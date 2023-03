Las próximas películas de Jenna Ortega: Lorca, The Weeknd y más Miércoles Addams

No, todavía no hemos tenido suficiente Jenna Ortega y, aunque a sus 20 años la actriz estadounidense ya acumule una extensa filmografía, todavía queremos más. Desde su aparición en Iron Man 3 como la hija del vicepresidente, pasando por su papel de la pequeña Jane en Jane the Virgin, hasta su participación más reciente en You, Ortega ha ido creciendo frente a las cámaras hasta que, el año pasado, consiguió reclamar su lugar en Hollywood gracias a Miércoles.

A la espera de la segunda temporada de la historia de esta niña tan tétrica como adorable, Ortega estrena Scream VI, coronándose definitivamente como una nueva Scream Queen. Sin embargo, a la intérprete no solamente se le dan bien las historia de miedo y, prueba de ello, son sus próximas películas (sin fecha de estreno conocida por el momento), entre las que encontramos comedias, dramas e incluso adaptaciones teatrales.

Alba

El rumor se extendió rápidamente por redes sociales, y no es para menos. Según el medio Geek Vibes Nation, la actriz protagonizará junto a Camila Mendes (Revancha ya, Riverdale) la adaptación de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Titulada Alba, la película trasladará la historia de la terrateniente y sus hijas de Granada a Miami y estará producida por la propia Mendes y Lucky Chap Entertainment, la compañía de Margot Robbie.

Miller's Girl

Ortega vuelve al instituto pero, esta vez, con una historia muy diferente a la de Miércoles. En el debut como directora de Jade Halley Barlett, la actriz dará vida a una estudiante que, tras entregar un trabajo de escritura creativa, comenzará una relación complicada con su profesor Jonathan Miller, interpretado por Martin Freeman. El filme también contará con las actuaciones de Gideon Adlon, Bashir Salahuddin y Dagmara Domincyzk.

Winter Spring Summer or Fall

Con esta película, Ortega se estrenará como productora ejecutiva y, además, volverá a compartir pantalla con su compañero de reparto de Miércoles, el actor Percy Hynes White, quien da vida al artista atormentado e interés amoroso de la protagonista. Hace unos meses, ambos intérpretes fueron descubiertos rodando una escena de la película en Salt Lake City.

Winter Spring Summer or Fall será una comedia romántica dirigida por Tiffany Paulsen (guionista de Amor de calendario y Nancy Drew. Misterio en las colinas de Hollywood) en la que dos adolescentes se enamoran en el transcurso de cuatro días. Otros actores que se han unido a la propuesta son Marisol Nichols, Adam Rodriguez, Kate Rachesky y Elias Kacavas.

Finestkind

Con la participación de Tommy Lee Jones, Ben Foster, Toby Wallace y Jenna Ortega, el filme dirigido por Brian Helgeland (42, Destino de caballero) narrará la historia de dos hermanos de Boston que se ven obligados a llegar a un acuerdo con el crimen organizado. Se trata de un thriller que también contará con la participación de Ismael Cruz Cordova y Tim Daly, entre otros.

Película sin título junto a The Weeknd

Este es el proyecto del que menos información se tiene, pero lo poco que sabemos nos asegura que dará mucho de qué hablar. Tras la polémica derivada de The Idol, la serie de The Weeknd para HBO Max, el cantante, de nombre real Abel Tesfaye, se unirá a Ortega y al nominado al Oscar Barry Keoghan en lo que será su debut cinematográfico con esta nueva película del director Trey Edward Shults.

