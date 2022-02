Primer tráiler de ‘Elvis’: el rey del rock visto por el director de 'Moulin Rouge'

Hace casi 10 años que Baz Luhrmann no estrenaba una película en pantalla grande, desde el lanzamiento de El gran Gatsby en 2013. Durante la última década ha compaginado la dirección publicitaria con la creación de la serie The Get Down (2016), la cual llevaba consigo su habitual estilo narrativo y una voluntad por estudiar los orígenes de los géneros musicales de los 70.

Ahora el director regresa a la música de su infancia para aproximarse a uno de los personajes históricos más importantes del siglo XX: Elvis Presley. Y lo hace con la compañía de Tom Hanks, quien emula a Tom Parks, el empresario que descubrió al cantante y cuya figura ejerce de voz narradora en este relato.

Elvis es el sexto largometraje en la filmografía de Luhrmann, ganador de un BAFTA por Romeo + Julieta y del Globo de Oro a Mejor Película por Moulin Rouge. Completa el cast Olivia DeJonge, Richard Roxburgh y Kodi Smit-McPhee. La película llegará a las salas el próximo 1 de julio y este es su primer avance.

¿Qué Elvis vamos a encontrar?

“La intención era llegar a explorar la humanidad de alguien tan icónico que alcanzó el estatus de superhéroe”, comenta Austin Butler, el joven intérprete que da vida al Rey del rock and roll en el que es su primer papel protagonista en el cine. “Siento una increíble responsabilidad para con Elvis, su vida, y toda la gente alrededor del mundo que lo ama”.

La figura de Elvis siempre ha ido precedida de su imagen de superestrella e incluso ha estado lastrada, en su última época, por los excesos farmacológicos que lo llevaron a su temprana muerte a los 42 años.

Austin Butler y Tom Hanks en 'Elvis' Warner Bros. Pictures

El guion de Luhrmann, Sam Bromell y Jeremy Doner pretende realizar un repaso por toda la vida del cantante, tal y como podemos observar en el tráiler: desde su primer contacto con la música negra en la ciudad de Memphis donde residía, hasta sus primeros conciertos de rockabilly en ferias, la relación con su representante –y ¿posible villano de la historia?– Tom Parker (Hanks), y su llegada a la fama en todos los escenarios estadounidenses.

“La vida de Elvis Presley no podría ser un mejor lienzo para explorar la América de los años 50, 60 y 70”, asegura Luhrmann. El director acoge el legado cultural del cantante para tomar el pulso a un momento transformador de la historia política y social norteamericana en la que comenzaba el Movimiento por los Derechos Civiles y las relaciones de raza.

Sobre su implicación en el tema, el director comenta: “La música o la cultura negra no es una nota a pie de página, es absolutamente el lienzo sobre el que se desarrolla la historia. Si la quitas de la historia, no hay Elvis. El viaje de Elvis consiste en volver a su esencia. La música góspel es espiritual, y eso es quien verdaderamente era. Ese hombre era espiritual”.

Para encarnar a Elvis durante las diferentes etapas de su vida, Butler ha contado con la ayuda de diferentes profesionales de voz y baile. “Vi todo lo que pude sobre Elvis una y otra vez. Menos mal que existen muchísimas imágenes al respecto”, admite el actor.

“Dependiendo de la década se movía de una forma u otra. Fue un placer tener tiempo para estudiar, ya que cualquier gesto físico que realizaba me hacía preguntarme ‘¿Por qué hace eso? ¿Qué le mueve por dentro?’. Al final dejas de sentirlo como algo externo, sino como parte de ti”.

Tendremos que esperar hasta el 24 de junio para presenciar el regreso al cine de Baz Luhrmann con ese baile de caderas que volvió loca a toda una generación.

