Así improvisó Barry Keoghan la escena de sexo más depravada de 'Saltburn'

Momentos vampíricos o lametones a desagües protagonizaban algunas de las escenas más deliciosamente extrañas de sexo de Saltburn. Sin embargo, la secuencia que más escandalizaba al público era aquella en la que Oliver (Barry Keoghan) se desnudaba y restregaba cebolleta sobre la tumba de Felix (Jacob Elordi). Un momento obsesivo y depravado que fue fruto de la improvisación del propio actor y del que hablaba recientemente.

"Quería ver qué haría Oliver a continuación. El siguiente nivel de su obsesión. Solo quería que la cámara siguiera grabando. No quería adelantarme o ensayarlo y pasó lo que pasó. Fue una toma que pensé que era la correcta. Hizo avanzar la historia", confesaba Keoghan durante los Globos de Oro 2024.

Saltburn, segunda película de Emerald Fennell tras Una joven prometedora, optaba a dos reconocimientos en las categorías interpretativas de los Globos de Oro para Barry Keoghan y Rosamund Pike. Una previa de lo que podría volver a repetirse de cara a las nominaciones de los Oscar, que conoceremos el próximo 23 de enero.

"Emerald es muy buena creando un ambiente segundo. Durante la escena de la tumba pensé: '¿Puedo tener un set cerado? Me gustaría probar algo'. En el guion era diferente, no iba a hacer eso, pero quería ver realmente dónde me llevaba eso", ya señalaba con anterioridad Keoghan sobre una secuencia que finalmente se colaba en el montaje final y resultaba la más comentada del título.

De hecho, la escena inicial tan solo recogía que Oliver besaba y tocaba la tumba de Felix. Un momento que surgía inesperadamente después de que Emerald confesara a Keoghan que pensaba que en verdad Oliver se bajaría la bragueta delante de la tumba, llevando a este a la improvisación de esta secuencia que la cineasta explicaba posteriormente.

"Lo importante es que Oliver pasa por todas las etapas del duelo y al final se da cuenta de lo inútil, patético y horrible que es. En realidad es un momento horrible de terrible pena y horror", manifestaba la cineasta sobre una escena que no dejaba indiferente a nadie y que inundaba las redes sociales junto al desnudo integral del actor en el desenlace.

