Que no se nos malinterprete: nos encantan los vestidos de princesa. Es solo que, cuando parecía que las actrices de Hollywood no podían hacer más para sorprendernos en las alfombras rojas —y cuando estaba claro que era el turno de los hombres de no aburrirnos hasta la muerte con esos eternos desfiles de traje y pajarita (esto no va por ti, Timothée Chalamet)—, han vuelto a ser ellas las que han cambiado las reglas y, en el proceso, le han devuelto el protagonismo a sus películas.

La premiere de Super Mario Bros: La película solo ha sido el último ejemplo de ello. El filme se prestaba al guiño, sus protagonistas no han dudado en aprovecharlo y, a pesar de que, en esta ocasión, la sección masculina del reparto también se ha unido al homenaje, el protagonismo se lo ha llevado Anya Taylor-Joy con su traje de princesa Peach.

Sí, de princesa, aunque no de damisela en apuros, algo que la nueva película sobre este fontanero de rojo y sus aventuras por el Reino Champiñón deja claro desde un principio. Peach es una luchadora más, una guerrera que sabe moverse por el mundo de las plataformas mejor que el propio Mario, y el traje de la actriz daba fe de ello con un mono de cuero, guantes y botas altas, todo de rosa, tal y como vemos vestir al personaje al que pone voz.

A ella se unían Jack Black, con traje negro y guiños a su personaje Browser cosidos en la americana y el bajo del pantalón, y unos discretos Chris Pratt y Charlie Day, a quienes hay que reconocerles el ademán de homenajear a sus personajes vestidos con los colores de los hermanos más famosos de Nintendo.

Una tendencia, la de vestirse acorde a la película a estrenar, que le devuelve el protagonismo al cine, que se convierte en un regalo para los fans, que viene dándose desde hace tiempo, y que cambió para siempre cuando el icono que es Zendaya decidió llevarla otro nivel, allá por 2021, cuando fue de premiere en premiere presentando Spider-Man: No Way Home.

Pequeños homenajes

Siendo justos, habría que decir que Zendaya no fue la primera en jugar con la moda y el cine. Fue en 2019 cuando, para el estreno de Vengadores: Endgame, Scarlett Johansson y Brie Larson aparecían en las premieres con anillos y brazaletes que recordaban al guantelete de Thanos —el mejor de los guiños (aunque no lo supiéramos todavía), teniendo en cuenta lo que nos deparaba en las salas de cine—.

Scarlett Johansson en la premiere de 'Vengadores: Endgame' Jesse Grant / Getty Images

Brie Larson en la premiere de 'Vengadores: Endgame' Jeff Kravitz / Getty Images

También de aquel año fue el vestido de princesa de los bosques de Elle Fanning para la presentación de Maléfica, con pequeñas gotas de sangre en los guantes y la falda que representaban la famosa herida de tuerca que sumía a Aurora en un sueño eterno. Tan solo un año antes, Amber Heard había aparecido en una alfombra roja con otro homenaje: un vestido verde que hacía el efecto de algas, a juego con lo que recordaba a un gorro de piscina, para la presentación de Aquaman.

Elle Fanning en la premiere de 'Maléfica' Amy Sussman / Getty Images

Amber Heard en la premiere de 'Aquaman' Karwai Tang / Getty Images

Por aquella época, Zendaya se despedía de su época Disney con el estreno de Euphoria y, para hacerlo, aparecía en la Met Gala de 2019 vestida de Cenicienta junto a su Hada Madrina personal, el estilista y diseñador Law Roach. Un metafórico adiós a sus trabajos de chica Disney que marcó el inicio del icono de moda en el que se ha convertido y que ha hecho que, cuando pensamos en cosplays de alfombra roja, su nombre sea el primero en venirnos a la mente.

