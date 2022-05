Cannes 2022: las películas más esperadas del mayor festival de cine del mundo

Truman Burbank (Jim Carrey) asciende las escaleras de su vida ficticia en el cartel del Festival de Cannes de 2022, un homenaje a El show de Truman que sirve para dar a esta 75ª edición del certamen un aire de renacimiento. Del 17 al 28 de mayo, el festival de cine más importante del mundo recupera sus fechas habituales después de la pandemia; también el glamour de la alfombra roja y el fulgor de las estrellas que por ella desfilarán.

Vincent Lindon ejercerá como Presidente del Jurado de la Selección Oficial, donde 21 títulos competirán por la Palma de Oro. Algunos de ellos ya saben lo que se siente al llevarse el galardón a casa (Hirokazu Kore-eda, Cristian Mungiu, Ruben Östlund, los hermanos Dardenne en dos ocasiones), otros es increíble que aún no lo tengan (Claire Denis, David Cronenberg, Arnaud Desplechin) y otros están dispuestos a dejar huella en el mayor escaparate mundial del cine de autor.

Además de la competición por la Palma de Oro, no hay que desestimar las proyecciones no competitivas (donde se verá desde el biopic de Elvis de Baz Luhrmann a la Top Gun: Maverick de Joseph Kosinski y Tom Cruise), la sección Un Certain Regard, la programación de Cannes Classics (con la restauración de La maman et la putain como absoluta cabeza de cartel) o los festivales paralelos que tienen lugar al mismo tiempo al otro lado de la Croisette, como la Quincena de Realizadores y la Semana de la Crítica.

Teniendo todo este lío de pantallas en cuenta, y lo apetitosas que son las distintas programaciones para cualquier paladar cinéfilos, hemos hecho una selección con los 20 títulos más esperados que se podrán ver en Cannes durante las próximas semanas. Cuenta con que muchos de ellos (¿la mayoría?) acabarán en las listas de lo mejor del año cinéfilo.

'Aftersun', de Charlotte Wells

Aftersun Cinemanía

Semana de la Crítica. Ópera prima de la directora escocesa Charlotte Wells, con Barry Jenkins en la producción, donde se rememora a través de grabaciones de vídeo casero las vacaciones de una niña de 11 años con su padre, interpretado por Paul Mescal (Normal People), en Turquía a finales de los años 90.

'Armageddon Time', de James Gray

Competición. Nueva colaboración de James Gray con el director de fotografía iraní Darius Khondji (El sueño de Ellis, Z, la ciudad perdida) para sumarse a la nueva moda entre cineastas de todo el mundo: una historia de iniciación en lugares de su juventud, como las Nueva York de los 80. Atención al trío protagonista: Anne Hathaway, Jeremy Strong y Anthony Hopkins.

'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen

Cannes Premiere. El director de El reino, Madre y Antidisturbios llega a la sección no competitiva de preestrenos del festival con una coproducción rodada en Galicia que cuenta con los franceses Denis Menochet y Marina Foïs como protagonistas (pero a quien siempre nos gusta ver es a Luis Zahera). Una pareja de turistas despierta el recelo de los habitantes de una pequeña aldea que igual han visto Perros de paja demasiadas veces.

'Broker', de Hirokazu Kore-eda

Competición. Tras haber ganado la Palma de Oro por Un asunto de familia (2018), el cineasta japonés regresa a Cannes con una producción coreana tras haber efectuado una parada tan rematadamente francesa como La verdad (2019) -que, sin embargo, fue a Venecia-. Broker, en torno al abandono de bebés por parte de familias sin recursos con la intención de que otras más solventes puedan hacerse cargo del recién nacido, también supone el regreso a la Croisette del iridiscente Song Kang-ho, estrella de Parásitos.

'Chronique d'une liaison passagère', de Emmanuel Mouret

Cannes Premiere. Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne y Georgia Scalliet protagonizan el nuevo enredo sentimental del director de Las cosas que decimos, las cosas que hacemos (2020): una madre soltera y un hombre casado anudados en una relación puramente sexual sin futuro. Cero sorpresas con el argumento, cero dudas de que será de lo mejor del festival.

'Crimes of the Future', de David Cronenberg

Kristen Stewart en 'Crimes of the Future' Cinemanía

Competición. Uno de los regresos más esperados de Cannes 2022 tiene también la alfombra roja más cotizada: Kristen Stewart, Léa Seydoux y Viggo Mortensen al servicio de un David Cronenberg actual que regresa al body horror con un guion que tenía escrito hace décadas (no confundir con el largo homónimo que hizo en 1970, en principio no tiene nada que ver). Imposible resistirse.

'Decision to Leave', de Park Chan-wook

Competición. Otro regreso sonado: el de Park Chan-wook a su Corea natal con una historia de detectives y crímenes truculentos (imposible obviar que algún elemento de venganza debe aparecer) que promete mantener a todo el mundo pegado y vibrando en el asiento. Un aliciente extra: la actriz china Tang Wei (Deseo, peligro, Largo viaje hacia la noche) como protagonista.

