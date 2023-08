Los actores que no consiguieron ser Ken (aunque quisieran) en la película de 'Barbie'

El gran fenómeno de Barbie ha sido uno de los mayores de la industria cinematográfica en los últimos años. El furor, que también ha llegado a las salas de cine de toda España, ha devuelto a Margot Robbie y Ryan Gosling a la primera plana. La Barbie estereotípica y el playero se han convertido instantáneamente en iconos del celuloide gracias a la cinta de Greta Gerwig, aunque hubo otros que quisieron quitarles el puesto.

En concreto, hubo tres actores muy interesados en conseguir el rol que finalmente fue a recaer al actor canadiense. Y sus nombres los han revelado en Vanity Fair las dos directoras de casting de la película, Lucy Bevan y Allison Jones. Ambas confirmaron quiénes querían interpretar al playero más famoso de Barbielandia, pero que por una razón de logística no consiguieron el papel.

Actores que pudieron ser Ken en 'Barbie'

Las dos directores pusieron sobre la mesa los nombres de Bowen Yang, Dan Levy y Ben Platt como candidatos a interpretar a Ken, pero que no pudieron serlo por temas de agenda, ya que los actores que participaban en el rodaje de Barbie debían pasar tres meses seguidos en Londres, debido a la pandemia del COVID-19.

Bowen Yang es conocido principalmente gracias a formar parte del elenco habitual de Saturday Night Live. El cómico y actor, que estará presente en la próxima adaptación de Wicked, ya ha participado en varios largometrajes de éxito, como La ciudad perdida (2022).

Bowen Yang en 'Saturday Nigh Live' NBC

Dan Levy fue el protagonista de la serie Schitt's Creek, que estuvo emitiéndose durante cinco años en ABC, y recientemente ha tenido un papel en The Idol, que a pesar de las críticas fue una de las series más vistas de HBO. Su último proyecto ha sido el remake de Mansión Encantada.

Dan Levy (derecha) en 'Schitt's Creek' ABC

Ben Platt es una estrella de Broadway gracias a sus papeles, entre otros, en The Book of Mormon y Dear Evan Hansen, que tuvo adaptación al cine en 2021. Además, también participó en las dos primeras entregas de Dando la nota y protagonizó The Politician, serie de Ryan Murphy para la plataforma Netflix.

Ben Platt en 'Dear Evan Hansen' Universal Pictures

Jonathan Groff quiso ser Allan en 'Barbie'

Bevan y Jones también revelaron en la entrevista que Jonathan Groff, estrella de Glee y del teatro musical (Hamilton), estuvo a punto de ser Allan, el habitante menos Ken de Barbielandia, pero que finalmente no pudo: "No puedo creer que esté escribiendo esto, pero no puedo ser Allan", cuentas las directoras que les dijo vía móvil el actor de Matrix: Resurrections.

Jonathan Groff en 'Matrix Resurrections'. Warner Bros.

