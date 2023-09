¿Cómo fue el debut de Belén Rueda en 'Médico de familia'? Estos son sus momentos más destacados como actriz

Belén Rueda es una de las actrices de España con mayor reconocimiento y con una trayectoria envidiable dentro del mundo cinematográfico. Con sus grandes actuaciones, la madrileña ha conseguido un sinfín de premios y nominaciones que la han aupado hacia el punto más alto donde se encuentran los mejores artistas de nuestro país y del resto del mundo.

La española, entre sus vitrinas, contiene una amplia condecoración tras participar en dos de los proyectos más importantes a nivel nacional de los últimos años, Mar Adentro (2004) y El Orfanato: la actriz fue galardonada con diversos premios, en los que destacan un Goya a mejor actriz revelación y dos Fotogramas de Plata como mejor actriz de cine.

Primeras veces de Belén Rueda en 'Médico de Familia'

La carrera de Belén en el mundo del espectáculo comenzó con el programa de José Luis Moreno, VIP Noche. La actriz, a partir de ahí, empezó a subir posiciones y llegó a convertirse en presentadora de La Ruleta de la Fortuna. Su primer gran trabajo en la pequeña pantalla llegó de la mano de Emilio Aragón, en Médico de Familia, lugar donde daría vida a la fotógrafa Clara, un personaje que sólo apareció unas semanas, ya que sería trasladada al poco tiempo a la serie Periodistas, en la que trabajó durante cuatro años como una de las protagonistas.

No obstante, su participación en Médico de Familia fue 'accidental', puesto que llegó 'de rebote' para cubrir una baja: "Hubo una actriz que en el último momento, una semana antes de empezar a grabar no pudo hacer su personaje, que era importante dentro de la serie. Y ahí estaba Belén la apaga fuegos, y me dijeron entras tú", recalcó la actriz en una entrevista.

En su corta e intensa aparición en Médico de Familia, la intérprete madrileña realizó el papel de Clara, una antigua amiga de Nacho (Emilio Aragón) con la que tenía cierta atracción física. En la serie, ambos protagonistas empezaron a sentir un cierto feeling y Belén recibió un sinfín de críticas de la audiencia, ya que no veían con buenos ojos que una tercera persona se entrometiese entre Nacho y Alicia: "Me insultaban por la calle porque pensaban que le iba a quitar el novio a Alicia Bosch. Me decían que era una zorra y que no me metiese en su pareja. Yo tenía que responder que era todo mentira, una ficción" decía la actriz entre risas, recordando su paso por solo cinco episodios en Médico de Familia.

Mejores papeles de Belén Rueda

Después de un inicio fulgurante en el mundo cinematográfico, los grandes directores de nuestro país pusieron sus ojos en una Belén Rueda que estaba dando pasos agigantados como intérprete en sus primeros años. Por ello, sus participaciones, en años venideros, en los proyectos de nuestro país era algo común dentro del cine.

A las películas ya citadas como El orfanato y Mar adentro, se le suma una amplia lista en este sector: 8 citas, Los ojos de Julia, El mal ajeno, El cuerpo, Séptimo, Perfectos desconocidos, El cuaderno de Sara, Durante la tormenta, La familia perfecta, Fenómenas o La ermita, entre otros, han sido algunos de los largometrajes más importantes donde ha participado nuestra protagonista estrella.

Belén Rueda en 'El orfanato' ARCHIVO

Otro de los sectores donde Belén Rueda ha tenido una gran influencia ha sido en el mundo de las series españolas. Aunque el número sea menor, Belén ha realizado grandes actuaciones desde que debutara, en 1997, en Médico de Familia. A partir de ahí, Rueda fue una de las protagonistas principales en Periodistas, donde actuó durante 114 capítulos. Poco después, se sumó al proyecto de 7 vidas, Los Serrano (donde vivió uno de peores finales que se recuerdan de una serie española, según los espectadores), El barco, B&B, La embajada, Madres o la recién estrenada en este 2023, El grito de las mariposas.

El pasado triunfal de Belén Rueda

Volviendo a los inicios de Belén Rueda, la actriz y, sobre todo, presentadora tuvo un gran inicio en la televisión española. Durante estos primeros pasos se dedicaba, íntegramente, a presentar o copresentar programas de TV. Comenzó, en 1990, con el ya mencionado VIP Noche, junto a José Luis Moreno. Un año más tarde, fue la presentadora de Telecupón. Su gran paso lo logró, en 1993, tras conseguir ser la máxima cabeza visible de La Ruleta de la Fortuna.

A partir de ahí, un sinfín de programas fueron los que encabezó Belén Rueda a lo largo de su extensa trayectoria: Tentación, Noche, noche, Sin ir más lejos, En directo contigo, Zip Zap, Gotas de vida o ¿Qué apostamos?, entre otros. A sus 58 años, España tiene una joya en bruto que no se cansa de brillar.

'Vip Noche', uno de los primeros contenidos que emitió Telecinco Mediaset

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.