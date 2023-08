¿Qué actrices han sido las mejores pagadas en 2023?

El prestigio y el salario recorren, en ocasiones, caminos diferentes. Al menos, así ocurre en Hollywood: la persona más veces nominada a los Globo de Oro con 31 candidaturas (sí, 31) y una de las seis intérpretes en toda la historia del cine que han ganado tres Óscar (y ha sido nominada 21 veces) no es una de las diez actrices mejor pagadas. Su nombre, por supuesto, es Meryl Streep, flamante Princesa de Asturias de las Artes. Su caché, unos míseros 24 millones de dólares por película.

Las comparaciones salariales entre los diez actores y actrices más cotizados son inevitables: si bien Tom Cruise, con 100 millones, cobra casi treinta millones más de lo que gana la intérprete femenina mejor pagada, los nueve puestos anteriores tienden a favorecer a las mujeres.

El primer hombre en cobrar por encima de los 20 millones es Dwayne Johnson, que se encuentra a cuatro peldaños de la cima, mientras que la primera mujer en hacerlo (Nicole Kidman) está considerada la decimoquinta actriz con mejor salario de Hollywood. ¿Quiénes son las cinco intérpretes femeninas mejor pagadas del mundo?

5. Angelina Jolie

Superhéroes o cine adulto; acción o romance; películas para llenar salas o para ganar premios Óscar. Cualquier opción es válida para Angelina Jolie, que en la última década también ha apostado por ponerse al otro lado de la cámara: antes de que acabe el año, se estrenará Without Blood, dirigida por ella y con Salma Hayek en el reparto. La última vez que la vimos en pantalla fue en Eternals (2021).

Salario: 34 millones de dólares.

4. Reese Witherspoon

La revista Forbes la ha coronado como la actriz más rica del mundo, con un patrimonio neto de 440 millones de dólares. Toda esta fortuna no la ha amasado estrictamente gracias a su trabajo como intérprete sino, sobre todo, a su desempeño como productora: la venta de la participación mayoritaria de su compañía de producción Hello Sunshine se ha estimado en unos 900 millones de dólares. Últimamente, hemos visto a Witherspoon en la serie The Morning Show, pendiente de estrenar tercera temporada.

Salario: 35 millones de dólares.

3. Sofía Vergara

Si las series no son lo tuyo, quizá nunca te hayas cruzado con Sofía Vergara. Desde 2019, la actriz colombiana no estrena una película, pero es posible que no le haga falta para llegar a fin de mes: su sueldo en Modern Family, que dejó de emitirse en 2020, la ha convertido en una de las actrices mejor pagadas del mundo.

Salario: 43 millones de dólares.

2. Scarlett Johansson

Cuando se hizo público que apenas había cobrado 36 mil dólares por aparecer en Asteroid City (2023), muchas productoras debieron despedir a los que, anteriormente, habían negociado su salario con Scarlett Johansson. Ya sea para Marvel o para Woody Allen, la actriz de treinta y ocho años ha tejido una carrera espléndida, con un sueldo por película nada desdeñable.

Salario: 56 millones de dólares.

1. Sandra Bullock

Cincuenta y tres películas, treinta y seis años en Hollywood, un Óscar y un Globo de Oro le cubren las espaldas. Ya en su segunda película (¿Quién disparó a Peter Patakango?, 1989), la productora aprobó una carátula ocupada enteramente por el rostro de Sandra Bullock. Algo vieron en ella y el tiempo les daría la razón. La actriz mejor pagada de Hollywood apareció en dos películas el último año: Bullet Train y La ciudad perdida.

Salario: 70 millones de dólares.

