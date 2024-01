Barry Keoghan estuvo a punto de perder un brazo antes de rodar 'Almas en pena de Inisherin'

Si, tras ver la escena de la bañera de Saltburn, piensas que Barry Keoghan es un hombre sin miedo a nada, no te falta razón. En una entrevista con GQ (vía The Hollywood Reporter), el actor irlandés ha hablado largo y tendido de la rara enfermedad que estuvo a punto de costarle la vida hace dos años.

Se trató de la fascitis necrosante, una infección bacteriana poco habitual, pero muy grave, que puede contraerse debido a cortes, quemaduras, picaduras de insectos u otras lesiones. Apodada 'enfermedad devoradora de carne', esta dolencia acaba resultando en la aparición de gangrena en la zona afectada, y debe ser tratada cuanto antes para evitar la necesidad de amputación o, en los peores casos, la muerte.

"No sabían si iba a morirme"

Keoghan no entra en demasiados detalles sobre la enfermedad, pero sí recuerda un diálogo que tuvo con sus médicos tras recibir el diagnóstico: él les preguntaba "No me voy a morir, ¿verdad?" y la respuesta de los facultativos era "No lo sabemos". Según recuerda el actor en la entrevista, uno de cada cinco casos de fascitis necrosante es mortal.

Por suerte, Keoghan se libró de una cita prematura con la Pálida, y tampoco tuvo que someterse a una amputación del brazo afectado. De hecho, aguantó sus padeceres lo bastante bien como para incorporarse al rodaje de Almas en pena de Inisherin recién salido del hospital.

"No sé si estaría tomando mucha medicación, pero no parecía que le diese importancia", recuerda ahora el director Martin McDonagh. "Faltaban cuatro días para el rodaje y tenía el brazo todo hinchado, pero estaba en plan: 'Nada, nada, voy a estar bien: ¡nos vemos el miércoles!".

Asimismo, McDonagh bromeó con el actor diciéndole "acuérdate de todo esto cuando te nominen al Oscar". Y, por cosas de la vida, Keoghan recibió su primera nominación a resultas de su trabajo en Almas en pena... Sus compañeros de reparto Colin Farrell, Brendan Gleeson y Kerry Condon también aspiraron a la estatuilla gracias al filme.

Aunque Keoghan no se llevó un Oscar a casa, salió del trance vivo y con el brazo entero. De su enfermedad, eso sí, le queda "una retorcida cicatriz que se enrosca en torno a su brazo como una serpiente".

