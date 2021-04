Netflix será el hogar streaming de las películas de Sony Pictures tras su paso por cines

La guerra del streaming se ha recrudecido a causa de la pandemia, exigiendo que las plataformas preexistentes o recientemente inauguradas tomen decisiones para aprovechar la repentina preeminencia de este tipo de consumo. Al combate sostenido entre Netflix, Amazon o Disney+ se unieron en EE.UU. Peacock, Paramount+ y, claro, HBO Max, la compañía que más ruido ha hecho gracias a acuñar un polémico modelo híbrido según el cual sus películas se estrenarían simultáneamente en cines y streaming. Peacock pertenece a NBCUniversal, Paramount+ (anteriormente llamada CBS All Access) a Paramount, HBO Max a Warner y Disney+ a Disney (habiendo absorbido Fox), de modo que aún quedaba una major de Hollywood sin su propia plataforma.

Esta era Sony, y muchos nos temíamos que dicha carencia iba a acabar derivando en la creación de otra plataforma más, acaso llamada Sony+. Según recogen medios como IndieWire esto no será así finalmente, puesto que Sony Pictures acaba de firmar un acuerdo con Netflix para que la plataforma líder del mercado sea la que aloje sus estrenos; eso sí, a partir de 2022 y una vez hayan pasado por cines. Esto implicaría que los grandes films que prepara Sony para este año (y que en su mayoría estaban programados para 2020 hasta que la crisis sanitaria motivó su aplazamiento) no experimentarán este tratamiento: es el caso de Spider-Man: No Way Home, Venom: Habrá matanza o Cazafantasmas: Más allá.

El nuevo acuerdo entre Sony y Netflix sí se aplica a futuros estrenos como Morbius u Uncharted (retrasadas al 21 de enero y 11 de febrero de 2022), así como a Bullet Train, la esperada película de acción protagonizada por Brad Pitt. Cada film pasaría a estar disponible en el catálogo de Netflix una vez ya hubiera consumado su recorrido por salas y llegara al mercado doméstico, y a esto hay que añadir la opción de coproducir contenidos a partir de ahora para su estreno directo en streaming. Así como, por supuesto, el hecho de que la sustanciosa biblioteca de Sony llegue a Netflix en los próximos meses.

Jumanji, Dos policías rebeldes, Spider-Man… el gigante de streaming se beneficiaría de un sinnúmero de nuevas franquicias (al menos en EE.UU., está por ver cómo se traduce esta inclusión en España), gracias al amplio recorrido no solo de la propia Sony, sino de Columbia Pictures. Una major clásica de Hollywood que en 1987 fue adquirida por el conglomerado Sony, pasando todos sus títulos a recibir su sello y engrosar un conjunto de películas y franquicias del que ahora Netflix podrá dar buena cuenta. “Sony Pictures es un gran socio y estamos encantados de expandir nuestra relación a través de este acuerdo”, declara Scott Stuber, ejecutivo de Netflix.

“Algo que no solo nos permitirá incluir su impresionante catálogo de franquicias y nuevas IPs para Netflix en EE.UU., sino también trabajar en nuevas películas para nuestros suscriptores a lo largo del mundo”. Cabe añadir que esta confluencia no viene de la nada, puesto que recientemente Sony Pictures Animation (responsable de un film tan querido como Spider-Man: Un nuevo universo) realizó un acercamiento con Netflix traducido en el lanzamiento streaming de The Mitchells vs. The Machines, que llegará a su catálogo el próximo 30 de abril.

Asimismo, a Netflix no podría venirle mejor la adición del catálogo de Sony al suyo propio, dentro de una tesitura productiva que ya empieza a sentir las consecuencias de la pandemia y que ansía acuñar franquicias exitosas, capaces de trascender el fin de semana de conversación al que quedan abocados la mayoría de sus estrenos. Como ejemplo de este propósito supimos hace pocos días de la adquisición de las dos secuelas de Puñales por la espalda, a lo que habría que añadir las posibilidades "franquiciables" de Tyler Rake o la aún inédita Ejército de los muertos de Zack Snyder, que se estrena este 21 de mayo.