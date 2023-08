Las películas de Barbie que puedes encontrar en Netflix si Margot Robbie te ha sabido a poco

En Mattel deben estar frotándose las manos. En menos de un mes, Barbie ya ha superado los ochocientos millones de recaudación en todo el mundo (España ha colaborado con más de siete millones y medio), lo que implica que, las próximas Navidades, la siempre pujante demanda de muñecas se desmandará aún más. La compañía de juguetes, gracias a Greta Gerwig, no sólo se ha despojado por la vía rápida de sus estigmas, sino que, además, ha logrado uno de los lavados de imagen más rentables que se recuerdan.

Según un artículo de New Yorker, Mattel no está dispuesta a abandonar la fiesta justo cuando están tocando su canción y se ha propuesto no dejar uno solo de sus juguetes sin adaptación cinematográfica. Además de las trece películas anunciadas, la compañía de juguetes tiene treinta proyectos más en cartera: desde Polly Pocket hasta Barney, el dinosaurio, pasando por He-Man. ¿Estamos listos para el calculado estallido de masculinidad reconcentrada que se producirá con esta última película?

Ryan Gosling y Margot Robbie en 'Barbie' Cinemanía

Si el estreno del verano no ha sido suficiente para ti y aún quieres pasar un par de horas más en Barbieland, todo lo que necesitas para hacerlo es Netflix. Allí se encuentra tu pasaporte a ese mundo rosa chicle al que, eso sí, ya no te acompañarán ni Margot Robbie ni Ryan Gosling.

'Barbie y los delfines mágicos' (2017)

La película más veterana sobre Barbie de cuantas se hallan en el catálogo de Netflix apenas tiene algo más de seis años. Es decir, que, si Barbie y los delfines mágicos fuese una persona, aún tendría edad para jugar con Barbies. En este título, la célebre muñeca y sus hermanas visitan a Ken, que no se limita a estar en la playa, sino que estudia a los delfines.

'Barbie y los delfines mágicos' Cinemanía

'Barbie Princess Adventure' (2020)

¿Ser una Barbie es mejor o peor que ser una princesa contemporánea? ¿Cuál de los dos puestos está más inmerso en la ficción? Barbie decide descubrirlo en esta película al intercambiar su identidad con Amelia, una joven monarca a la que no le apetece languidecer en el trono.

Barbie Princess Adventure Cinemanía

'Barbie: Grandes sueños en la Gran Manzana' (2021)

Barbie…¡Ahora en Nueva York! La premisa quizá no sea más original que jugar con la muñeca en el salón en lugar de en tu dormitorio, pero ¿qué pasaría si, con el cambio de escenario, apareciese una nueva Barbie? ¿Un fallo en la Matrix, en el universo Mattel?

'Barbie: Grandes sueños en la Gran Manzana' Cinemanía

'Barbie y Chelsea, el cumpleaños perdido' (2021)

Si eres un experto en el mundo Barbie, sabrás que el apellido de la célebre muñeca es Roberts y que su hermana pequeña se llama Chelsea. En esta película, la madre de Barbie está demasiado ocupada como para celebrar el cumpleaños de Chelsea, con lo que la benjamina de los Roberts se vuelve hacia su hermana mayor para que la ayude. Por cierto, todo esto ocurre en un crucero.

'Barbie y Chelsea, el cumpleaños perdido' Cinemanía

'El fabuloso viaje de Barbie' (2022)

¿Y si pudieses jugar, lo que se dice jugar, literalmente, con una película de Barbie? Eso es lo que se propone este título interactivo, dirigido por Conrad Helten, que en poco más de media hora te proporciona la posibilidad de tomar decisiones en la vida de la muñeca rubia.

'El fabuloso viaje de Barbie' Cinemanía

'Barbie Skipper y su gran aventura como canguro' (2023)

No hablamos de Barbies proteicas que pueden adoptar formas animales, sino de una Barbie que se gana un par de dólares (o la moneda en curso que se emplee en Barbieland) cuidando niños. En este caso, Barbie Skipper pone en práctica sus habilidades como canguro en un parque acuático.

'Barbie Skipper y su gran aventura como canguro' Cinemanía

