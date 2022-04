Michel Hazanavicius cambia el título de su película de zombies para que no se asocie con la invasión rusa de Ucrania

El director Michel Hazanavicius (The Artist) ha decidido cambiar el título de su nueva película para evitar polémicas como una inoportuna vinculación con el símbolo que está siendo empleando para apoyar la invasión rusa de Ucrania entre los partidarios del Kremlin. El filme, que ha sido seleccionado para inaugurar el Festival de Cannes el próximo 17 de mayo, se llamaba Z (Comme Z), pero dado el simbolismo de la Z en medio de las circunstancias actuales, el cineasta ha decidido cambiarlo por Coupez!

"El título me parecía gracioso cuando acabé la película hace meses, pero hoy ya no es así y no puedo soportarlo", ha declarado el director de The Artist en un comunicado citado por Variety. "Mi película está concebida para generar alegría y no me gustaría que se asociara de ninguna manera con esta guerra. Así que cambio su título y con este modesto gesto muestro mi completo apoyo al pueblo ucraniano".

Cuando los soldados del ejército ruso comenzaron a pintar sus vehículos acorazados con grandes Z para distinguirse de las tropas ucranianas, poco a poco el símbolo fue ganando connotaciones de odio. Pronto empezó a usarse internacionalmente para expresar apoyo a las pretensiones imperialistas de Putin, como hizo el gimnasta Ivan Kuliak en Qatar mientras subía al podio. Algunos medios, incluso, han pasado a llamarla “zwastika”, por su semejanza con la esvástica nazi a la hora de reflejar el odio y la guerra.

El cambio del título original de Coupez! será notable solamente en Francia, ya que el título internacional en inglés del filme se mantiene sin alterar del anterior: Final Cut. ¿Por qué lo de la Z en primer lugar? Bueno, pues porque estamos ante una película de zombies. En concreto, un remake francés de la exitosa comedia One Cut of the Dead, dirigida por Shinichirô Ueda en 2017.

En ella, el equipo de rodaje de una película de muertos vivientes eran repentinamente atacados por zombies auténticos. En esta nueva versión, los roles protagonistas están interpretados por las estrellas del cine galo Romain Duris y Bérénice Bejo. Si la versión de Hazanavicius consigue ser tan refrescante para el género zombie como el filme original habrá que comprobarlo en la proyección de inauguración de Cannes.

