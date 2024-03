Así quedarán los precios en Amazon Prime Video tras el cambio de sus tarifas de suscripción

A diferencia de servicios de streaming como Netflix, HBO Max o Disney+, el caso de Amazon Prime Video está intrínsecamente ligado a su papel como compañía de comercio electrónico. Esto permite que los clientes que tengan Amazon Prime accedan a Prime Video directamente sin ningún tipo de coste añadido, gozando paralelamente de beneficios en sus compras.

Así, con un periodo de prueba de 30 días, Prime Video / Amazon Prime cuesta actualmente 49,90 euros al año o 4,99 euros al mes. Entre sus características principales encontramos el acceso a través de tres dispositivos al mismo tiempo, X-Ray para películas y series (un sistema de identificación de actores, canciones...) y un ahorro en el uso de datos de consumo.

Asimismo, la plataforma también ofrece un segundo plan dirigido a los estudiantes, Prime Student. En este modelo, el periodo de prueba asciende hasta los 90 días de duración y los precios habituales se reducen al la mitad, manteniendo las particularidades que se disfrutan en el otro plan de suscripción. Al menos hasta ahora.

¿Cuál es su percepción sobre la efectividad de las medidas europeas de protección de los consumidores? Son altamente efectivas y protegen a los consumidores Son importantes, pero con margen de mejora Son poco efectivas e insuficientes

Los nuevos precios en Amazon Prime Video

Estos precios cambiarán a partir del próximo 9 de abril de 2024, cuando la tarifa habitual añada publicidad en sus contenidos. De esta forma, la compañía presentaba estos días un nuevo plan para evitar los anuncios al pagar 1,99 euros más al mes. Una subida de precios que hará que los planes y precios queden de tal manera:

Amazon Prime con anuncios: 4,99 euros al mes / 49,90 euros al año

4,99 euros al mes / 49,90 euros al año Prime Student con anuncios: 2,49 euros al mes / 24,95 euros al año

2,49 euros al mes / 24,95 euros al año Amazon Prime sin anuncios: 6,98 euros al mes, sin suscripción anual

6,98 euros al mes, sin suscripción anual Prime Student sin anuncios: 4,48 euros al mes, sin suscripción anual

La plataforma también da opciones de alquiler con suscripción, con precios variables según el contenido, así como la posibilidad de acceder a canales como MGM, Starzplay o Mubi al pagar de forma independiente por ellos.

Como ya señalábamos, la creación de una cuenta en Amazon Prime supone una serie de ventajas: envío gratis ilimitado en un día de dos millones de productos, ofertas exclusivas, la compra del supermercado en franjas de entrega de dos horas en el mismo día de tu pedido...

Los usuarios de Twitch, la plataforma de vídeo creada por Amazon, también pueden disfrutar de una transmisión sin interrupciones por anuncios a través de esta suscripción.

Prime Video se consagra como servicio de streaming

Prime Video se ha convertido en uno de los servicios de streaming de referencia para los espectadores españoles. En 2022, por primera vez en siete años, la plataforma superaba a Netflix en número de suscriptores en España, como señalaba un estudio de HelloSafe, desde entonces se ha mantenido en la cima.

La plataforma ofrece una extensa lista de contenidos, tanto de terceros como originales, a los que el suscriptores pueden acceder para disfrutar del mejor entretenimiento, brillando en la oferta que ofrece al suscriptor.

Prime Video se presenta ante los suscriptores con un catálogo en el que cuenta con numerosas producciones originales internacionales como las series El señor de los anillos: Los anillos de poder, Hunters, The Peripheral, The Boys o Marvelous Mrs. Maisel, así como los filmes multipremiados Sound of Metal, Manchester frente al mar o El caballero verde.

España también cuenta con producciones originales tan reconocibles como las series Reina Roja, Operación Marea Negra o Los Farad, así como las películas 42 segundos, Veneciafrenia, Culpa mía o Historias lamentables.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.