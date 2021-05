Así luce Billy Porter como el Hada Madrina de ‘Cenicienta’

Hasta que en 2022 tome efecto el acuerdo acogido hace algunas semanas por Sony y Netflix, las películas desarrolladas por el primer estudio han de buscar vías alternativas al servicio de streaming. Esto no quiere decir que Netflix no vaya a hacerse cargo hasta entonces de alguno de sus títulos (Vivo, lo nuevo de Sony Animation, verá la luz en su catálogo), pero sí que la major cuenta con otras opciones más allá de las salas comerciales para ajustar su calendario. En el caso de Cenicienta, tras varios cambios en su fecha de estreno, esta nueva versión del clásico cuento se estrenará finalmente en Amazon Prime el próximo mes de septiembre, sin que aún se haya dado un día exacto.

Aún no hemos tenido un tráiler de la película, pero poco a poco la maquinaria promocional se está desengrasando y, poco después de que Amazon revelara un par de imágenes de Camila Cabello y Nicholas Galtizine como Cenicienta y el príncipe, Entertainment Weekly comparte un vistazo del personaje del film que más va a dar que hablar: Billy Porter, que interpreta al Hada Madrina. En esta modernización de La Cenicienta, el hada se llama Fab G y no tiene género, ya que como ha declarado la directora y coguionista Kay Cannon, “la magia no tiene género”. Puedes echarle un ojo bajo estas líneas.

Billy Porter como Fab G Entertainment Weekly

Además de Cabello, Galitzine y el carismático intérprete de Pose, en el reparto de Cenicienta destacan Pierce Brosnan y Minnie Driver como los reyes e Idina Menzel como la madrastra, habiéndose encargado también de escribir algunas de las canciones que sonarán en la película. Porque, en efecto y como demanda la experiencia de Cannon en estas ligas (es una de las creadoras de Dando la nota, al fin y al cabo), Cenicienta es un musical que parte de una idea original de James Corden y se propone introducir cambios significativos con respecto a otras versiones de la historia.

“El gran cambio está en la dinámica entre Cenicienta y el príncipe, porque Cenicienta es la alfa de la historia y nuestro príncipe el beta”, explica Cannon. “Esta historia todo el mundo alrededor de Cenicienta aprende algo de ella y cambia”. En cuanto al hada madrina de Porter, la directora explica que protagonizará un número musical muy especial y que, aunque aparezca muy poco (apenas 12 minutos), se convertirá en “nuestro personaje favorito”.