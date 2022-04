Preocupación en Cannes 2022: la película de apertura se titula como un polémico símbolo ruso

La invasión a Ucrania por parte del gobierno de Vladimir Putin ha conmocionado al mundo, y desatado reacciones que, especialmente en Europa, vienen marcadas por la confusión y el desorden. La preocupación básica era mostrar rechazo hacia la ofensiva rusa, por lo que la Academia de Cine Europeo exigió inicialmente vetar cualquier producción de este origen en sus festivales. Pronto quedó claro que esta no era la mejor estrategia pues implicaba dañar a cineastas rusos que rechazaran las decisiones de su gobierno, siendo el ucraniano Sergei Lotznitsa muy vocal en ese sentido. Aunque como consecuencia esto Loznitsa fuera expulsado de la Academia de Cine de Ucrania, poco a poco se ha llegado a un acuerdo tácito para que la cinematografía rusa no se vea afectada.

Así, son varios los festivales que en este tiempo han decidido abrir las puertas a directores oriundos de este país, pero como es lógico surgen problemas diplomáticos a cada tanto. Es llamativo lo que ha pasado en el Festival de Cannes 2022, por ejemplo, que tendrá lugar del 18 al 27 de mayo. Y es que la película que inaugura su Sección Oficial, fuera de competición, es Z (Comme Z), el nuevo trabajo del Michel Hazanavicius que triunfara en 2011 con The Artist. Z es un remake de la aclamada comedia japonesa One Cut of the Dead, dirigida en 2017 por Shinichirô Hueda, que proponía una hilarante mezcla de zombies y cine dentro del cine. Hazanavicius la ha readaptado con el protagonismo de Romain Duris y Berenice Bejo, y claro que la Z del título alude a “zombies”.

Pero hay un problema imprevisto, y es que de un tiempo a esta parte la letra Z ha acogido resonancias muy concretas y alarmantes. En el marco de la guerra de Ucrania ha pasado a convertirse en un símbolo de odio, que colocan los rusos en sus vehículos para distinguir sus tropas de las ucranianas a su paso por el país. Poco a poco la Z ha empezado a usarse internacionalmente para expresar apoyo a las pretensiones imperialistas de Putin, como hizo el gimnasta Ivan Kuliak de forma reciente en Qatar, luciendo la letra mientras subía al podio. Algunos medios, incluso, han pasado a llamarla “zwastika”, por su semejanza con la esvástica nazi a la hora de reflejar el odio y la guerra.

El parlamento ucraniano ha resuelto prohibir la aparición del símbolo en todas sus formas, de modo que la presencia de la película de Hazanavicius en Cannes ha despertado sus alarmas. Según recoge Variety, el Instituto del Cine Ucraniano ya ha mandado una carta a la directiva del festival pidiendo que tome medidas con Z (Comme Z), pues considera que “cambiar el título de la película de apertura del Festival de Cannes sería un gesto contra la barbarie, la violencia y el terror del ejército ruso”. La carta también asegura que “los medios de comunicación locales de Rusia ya han utilizado el título en su beneficio, publicando artículos que podrían resumirse como ‘ellos también nos apoyan’”.

“Pedimos a Thierry Frémaux y a Michel Hazanavicious que cambien el título en nombre de todas las víctimas de la región de Kyiv, Mariupol o Kharkiv”. Por último, el Instituto de Cine Ucraniano también ha abordado la presencia en el festival de Tchaikovsky’s Wife, película del mismo director ruso, Kirill Serebrennikov, que fue condenado en 2020 por malversación de fondos hasta que un tribunal de Moscú anuló la sentencia y le permitió salir del país. “Ha tenido todas estas sanciones y ahora Cannes proyecta una película de este oligarca ruso”, sostiene el productor ucraniano Oleg Sentsov.

La respuesta de Hazanavicius

La directiva de Cannes no ha hecho comentarios ni sobre Z ni sobre la presencia de Serebrennikov, pero Michel Hazanavicius ya ha respondido por su parte a la carta del organismo ucraniano. Lamentablemente ya es “demasiado tarde” para cambiar el título, pero el director de The Artist se compromete a tomar medidas, y entiende plenamente el malestar de Ucrania. “Llamé a mi película Z (Comme Z) en Francia porque es una comedia de zombis y está inspirada en lo que llamamos en Francia ‘serie Z’, o películas de serie B en EE.UU. Saber que este título ha causado angustia al pueblo ucraniano me hace sentir impotente y muy triste, porque es lo último que quería hacer”, explica.

Hazanavicius utilizará a partir de ahora el título internacional que ya ha confirmado la película, Final Cut. Así es como será distribuido en adelante, y en lo que sea posible el márketing de Cannes también se referirá a ella con ese título. “Lo último que quiero es causar más dolor o malestar”, asegura. Por último, Hazanavicius insiste que siempre ha mostrado un firme rechazo hacia el ejército ruso, se titule como se titule su película, y la prueba está en La búsqueda: film que dirigió en 2014 y se centraba en la guerra entre Rusia y Chechenia. “Soy el único cineasta francés que ha hecho una película sobre eso”, señala Hazanavicius.