'Don Juan', de Serge Bozon

Cannes Premiere. Cineasta tan estupendo como agudo cinéfilo, Serge Bozon vuelve a colaborar con la brillante Axelle Ropert al guion y pasa del Stevenson de Madame Hyde (2017) a Molière con Don Juan. Y cuenta con una pareja de protagonistas insuperable: Virginie Efira y Tahar Rahim.

'El agua', de Elena López Riera

'El agua' 20M EP

Quincena de Realizadores. El primer largo de la española Elena López Riera cuenta con Bárbara Lennie como protagonista, al frente de un reparto compuesto por actores no profesionales y la debutante Luna Pamies, que a sus 17 años ya está siendo aclamada como una gran revelación. Interpreta a Ana, que vive con su madre (Lennie) y con su abuela en una casa a la que el resto de su pueblo mira con suspicacia.

'Frère et soeur', de Arnaud Desplechin

Competición. Nuevo episodio entre la complicada relación de Thierry Frémaux y Arnaud Desplechin, uno de los mejores cineastas franceses de las últimas décadas, que en Cannes ha pasado por todos los puestos, elevaciones y ninguneos posibles. Esta vez tiene opción a la Palma de Oro con la historia de dos hermanos (Marion Cotillard y Melvil Poupaud) en la que también aparece Golshifteh Farahani.

'Fumer fait tousser', de Quentin Dupieux

Fummer fait tousser Cinemanía

Fuera de competición. Ha sido un extraño placer ver evolucionar el cinde de Quentin Dupieux con el paso de los años, mientras lleva sus ocurrencias absurdas a estadios más sofisticados y estúpidamente divertidos. En plena racha, ha ideado un grupo de supervigilantes con trajes de Power Rangers y autodenominados fuerzas del tabaco entre quienes ha reunido a lo más granado del star system francobelga: Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier, Benoît Poelvoorde, Alain Chabat y Gilles Lellouche.

'Hunt', de Lee Jung-jae

Fuera de competición. La sana costumbre de programar una película coreana de acción cada año en las Proyecciones de Medianoche del festival cuenta en esta edición con el debut como director de Lee Jung-jae, uno de los protagonistas de El juego del calamar.

'L'envol', de Pietro Marcello

Quincena de Realizadores. El mejor cineasta italiano de la actualidad (sí, mucho más que esos otros en los que estás pensando), que viene de adaptar a Jack London en la magnífica Martin Eden (2019), ha rodado en el norte de Francia la historia de una chica fascinada por la promesa que le hizo un mago cuando era pequeña: unas velas color escarlata con el poder de llevarla lejos de su pueblo.

'Les cinq diables', de Léa Mysius

Quincena de Realizadores. Además de participar en el guion de la película de Claire Denis que compite por la Palma de Oro (The Stars at Noon), la directora de Ava (2017) tiene en la Quincena su segundo largometraje, un drama donde una presidiaria (Adèle Exarchopoulos) vuelve a casa de su hermana y cambia la vida de su sobrina.

'Ródeo', de Lola Quivoron

Un Certain Regard. Una de las óperas primas con más hype del festival: carreras urbanas clandestinas de moteros con escenas de adrenalina pura cortesía del especialista de acción Mathieu Lardot, un veterano en jugarse el pellejo sobre dos ruedas en producciones hollywoodienses como las sagas Bourne y Misión: Imposible.

'Showing Up', de Kelly Reichardt

Competición. El reencuentro entre Kelly Reichardt y su fiel colaboradora Michelle Williams contará como una artista encuentra inspiración en el caos de su vida antes de afrontar una exposición que puede cambiar su carrera, pero francamente el argumento (una nueva colaboración de Reichardt con el escritor Jonathan Raymond) no podría importarnos menos para considerarla una de las películas más esperadas del festival.

'The Stars at Noon', de Claire Denis

Competición. Otra dura contendiente por la Palma de Oro: la cineasta francesa dirige a Margaret Qualley, Joe Alwyn, Danny Ramirez, Benny Safdie y John C. Reilly en la adaptación de una novela de Denis Johnson ambientada en Nicaragua durante la Revolución Sandinista. Segunda colaboración de Denis con el exquisito director de foto Éric Gautier, con quien hizo Avec amour et acharnement, premiada este mismo año en el Festival de Berlín.

'Three Thousand Years of Longing', de George Miller

Fuera de competición. Tilda Swinton es la protagonista del romance fantástico con el que el director de Mad Max: Furia en la carretera vuelve a la carga, Idris Elba el genio de la lámpara que accede a concederle tres deseos, cuyos términos son negociados por ambos en una habitación de hotel en Estambul. Nueva colaboración en la banda sonora con Junkie XL.

'Tourment sur les îles', de Albert Serra

Competición. El inefable cineasta catalán asciende a la primera división competitiva de Cannes tras llevar años asombrando a los asistentes del festival con películas como Honor de cavalleria (2006) o Liberté (2019). Su nuevo filme (de título internacional Pacifiction) está ambientado en Tahití y cuenta el romance entre un diplomático francés y una escritora polinesia.

'Un beau matin', de Mia Hansen-Løve

Quincena de Realizadores. La magistral cineasta francesa dirige a Léa Seydoux y Melvil Poupaud en un romance adúltero con drama sobre la demencia senil de fondo. Asegurado que en algún momento habrá lágrimas que limpiar.

