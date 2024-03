Así ha cambiado Finn Wolfhard: de sus inicios en 'Stranger Things' a la última entrega de 'Cazafantasmas'

Crecer en Hawkins no es fácil. Finn Wolfhard llegó al pueblo de Stranger Things cuando sólo tenía 14 años, y en él lleva desde entonces. Aunque Wolfhard contaba con algo de experiencia ante una cámara gracias a un cortometraje y un videoclip, Stranger Things fue su gran debut. Desde entonces, han pasado ocho años y casi treinta títulos, el último de ellos, Cazafantasmas: Imperio helado, ya en cines en España.

Finn Wolfhard es hoy un adulto de 21 años en cuyo horizonte se levanta la quinta y última temporada de la serie más popular de Netflix. A ella, le debe su carrera, su fama y más de un momento desagradable. En 2023, Wolfhard se estrenó como director en un slasher protagonizado por él, Hell of a summer, que fue nominado al premio del público del Festival de Toronto.

Finn Wolfhard en 'Hell of a summer' Cinemanía

Wolfhard compartió la silla del director y el guion con un compañero de reparto en Cazafantasmas: Más allá, Billy Bryk. A ojos de la crítica, su ópera prima era un mal largometraje de terror, pero uno más que decente de comedia. Así que puede que Wolfhard, tras abandonar los horrores de Hawkins, sólo quiera reírse un poco.

Las dos caras de la fama con ‘Stranger Things’

Mike Wheeler fue su primer papel de gran recorrido. En Stranger things, Wolfhard interpreta al corazón de una pandilla en la que, con el correr de los episodios, se integrará la que será su novia, Once, a la que da vida la actriz Millie Bobby Brown. Wolfhard y Bobby Brown han sido los grandes descubrimientos de la serie. Gracias a ella, pueden despedirse, seguramente, de los casting y del inquietante desempleo de los actores. La industria quiere trabajar con ellos y el público los quiere, a secas. A veces, demasiado.

Finn Wolfhard, con sus amigos de 'Stranger things' en la segunda temporada. NETFLIX

Bobby Brown apareció en una lista titulada “las mujeres más sexys del momento” cuando tenía 13 años. Wolfhard, por su parte, se vio en el muro de Instagram de una modelo de 27 años, que compartió una fotografía suya cuando tenía 14 años sobre el pie “llámame dentro de cuatro años”.

Natalia Dyer, hermana en la ficción de Wolfhard y ocho años mayor que él, ha criticado la sexualización a la que son sometidos Bobby Brown y Wolfhard. Ella trata de amortiguar el golpe cuidando de ellos, pero no es suficiente. Wolfhard ha contado en ocasiones que ha encontrado a adultos espiándolo en su propia casa o que, si toma un taxi, no es raro que alguien lo siga a la carrera hasta que el flato se lo permita. Cosas extrañas.

Finn Wolfhard (Mike), Millie Bobby Brown (Eleven) y Noah Schnapp (Will). Netflix

De Hawkins, a Derry

En realidad, Wolfhard debería haberse presentado al mundo con It, la última versión del clásico de Stephen King, pero el estreno se retrasó. Cary Fukunaga (True Detective) iba a dirigir la película cuando Wolfhard fue elegido para interpretar a Richie, el amigo bromista de la pandilla, pero el abandono del cineasta hizo que el proyecto se desmoronase. Un año después, ya con Andy Muschietti al frente, las puertas de Derry volvieron a abrirse y Wolfhard se hizo, de nuevo, con el papel.

En una entrevista, el actor contó que nadie en la remozada producción sabía que, durante unas semanas, él había sido Ritchie. Wolfhard creía que simplemente le habían renovado su contrato en It mediante una prueba de casting como formalidad, pero Muschietti no sabía nada sobre los intérpretes que habían optado al papel cuando Fukunaga era el director. Wolfhard interpretó a Richie en ambas partes de It, aunque en la segunda, al desarrollarse varios años más tarde de lo narrado en la original, apenas tiene participación.

Finn Wolfhard en una de las escenas de 'It' (2017) Cinemanía

Una carrera para tomársela en serio

Mientras Millie Bobby Brown concentra la atención de los focos, y no siempre por motivos cinematográficos, Finn Wolfhard trabaja. A sus 21 años, ya ha actuado con Rob Reiner, Rosanna Arquette, Marcia Gay Harden, Aubrey Plaza, Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Ansel Elgort o la misma Nicole Kidman. También ha intervenido en una película oscarizada, la Pinocho de Guillermo del Toro, en la que da voz a Polilla. El reparto de del Toro está plagado de estrellas, como Cate Blanchett o Christopher Waltz, y todo parece apuntar a que Wolfhard está destinado a ser uno más en la familia.

Además de estos proyectos, el regreso de la franquicia de Cazafantasmas ha incorporado a Wolfhard en uno de los principales papeles. Por el momento, Wolfhard ha intervenido en las dos películas de la nueva etapa, Más allá e Imperio helado.

