La ‘Cenicienta’ de Camila Cabello se estrenará directamente en Amazon

Las cifras de taquilla están mejorando en todo el mundo, como indican éxitos del calibre de Godzilla vs. Kong. Pese a que la pandemia persiste, los espectadores vuelven a sentirse con ánimos para ir al cine, aunque ciertas majors de Hollywood aún se resistan a arriesgarse. Es, por ejemplo, el caso de Sony Pictures. La compañía carece de un servicio de streaming al que mandar sus estrenos como podría ser HBO Max o Disney+, de forma que hace pocas semanas firmó un sustancioso acuerdo con Netflix para que fuera esta plataforma la que exhibiera sus películas llegado el momento. Dicho acuerdo no empezaría hasta 2022, pero ya se han plegado oficiosamente a él films como la reciente Los Mitchell contra las máquinas o la futura Vivo.

Netflix, sin embargo y hasta el año que viene, no es el único servicio de streaming con el que Sony está negociando qué hacer para mejorar la viabilidad de sus películas. Así ha ocurrido que su musical de Cenicienta, protagonizado por Camila Cabello, acaba de confirmar su incorporación al catálogo de Amazon Prime. Según recogen medios como The Hollywood Reporter, ocurre una vez el estreno del film había sido aplazado del pasado 5 de febrero al próximo mes de junio. El acuerdo contempla ahora que la película se salte la distribución en cines y llegue directamente al streaming, aunque aún no se ha dado una fecha exacta de cuándo ocurrirá esto.

Cenicienta no tiene nada que ver con las explotaciones del cuento popular que ha hecho Disney; de hecho, se postula con una modernización propia “de la era del MeToo” que dirige y escribe Kay Cannon, quien ya firmó la deliciosa #SexPact y escribió los guiones de Dando la nota. El libreto de Cenicienta lo escribe junto a James Corden a partir de una idea original de este, y se supone que la película se adscribirá al género musical. Podemos confirmarlo en base a la relación de Cannon con Dando la nota, pero también por la condición de algunos de sus intérpretes: Cabello es una célebre cantante cubana, mientras que Idina Menzel (que encarnaría a la madrastra de Cenicienta) es una estrella de Broadway.

En el reparto también destacan los nombres de Billy Porter como el hada madrina, de Pierce Brosnan como el rey y de Nicholas Galitzine como su hijo, el príncipe que se enamora de Cenicienta. Pese a la aparente cercanía del estreno, Sony aún no ha revelado imágenes de la película, pero ahora que tiene confirmado su desembarco en Amazon no sería raro que estas llegaran pronto.