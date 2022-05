Cannes vuela alto en su 75ª edición: de 'Top Gun: Maverick' y 'Elvis' al mejor cine de autor

El rey del Rock, Elvis Presley, resucitará en el Festival de Cannes reencarnado en el rostro y cuerpo de Austin Butler con Elvis, el biopic que ha dirigido el siempre excesivo y sorprendente director de Moulin Rouge, el australiano Baz Luhrmann. También Tom Cruise regresará a la escuela de pilotos de aviación de élite, esta vez como instructor, en Top Gun: Maverick, 36 años después del gran éxito del filme de Tony Scott y en la secuela dirigida por Joseph Kosinski. Serán dos de los grandes ganchos comerciales y mediáticos de la 75ª edición del certamen de cine más prestigioso del mundo que empieza este martes 17 de mayo y terminará el sábado 28.

Como es habitual, presentará una equilibrada programación conjugando las obras más recientes de reconocidos cineastas, muchos de ellos habituales en la Croisette, con la promoción de nuevos talentos. Una de las curiosidades es la película elegida para la gala de inauguración, Coupez! de Michel Hazanavicius, el director de la oscarizada The Artist, teniendo en cuenta que es una comedia de zombis, y una carta de amor al oficio del cine, remake de la japonesa One Cut of Dead.

Cannes prefiere no ponerse demasiado serio ni trascendente en su apertura, en una edición que también será la primera pospandemia. Por ello el cartel oficial ha querido homenajear El Show de Truman de Peter Weir (1998) con la imagen del personaje de Jim Carrey ascendiendo por las escaleras en un decorado que representa el cielo. Con la mirada puesta, al igual que el Festival, en un renacimiento y en el futuro.

21 películas a por la Palma de Oro

No solo Cruise y su equipo volarán muy alto a bordo de sus aviones hipersónicos, también la selección oficial a competición reúne un gran número de títulos potentes y se lo pondrá difícil al jurado presidido por el actor Vincent Lindon.

Anthony Hopkins, Anne Hathaway y Michael Banks Repeta en 'Armageddon Time' Focus Features

Los hermanos belgas Dardenne, que han obtenido la Palma de Oro en dos ocasiones, presentarán Tori and Lokita, una historia de amistad entre dos jóvenes exiliados procedentes de África. El francés Arnaud Desplechin con Frère et soeur narrará el encuentro entre dos hermanos artistas que no se hablaban desde hacía veinte años.

El norteamericano James Gray despliega en Armageddon Time una historia semi-biográfica de iniciación y sobre el paso del tiempo ambientada en la Nueva York de los 80; y el japonés Hirokazu Koreeda, también ganador de la Palma en 2018, tratará sobre el abandono de bebés no deseados en Broker. Además, destacan Crimes of the Future de David Cronenberg, el rumano Cristian Mungiu con R.M.N., el surcoreano Park Chan-wook con Decisiton to Leave, el sueco Ruben Östlund con Triangle of Sadness o el polaco Jerzy Skolimowski con EO.

Cinco directoras

En la pugna por el máximo galardón, Valeria Bruni Tedeschi mostrará las andanzas de una joven troupe de comediantes en Les amandiers; Léonor Serraille la trama de una madre e hija emigrantes africanas en París en Mother and Son. Y la también francesa Claire Denis el thriller político Stars at the Noon.

Michelle Williams en 'Showing Up' A24

La estadounidense Kelly Reichardt presentará el retrato de una artista en Showing Up; y la belga Charlotte Vandermeersch es la codirectora, junto a Felix Van Groeningen, de la producción italiana Le otto montagne que seguirá las trayectorias de dos chicos, uno apegado a su montaña, el otro fascinado por viajar por todo el mundo. Ellas forman el quinteto de directoras en la Sección Oficial.

Otras secciones

Fuera de competición se presentará Three Thousand Years of Longing de un George Miller alejado momentáneamente de su universo de Mad Max. En Una cierta mirada, variopinta sección y la segunda en importancia en Cannes, contendrá una veintena de títulos, la mitad óperas primas. En Proyecciones a Medianoche se podrá ver el thriller de acción y espías Hunt que ha dirigido el surcoreano Lee Jung-jae, protagonista de la serie El juego del calamar, así como Fumer fait tousser, la nueva marcianada de Quentin Dupieux.

