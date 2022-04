‘Animales fantásticos’: ¿Qué queda por contar tras 'Los secretos de Dumbledore'?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE]

Originalmente, Animales fantásticos nombraba una saga de tres películas. A una trilogía con inicio, nudo y desenlace, que dejara el tablero dispuesto para que décadas después se sucediese la historia que ya habíamos visto en los siete libros (y ocho películas) de Harry Potter. Así se dijo en 2013, a apenas dos años del estreno de Harry Potter y las reliquias de la muerte- Parte II, pero a medida que se acercaba el estreno de Animales fantásticos y dónde encontrarlos (con David Yates y Steve Kloves volviendo como director y guionista paralelamente a J.K. Rowling como escritora fija), Warner Bros. llegó a una resolución diferente: alguien, posiblemente Rowling, pensaba que la historia que se podía contar daba más de sí. Hasta el punto de necesitar cinco películas.

Y en esas estamos. Llega a los cines Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, y aunque sea una tercera entrega no ofrece ni de lejos el final de la historia de Newt Scamander (Eddie Redmayne) y su enfrentamiento contra Gellert Grindelwald (primero Johnny Depp, ahora Mads Mikkelsen). No se sabe nada de la cuarta y la quinta entregas: sus guiones no han sido escritos aunque Rowling tenga un par de ideas, y seguramente Warner ande contemplando con mucha atención cuál es el desempeño de Los secretos de Dumbledore en taquilla. ¿Por qué? Porque la anterior película, Los crímenes de Grindelwald, fue la película que menos dinero recaudó de todo el llamado Wizarding World.

Parecía, pues, que el público no estaba tan interesado en los eventos previos a Harry Potter como Warner y Rowling habían asumido, y no resulta descabellado imaginarse un escenario donde, si Los secretos de Dumbledore continúa esta línea descendente de ingresos, la major se lo piense mejor. No para dejar la saga inconclusa, pero sí para lanzar solo una película más y cerrar el chiringuito. Sea como sea, hay suficientes pistas entre libros, películas y materiales derivados como para teorizar sobre qué podría ocurrir en el futuro de Animales fantásticos, se componga de los films que se componga. Probemos suerte.

Empecemos por el final

Animales fantásticos y dónde encontrarlos se ambientaba en 1926. Con unos cálculos veloces caemos en la cuenta de que Rowling se ha remontado a 55 años del nacimiento de Harry Potter. Al inicio de La piedra filosofal, cuando Harry ha provocado la caída de Lord Voldemort, es 1981, y contando a partir de ahí nos topamos con que la historia del niño mago (sin contar epílogos ni obras de teatro posteriores) termina en 1998. Lo que cuenta sin embargo es que el primer enfrentamiento de Newt Scamander con Grindelwald (a quien al principio toma por Percival Graves con el rostro de Colin Farrell) tiene lugar a la mitad de la década de los 20. Los crímenes de Grindelwald se emplaza un año después, en 1926, desde que Grindelwald (ya como Depp) escapa de prisión.

Los secretos de Dumbledore da un salto temporal más largo, a los años 30. Repasemos rápidamente qué sucede en la última película del Wizarding World hasta la fecha: en Alemania Grindelwald logra postularse como candidato a Líder Supremo del Mundo Mágico, pero Newt y sus amigos, con la ayuda del antiguo amor de Grindelwald Albus Dumbledore (Jude Law) consiguen echar a perder sus planes. Al final del film Grindelwald ha huido, y Jacob Kowalski y Queenie Goldstein (Dan Fogler y Alison Sudol) han decidido casarse en Nueva York. A la fiesta acuden tanto Tina Goldstein (Katherine Waterston), futura esposa de Newt aunque en Los secretos de Dumbledore no le hayamos visto el pelo, y el propio Albus.

Mads Mikkelsen como Grindelwald Warner Bros.

Lo que ahora ha de interesarnos es que, fruto del enfrentamiento de los protagonistas con Grindelwald, el pacto de sangre que unía al mago oscuro con Dumbledore ha sido desbaratado. Es decir. Cuando Grindelwald y Dumbledore eran dos amantes obsesionados con hallar las Reliquias de la Muerte, ambos acogieron un acuerdo mágico según el cual nadie podría dañar al otro, o de lo contrario moriría en el acto. Resultó ser una mala idea cuando Grindelwald sucumbió del todo al lado oscuro y se apartó del camino de Dumbledore, no sin antes causar una tragedia en Godric’s Hollow, donde el futuro director de Hogwarts tenía su hogar y había acogido durante un tiempo al villano.

En Godric’s Hollow Dumbledore vivía con un hermano, Aberforth (Richard Coyle en Los secretos de Dumbledore) y una hermana, Ariana (Hebe Beardsall). El padre de los tres, Percival, había dado con sus huesos en Azkaban tras atacar a tres muggles que previamente habían intentado agredir a Ariana. La madre, Kendra, fue asesinada durante un accidente de la misma Ariana, pues esta era una obscurial: alguien que ha desarrollado una fuerza oscura como resultado de los intentos por suprimir su magia. El hogar de Albus estaba, por tanto, roto cuando llegó Grindelwald. El apuesto mago quiso que Dumbledore se marchara con él, pero ambos acabaron discutiendo y en la refriega se metió Aberforth.

