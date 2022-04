Las escenas postcréditos de ‘Morbius’ son las más desconcertantes del cine de superhéroes

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE MORBIUS]

Pues nada, Morbius está en cines, y la sensación de que nos hallábamos ante un desastre inminente se ha agravado con una recepción crítica abominable. La película protagonizada por Jared Leto como el Vampiro Viviente, enemigo de Spider-Man, tiene ahora pendiente conquistar al público tras haber fracasado con la prensa especializada, estando en su mano mantener la confianza de Sony en el peculiar universo cinematográfico que está montando a la sombra del MCU. Dicho universo empezó con buena taquilla gracias a Venom y Venom: Habrá matanza, y después de Morbius la idea de la major es continuar con este estrafalario proyecto a través de Kraven el Cazador (protagonizada por Aaron Taylor-Johnson) y Madame Web (con Dakota Johnson y Sydney Sweeney).

Kraven el Cazador tiene su estreno previsto para el 13 de enero de 2023, y siendo la próxima iteración del Venomverso (o como se llame) lo lógico era esperar que Morbius le diera paso con sus imprescindibles escenas poscréditos. En el caso de este film que dirige Daniel Espinosa nos hemos topado con algo histórico, pues parte del metraje de estas escenas lo habíamos visto ya… en los tráilers de Morbius. En efecto, parece que en Sony alguien pensó que no había suficientes alicientes en el metraje principal para atraer al público, y por eso recurrieron a una de las escenas poscréditos en la que reaparecía Michael Keaton como Adrian Toomes, alias el Buitre. Es decir, el villano de Spider-Man: Homecoming, que creíamos recluido en un universo ajeno al de Morbius y Venom.

Claro está, hemos descubierto que lo visto con Keaton provenía de una escena postcréditos una vez vista la película, cuando luego de los breves créditos principales asistimos a una grieta en el multiverso. La que, efectivamente, provocaron Spider-Man y Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home, y que hasta ahora había provocado que villanos procedentes de otras dimensiones recalaran en el universo de Marvel Studios: el Duende Verde, el Doctor Octopus, el Lagarto, Electro… pero también el Venom de Tom Hardy, desplazado al mundo de Tom Holland al final de Venom: Habrá matanza y llevado de vuelta a su hogar una vez Strange corregía el hechizo al final de No Way Home.

Es un mareo considerable, pero baste ahora con saber que este hechizo no solo permitía que personajes de otras dimensiones saltaran al MCU, sino lo contrario: que gente del MCU saltara a franquicias aledañas como el universo improvisado de Sony. Es por ello que el Buitre aparece en una celda diciendo “espero que la comida sea mejor en este antro”. En su caso, el hechizo de Strange no le permite regresar a su hogar, de modo que lo siguiente que vemos de él es un boletín informativo donde se anuncia la liberación de un preso al no haber motivos para tenerle enjaulado. Esto es todo lo que ocurre en la primera escena postcréditos.

Formando la banda

La segunda es aún más rocambolesca, pues con ella descubrimos que lo de poner material postcréditos en el tráiler no es lo único en lo que Morbius ha sido pionera: también en lo de colocar una misma escena dividida. No se puede entender de otro modo lo que ocurre minutos después, pues transcurrido un tiempo indeterminado en la trama, volvemos a reencontrarnos con Adrian Toomes. Lo que pasa que se las ha apañado, de alguna forma, para conseguir una armadura idéntica a la que tenía en el MCU para intimidar a Morbius como el Buitre, tras quedar con él en medio del desierto.

Toomes, sin venir muy a cuento, le ofrece a Morbius trabajar juntos para detener a un enemigo común, que se entiende que es Spider-Man (un Spider-Man que, siguiendo la lógica de toda esta movida, podría ser incluso el Miles Morales de Un nuevo universo). Todo es, vaya, bastante desconcertante, aunque sí podemos sacar más o menos en claro que la gente de Sony (comandada por una Amy Pascal que seguro que está poniendo de los nervios a Kevin Feige) mantiene su propósito de reunir a los Seis Siniestros en algún punto de la franquicia. Hay una pega: el Doctor Octopus, el Lagarto, el Hombre de Arena, el Duende Verde y Electro se rehabilitaron al final de No Way Home.

Esta nueva formación tendría que contar con Morbius y el Buitre, siendo lo más lógico que también se les acabe uniendo Venom. Con Kraven y Madame Web, luego de sus propias películas, ya tendríamos cinco Siniestros. Poco a poco. ¿No?