Fummer fait tousser Chi-Fou-Mi Productions

Ethan Coen estrenará el documental Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind en Proyecciones Especiales. En Cannes Premiere las miniseries Irma Vep de Olivier Assayas para HBO Max y Estreno notte de Marco Bellocchio. Y en la sección paralela de la Quincena de Realizadores títulos como Men de Alex Garland, Un beau matin de Mia Hansen-Løve, L'envol de Pietro Marcello, Revoir Paris de Alice Winocour o Les cinq diables de Léa Mysiu.

La representación española

Tourment sur les îles (Pacifiction en su título original) será la única representante de nuestra cinematografía en la Sección oficial. Es lo nuevo del catalán Albert Serra, uno de los indispensables de Cannes, y ahora por primera vez a competición por la Palma de Oro. Narrará un romance entre una escritora de éxito en crisis y un diplomático en el marco de la isla de Tahití.

'Tourment sur les îles' Idéale Audience Group

En Proyecciones especiales estará el madrileño Rodrigo Sorogoyen con As bestas, un thriller y también una historia de amor en torno a una pareja de franceses que se traslada a vivir a una aldea gallega. En la Quincena de Realizadores El agua, debut en la dirección de la alicantina Elena López Riera. Además, dos cortos, Nisam Je Stigao Vojeti de Anna Fernández de Paco y Cuerdas de Estíbaliz Urresola Solaguren en la 61ª Semana de la Crítica. Por su parte, la actriz Rossy de Palma presidirá el jurado de la Cámara de Oro que premia a la mejor ópera prima.

Estrellas invitadas

Por la alfombra roja se espera que desfilen Tom Hanks, que interpreta en Elvis al manager de la futura estrella del rock. Tom Cruise por Top Gun: Maverick. Viggo Mortensen, Kristen Stewart y Léa Seydoux por Crimes of the Future. Anthony Hopkins, Anne Hathaway y Jeremy Strong por Armageddon Time.

Marion Cotillard en 'Frère et soeur' Why Not Productions

Marion Cotillard por Frère et soeur. Woody Harrelson por Triangle of Sadness. Michelle Williams por Showing Up. O Tilda Swinton e Idris Elba por Three Thousand Years of Longing. También se han organizado, en 'Cita con...', encuentros con Javier Bardem o el actor danés Mads Mikkelsen (Otra ronda).

CUATRO DESTACADAS DE LA SECCIÓN OFICIAL

'Crimes of the Future'

'Crimes of the Future' Telefilm Canada

David Cronenberg vuelve a la Nueva Carne en esta body horror situada en un futuro, tal vez no tan lejano. Los avances de la ciencia permiten mutaciones biológicas del cuerpo, incluso hacer brotar nuevos y extraños órganos. Saul Tenser es un artista que ha convertido estas transformaciones en un espectáculo, pero tanto el gobierno como una secta siguen sus evoluciones muy de cerca. Con Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart.

'Decision to Leave'

'Decision to Leave' Moho Films

Con títulos tan celebrados en su haber como Oldboy o La doncella, el surcoreano Park Chan-wook nos propone un thriller con ecos a Hitchcock en el que un detective, que investiga la muerte de un hombre en las montañas, se topará con su viuda. Una mujer tan misteriosa como de irresistible atractivo, quizás fatal. Con Tang Wei (Deseo, peligro) y Park Hae-Il (The Host),

'Stars at Noon'

'Stars at Noon' Arte France Cinéma

La directora francesa Claire Denis ofrece un thriller político ambientado en la Nicaragua de 1984, durante la Revolución Sandinista, y el romance entre un hombre de negocios inglés y una periodista estadounidense, ambos envueltos en una red de engaños y conspiraciones. Con Margaret Qualley (de la serie La asistenta o Érase una vez en... Hollywood) y Joe Alwin (María, reina de Escocia).

'Triangle of Sadnesss'

'Triangle of Sadness' ZDF/Arte

El sueco Ruben Östlund, Palma de Oro en 2017 con The Square, regresa para poner patas arriba los privilegios y jerarquías. Una pareja de modelos de crucero en un yate de lujo acaba en una isla desierta con un grupo de multimillonarios y una empleada de la limpieza. Pero en esta historia, tipo reality show Supervivientes, la única que sabe pescar es la limpiadora, la de status social más bajo. Con Harris Dickinson, Charlbi Dean y Woody Harrelson en el rol del capitán del barco.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.