Aberforth nunca había tragado a Grindelwald, y sufrió la maldición cruciatus a sus manos durante la discusión. Fue entonces cuando Albus comprendió quién era Grindelwald, y se produjo un intercambio de hechizos que terminó con la muerte accidental de Ariana. Según le contaría a Harry décadas más tarde, la resistencia de Dumbledore a luchar contra Grindelwald se debía a que temía que durante el enfrentamiento su antiguo amante le revelara que él había sido quien mató a Ariana. En las películas de Animales fantásticos, sin embargo, hemos comprobado que estas dudas también se debían al pacto de sangre entre Albus y Gellert.

Sea como sea, el pacto de sangre está destruido y, en cierto momento de Los secretos de Dumbledore, Albus le dice a Newt que realmente no importa si en efecto él mató a Ariana, pues ha asumido que en cualquier caso la culpa fue suya. Así que, sí, Albus ya está preparado para enfrentarse a Grindelwald. Lo malo es que aún queda una década para que lo haga, según la cronología de Harry Potter.

'Animales fantásticos: El último duelo'

Aunque la continuidad del Wizarding World no es estricta (al fin y al cabo no tiene sentido histórico que Minerva McGonagall aparezca como joven profesora de Hogwarts en las dos últimas Animales fantásticos), hay que partir de la base de que Dumbledore derrotó a Grindelwald en 1945. Es lo que leyó Harry al inicio de La piedra filosofal, en un cromo que contaba cómo Dumbledore ganó la Orden de Merlín, Primera Clase, por un enfrentamiento que se recuerda como el duelo más espectacular jamás sostenido. Antes de 1945 sabemos, no obstante, que pasaron ciertas cosas.

En 1938, poco después de Los secretos de Dumbledore, el profesor de Hogwarts acudió a un orfanato de Londres para reclutar como alumno a un chaval conflictivo llamado Tom Riddle. Esto lo supimos gracias a un flashback de El misterio del príncipe, mientras que ateniéndonos a los hechos de La cámara secreta sabemos que en 1943, poco antes de la derrota de Grindelwald, Dumbledore enseñaba Transformaciones en Hogwarts y debía lidiar con los ataques de nada menos que el Heredero de Slytherin tras los muros del colegio. Una alumna, Myrtle Warren, fue asesinada por el basilisco, y aunque Dumbledore sospechaba de Riddle todas las culpas cayeron sobre Rubeus Hagrid.

Fotograma de 'Harry Potter y el misterio del príncipe' Warner Bros.

Hagrid fue expulsado del colegio, pero Dumbledore intercedió para que al menos se quedara de guardabosques. Son acontecimientos a los que las próximas películas de Animales fantásticos no tienen por qué hacer referencia (aunque, ya que hemos conocido la forma humana de Nagini, seguro que Rowling no puede resistirse a introducir a personajes tan conocidos como Hagrid y Voldemort en la historia), pero sirven para contextualizar el trabajo tan duro que tuvo que desempeñar Dumbledore en los últimos compases de la batalla contra Grindelwald. A principios de los años 40, Hector Fawley ha sido entretanto destituido como Ministro de Magia de Inglaterra, en favor de Leopold Spencer-Moon. Teóricamente, es con quien se alía Dumbledore para su última lucha contra Grindelwald.

Ahora bien, a nadie se le habrá escapado que 1945, año de derrota de Grindelwald, también es el año del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que ha llevado a muchos a pensar que el régimen nazi de Hitler y las fechorías de Grindelwald están estrechamente relacionadas, y de hecho es fácil ver paralelismos con el ascenso de Hitler en lo que sucede con el mago tenebroso dentro de Los secretos de Dumbledore. No obstante, y felizmente, Grindelwald no logra ser nombrado Jefe Supremo, así que tendrá que continuar en la clandestinidad. A no ser que, en Animales fantásticos 3 y 4, se alíe con Hitler y el resto de potencias del Eje.

Dumbledore frente a su reflejo en el espejo de Oesed Warner Bros.

Lo que está más que claro es que la continuación de Los secretos de Dumbledore tratará la Segunda Guerra Mundial, pues ya fue profetizada por el personaje de Johnny Depp hacia el final de Los crímenes de Grindelwald, mostrando unas visiones donde entreveíamos el blitzkrieg, el Holocausto y la bomba atómica. Grindelwald está destinado a ser derrotado por Dumbledore, sea en la próxima película o en la siguiente, y es una de las pocas certezas de las que disponemos. Otra es que Newt y Tina van a acabar juntos, pues es su nieto Rolf quien se casa con Luna Lovegood al final de Harry Potter y las reliquias de la muerte.

En este mismo libro sabemos que, tras la derrota de Grindelwald, el mundo mágico decidió encerrarle en la misma fortaleza desde donde había pergeñado sus planes, Nurmengard (presente en la saga Animales fantásticos). Fruto de esta derrota Grindelwald ha perdido la Varita de Saúco a manos de Dumbledore, y parece que a lo largo de su cautiverio se arrepintió en cierta medida de sus actos. Así es como se entiende que, cuando Voldemort acude a su celda a preguntarle por el paradero de la varita, este guarde lealtad a Dumbledore en la medida de ocultarle que el arma se halla depositada en la tumba de su antiguo amante.

Y poco más. Credence Clarebone (Ezra Miller) ha resultado ser Aurelius Dumbledore, hijo secreto de Aberforth, y aunque no esté claro qué sucede con él en el futuro (no hay ni rastro de él en los libros de Harry Potter, ni es mencionado en ningún sentido), los problemas de Miller con la justicia garantizan que no vamos a verle mucho más. Que su trama está cerrada, y que lo único que queda por resolver es la derrota de Grindelwald. Dado el cansancio creativo en el que se encuentra sumida Animales fantásticos, tan solo queda rezar por que en Warner se lo piensen mejor y decidan terminar la saga con una sola película más.

