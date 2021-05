Primer avance de ‘Vivo’: el musical animado de Netflix con canciones de Lin-Manuel Miranda

Este viernes Netflix incorporó a su catálogo Los Mitchell contra las máquinas, nueva producción de Sony Pictures Animation que se ha topado con grandes aplausos de crítica y público. Poco antes, en esa misma semana, el estudio había revelado cuál era su siguiente gran obra destinada al servicio de streaming: se trata de Vivo, largometraje de animación procedente de la misma factoría que nos trajo Spider-Man: Un nuevo universo y que cuenta con el aliciente de ser un musical… con canciones escritas por Lin-Manuel Miranda. Según recoge Deadline, y pese a lo que pudiera parecer, dicho film no forma parte del acuerdo que contrajeron recientemente Netflix y Sony.

Según este, todas las producciones de la major serían distribuidas por el gigante de streaming; eso sí, lo harían a partir de 2022 (obras como Venom: Habrá matanza o Spider-Man: No Way Home no experimentarán este tratamiento). Lo cual no significa que otras producciones no puedan llegar prematuramente a su catálogo, como ha sido el caso de Los Mitchell contra las máquinas y será el de Vivo: una nueva película animada que viene dirigida por Kirk DeMicco (Los Croods) y Brandon Jeffords (quien trabajó en Lluvia de albóndigas 2). El film iba a estrenarse inicialmente en cines el 4 de junio, pero ahora que Sony ha decidido mandarla al streaming ha cambiado de fecha a una por determinar.

Acompañando esta noticia, Netflix ha lanzado un breve teaser de Vivo para poder ir abriendo boca. De este modo podemos confirmar que Lin-Manuel Miranda no se ha limitado a componer canciones junto a Alex Lacamoire (responsable de la banda sonora de El gran showman que ya trabajó junto a Miranda en In the heights, espectáculo trasladado al cine como En un barrio de Nueva York que a su vez llegará al cine el 11 de junio). También Miranda pone voz al personaje protagonista, un kinkajú llamado precisamente Vivo que toca música en La Habana en compañía de su dueño Andrés.

La historia de Vivo da comienzo cuando Andrés es invitado a tocar en Miami por Marta Sandoval, antigua compañera de banda a quien pone voz Gloria Estefan, y tanto él como su amigo animal emprenden el viaje. El guion viene firmado por DeMicco y Quiara Alegría Hudes, otra antigua colaborada de Miranda al haberse encargado del libreto de In the heights. En lo que respecta a Miranda, se trata del segundo proyecto animado al que se vincula este año, puesto en que el pasado Investor Day fue confirmada su participación en Encanto, largometraje animado de Disney centrado en el folclore colombiano.

Todos están muy orgullosos

“Crear Vivo ha sido un viaje artístico increíble”, asegura el músico, que también ha participado como actor en producciones del estilo de El regreso de Mary Poppins o la adaptación de La materia oscura. “Estoy muy contento de que tenga un hogar en Netflix, donde niños de todas las edades podrán disfrutar de las canciones y aventuras de la película una y otra vez”. En su reparto original de voces, Vivo también cuenta con la participación de Zoe Saldana, Michael Rooker o Brian Tyree Henry.

“Vivo es una carta de amor a la música latina y esta película no podría existir sin el trabajo de nuestro talento vocal”, explicaba DeMicco por su parte. “Hablo en nombre de todos los que ayudaron a hacer Vivo cuando digo que no podríamos estar más contentos de que nuestra película pronto pueda ser disfrutada en Netflix”. Melissa Cobb, ejecutiva de Netflix, se ha mostrado satisfecha por su parte de poder “continuar nuestra asociación con Sony Pictures Animation y llevar una historia que celebra el lenguaje universal de la música a las familias de todo el mundo”.

Los Mitchell contra las máquinas y Vivo no son las únicas producciones de Sony Pictures Animation que tienen programado estrenarse este año, aunque en el caso de la tercera aún no se haya aclarado si llegará también a Netflix o tendrá un estreno tradicional en cines. Se trata de Wish Dragon, que cuenta con la voz de Jackie Chan en el papel protagonista.