Zendaya: No Way Home

La última película sobre el hombre-araña suponía el reencuentro, no solamente de Tom Holland con los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield, sino de los villanos que se enfrentaron a ellos, desde el Duende Verde de Willem Dafoe al Electro de Jamie Foxx. Fue precisamente a algunos de estos personajes a los que la actriz rindió homenaje, vestida con los colores o atributos de cada uno de ellos, en sus apariciones previas a la premiere de 2021.

El primero en aparecer fue el villano de la segunda película del héroe de Tobey Maguire, el Dr. Octopus, en la gala del Ballon d'Or de París, a través de un vestido negro con una espina dorsal en la espalda, referencia a los brazos mecánicos que el personaje lleva enganchados al cuerpo como resultado de un avance tecnológico que acababa torciéndose y convirtiéndolo en el malo de la película.

Zendaya en el Ballon d'Or Marc Piasecki / Getty Images

Después llegó el traje verde y lila que la actriz lució como invitada en el programa británico The Graham Norton Show en el que, aunque de manera menos evidente, los fans no tardaron en encontrar un guiño a los colores del personaje de Dafoe, el padre de Harry Osborn de la primera película del superhéroe.

Pero, si hablamos de cosplays, el premio se lo llevan los dos looks que la actriz dejó para sus últimas apariciones. Las opiniones difieren sobre si se trata de homenajes al protagonista de la película o a un tercer villano, Venom, conocido por ser la versión de negro del personaje. Teniendo en cuenta el tono del primero de los looks y las temáticas anteriores, el traje gris con medias negras cubiertas de telarañas de la premiere de Londres parece ser un glamuroso guiño al segundo.

Zendaya en la premiere de Londres de 'Spider-Man: No Way Home' Gareth Cattermole / Getty Images

El último, el de la premiere de Los Ángeles, fue el más sorprendente y comentado: un vestido largo de Valentino, simple, color beige, lleno de telarañas negras y con una mascara negra a juego formando la mítica forma de ojos del héroe arácnido de Queens. Un punto y final que marcó un punto de inflexión en las alfombras rojas de las premieres, una revolución que otras actrices no han dudado en continuar.

Zendaya en la premiere de Los Ángeles de 'Spider-Man: No Way Home' Steve Granitz / Getty Images

Las heroínas pisan la alfombra

Anya Taylor-Joy y su Peach guerrera han sido solo las últimas de una tendencia que, como cinéfilos y fans, esperamos que dure muchos años más. Tras las apariciones de Zendaya, las actrices han decidido seguir sumándose a esta moda, ya sea como Taylor-Joy a lo full cosplay o continuando con esos pequeños guiños a sus películas.

Del mismo año que la premiere de Spider-Man fue el look de Carrie-Anne Moss en el estreno de The Matrix Resurrections, vestida de negro y con lentejuelas verdes y plateadas cosidas a la falda de su vestido que imitaban a la perfección la mítica lluvia de dígitos de la saga de Keanu Reeves.

Carrie-Anne Moss en la premiere de 'The Matrix Resurrections' Miikka Skaffari / Getty Images

Dos año después, llegó el esperado estreno del Batman de Robert Pattinson en el que Zoë Kravitz interpreta a Catwoman. Para la premiere, la actriz no dudó en hacerle un guiño a su personaje con un vestido negro palabra de honor en el que se asomaban cuatro orejitas que recordaban a dos cabezas de gato.

Zoë Kravitz en la premiere de 'The Batman' Arturo Holmes / Getty Images

Recientemente, fueron Jenna Ortega y Christina Ricci las últimas en sumarse a la diversión. Nuestras dos Miércoles decidieron rendir homenaje al tétrico y adorable personaje de la familia Addams al que ambas intérpretes tanto le deben. De novia gótica, cubiertas de telarañas y de riguroso negro, las actrices llegaron a la premiere de la serie de Netflix con dos vestidos que habrían matado de orgullo a la lúgubre niña de las trenzas. Y a nosotros también.

Jenna Ortega y Christina Ricci en la premiere de 'Miércoles' Albert L. Ortega / Getty Images

