¿cómo lo hace con el MCU?

Pues bien, para contestar a esa pregunta hay que fijarse en las escenas poscréditos. No solo en las de Morbius, que ya avisamos de altos spoilers del filme, sino también de las poscréditos de Venom: Habrá Matanza y de Spider-Man: No Way Home, la última entrega del superhéroe arácnido.

Los fans del simbionte recordarán lo que le sucedía a Eddie Brock (Tom Hardy) al final de Venom: Habrá Matanza, cuando estando en una habitación de hotel viendo una telenovela, el simbionte decidía mostrarle los otros mundos que se estaba perdiendo y lo llevaba a otro universo, uno en el que J.J. Jameson anunciaba la identidad secreta de Spider-Man. Así es, el personaje de Tom Hardy era trasladado a los eventos del final de Spider-Man: Lejos de casa.

En Spider-Man: No Way Home la cosa iba mucho más allá. Después de más de dos horas con Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) abriendo portales del multiverso y el bueno de Spidey intentando devolver a cada uno de los villanos a esos mismos universos, aparecía al final Brock. Él y el simbionte seguían en ese ambiente tropical y al ser atendidos por un camarero (interpretado por Cristo Fernández, el Dani Rojas de Ted Lasso) se enteraban de todo lo sucedido para a continuación ser devueltos a su universo por el hechizo, no sin que antes se quedara una pequeña mota del simbionte en el universo de Peter Parker.

Con Morbius parece que las dudas que nos dejaron las anteriores escenas psocréditos se van resolviendo. Al final de la película del vampiro vemos la primera interacción real entre el SSU y el MCU a través del personaje de Adrian Toomes (a.k.a. el Buitre), el personaje que interpretaba Michael Keaton y que era encarcelado al final de Spider-Man: Homecoming. Pues bien, Toomes había sido transportado a la realidad de Morbius como consecuencia del multiverso, y claro allí nadie es consciente de sus crímenes por lo que es liberado de prisión.

No obstante, al final de Morbius podemos ver que Toomes se encuentra con Morbius para proponerle que se una a un equipo que está desarrollando. Es decir, el Buitre anda formando los Seis Siniestros, y eso enlaza perfectamente con Venom y también con las futuras películas del universo Sony de Spider-Man, entre ellas la que tiene que ver con Kraven el cazador. Solo falta por saber como estos villanos volverán a encontrarse con Spider-Man, que por el momento permanece en la línea temporal correspondiente al MCU. Pero tanto Kevin Feige como Amy Pascal confirmaron una cuarta película con Tom Holland y ya saben lo que dicen, los caminos del multiverso son inescrutables.

