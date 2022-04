Crítica de 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore'

Valoración: Animales Fantásicos: Los secretos de Dumbledore

La creación, en el arte, de un universo, implica concretar una serie de elementos propios. Los Hobbits de El señor de los anillos, las espadas láser de Star Wars, las banderas piratas de One Piece, los gadgets de James Bond. Hay miles de películas de fantasía, de ciencia ficción, de acción. Pero, hasta ahora, las grandes historias conseguían diferenciarse transmitiendo pasión por los detalles, convencer gracias a personajes únicos. Incluso en lo comercial, uno se podía refugiar en la personalidad del relato.

Si la cultura de masas opta, como es habitual, por no diseñar historias nuevas, siempre tiene la posibilidad de rescatar otras que hayan sido exitosas. Hacerlo mediante reboots, precuelas, secuelas y un largo etcétera. En principio, aquí no hay motivo de alarma, existen muchos ejemplos de gran cine en estos términos. El dolor, el desgarro, surge al desaparecer esos detalles. James Bond no se comporta como el machista que es - ¡renovación! -pero ¿para qué? ¡quémenlo, de verdad! ¡hagan otra cosa! -, los magos del universo de Harry Potter no van a clase ni aprenden hechizos, no somos capaces de dibujar un nuevo jedi que nos emocione como lo hacía Obi Wan Kenobi, las series de Marvel olvidan como adaptar un cómic.

Así, el cine taquillero se convierte en algo genérico. Ni siquiera malo, sencillamente es vulgar. Los secretos de Dumbledore es entretenida. Jude Law es una estrella, un actor repleto de carisma y presencia interpretando a un personaje cuyo legado sostiene esta saga. Poder adentrarnos en su tridimensionalidad -la única que van a encontrar- es un regalo. Newt Scamander es otro gran personaje. La interpretación de Eddie Redmayne puede verse como un compendio de manías o como un grandísimo esfuerzo ante un cúmulo de pantallas verdes, pero en cualquier caso, el mundo de bestias con el que viaja o del que habla, es el elemento que más conexión genera de la trilogía.

El resto de diálogos, decisiones de reparto o puesta en escena, podrían pertenecer tanto a una película de Harry Potter como a un spin off de Juego de Tronos o a un remake de Narnia. Nada sedimenta. Los magos no lanzan hechizos, disparan luces. Las ciudades se muestran sin ganas. Algunas de las entregas originales de Harry Potter tenían tantos detalles que parecían cine de animación. Mientras Harry y Hermione caminaban por Hogwarts, las escaleras se movían, los cuadros hablaban entre sí, los alumnos jugaban al ajedrez mágico. Por dios, cuando era niño me disfracé de Harry Potter porque tenía elementos que constituían su identidad. Si me quiero disfrazar de los personajes de Animales fantásticos, ¿qué hago? ¿me compro un traje y sujeto un palo?

J.K Rowling necesita (entre otras muchas cosas) salir de Twitter y refrescar lo que era construir un texto sólido sobre el que edificar una experiencia cinematográfica. David Yates es un director tan aburrido que podría encargarse de producir salvapantallas. Hollywood sigue cometiendo el error de pensar que, para añadir realismo, se debe recurrir a la sobriedad. El prisionero de Azkaban era una película repleta de capas, adulta, que no dejaba de ser excesiva, plástica, concebida para ser puesta en manos de la imaginación de un niño. Necesitamos otra gran historia cuanto antes. Aquí no la vamos a encontrar.