Más presencia española en Cannes: Rodrigo Sorogoyen estrenará ‘As bestas’

Cuando se desveló la Sección Oficial de la próxima edición del Festival de Cannes, la sensación inicial fue de decepción. Por un lado, el número de mujeres había disminuido con respecto al festival previo, aquél en el que Julia Ducournau obtuviera la Palma de Oro por Titane. Y por otro, la presencia de cineastas de origen hispano era nula, aunque ambas carencias fueron solucionándose poco a poco. Dentro de la Quincena de Realizadores, sección independiente, encontramos El agua, el debut a la dirección de Elena López Riera. Mientras que pocos días después, al añadirse nuevos títulos a la Sección Oficial, fue corregido tanto lo de la presencia femenina (llegando a suponer un récord para el certamen) como la hispana. Albert Serra va a competir por la Palma de Oro.

El afamado director lo hará con Bora Bora, y es el primer español que lo logra (y que no es Pedro Almodóvar) desde 2009. Se trata indudablemente de una buena noticia, que ha mejorado con el reciente anuncio de una nueva adición a la programación del festival, pues en este también incurrirá otro nombre célebre como es el de Rodrigo Sorogoyen. El realizador, de trayectoria fulgurante, ha estado detrás de obras tan aclamadas como Que Dios nos perdone, El reino o la reciente Antidisturbios, siendo noticia hace poco cuando Movistar+ decidió cancelar fulminantemente la serie que preparaba sobre la Guerra Civil Española. Sorogoyen presentará en el certamen francés As bestas dentro de la sección Cannes Premiere; esto es, fuera de competición.

As bestas, rodada en El Bierzo castellanoleonés, narra la historia de una pareja francesa que se va a vivir a un pequeño pueblo del interior, topándose con la creciente hostilidad de los lugareños. En su reparto encontramos a Luis Zahera, que tanto entusiasmo suscitara por su aparición en El reino. As bestas se proyectará así en esta esperada edición, a desarrollarse entre el 18 y el 27 de mayo y ya marcada preventivamente por la polémica, a cuenta de la película de inauguración. Michel Hazanavicius (The Artist) iba a abrir el festival con Z (Comme Z), remake de la comedia japonesa One Cut of the Dead, pero las semejanzas del título con un símbolo asociado a la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha conducido a que este sea sustituido por Coupez!.

