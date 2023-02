8 actores y actrices que nunca han ganado un Goya

Dicen que nadie se acuerda nunca de los que ganan, pero si algo se ha encargado de demostrar el cine a lo largo de estos años que no siempre hacen falta premios para grabar el nombre con letra dorada. Hitchcock, Marilyn Monroe o Cary Grant nunca ganaron un Oscar y ahí están, en el olimpo de Hollywood.

No obstante, no hace falta irse al otro lado del charco para encontrar casos así. También sucede en nuestra cinematografía, en la que los Premios Goya copan todas las miradas pero no siempre han podido rendir cuentas a gusto de todos. No pocos son los casos de grandes actores y actrices españoles que aún no han sido agraciados con el cabezón, pero que desde luego han hecho méritos a lo largo de los años.

Desde ilustres como Imanol Arias a actrices más jóvenes pero que llevan años peleando como Aura Garrido, repasamos algunos de los intérpretes que no cuentan con un Goya en sus vitrinas.

Juan Diego Botto

El actor nacido en Buenos Aires es a día de hoy uno de los intérpretes vivos con más nominaciones sin haber obtenido el galardón. Botto saltó a la fama en 1995 con Historias del Kronen, la película de Montxo Armendáriz que adaptaba la novela homónima de José Ángel Mañas. Desde ese momento se convirtió en una figura clave de nuestro cine, y desde ese momento comenzó a encadenar sus nominaciones a los Goya. Aquella primera vez como actor revelación, que aquel año recayó en Santiago Segura por El día de la bestia.

Desde entonces, Botto ha logrado hasta cinco nominaciones más para los Goya, la última hace dos años por Los europeos. Irónicamente, este año Botto vuelve a estar nominado, pero esta vez a mejor dirección novel por En los márgenes. Como sucediera justo el año pasado con Verónica Echegui, que obtuvo su merecido Goya por Tótem Loba, el actor podría obtener la estatuilla, aunque no sea como actor.

Loles León

Aunque la actriz lleva años teniendo más protagonismo en programas de televisión como Masterchef o Tu Cara me suena y series como La que se avecina, no hay que olvidar que Loles León también es una de las grandes del cine español.

La actriz barcelonesa ha trabajado con directores de la talla de Pedro Almodóvar, Fernando Trueba o Vicente Aranda, y ha estado en recientes éxitos de taquilla como la saga Padre no hay más que uno de Santiago Segura. Hace tiempo que no está nominada a un Goya, concretamente desde los noventa cuando encadenó hasta 3 nominaciones por Átame, Libertarias y La niña de tus ojos, pero no hay que descartar que algún día pueda volver a pelear por el ansiado cabezón.

Aura Garrido

Una que podría tardar menos tiempo en conseguirlo, a pesar de ser la más joven de esta lista, es Aura Garrido. A sus 33 años, la madrileña está considerada una de las actrices más cotizadas y prometedoras de su generación.

Ha acabado teniendo mayor protagonismo en el mundo de las series, desde su magnífica interpretación en El día de mañana a El ministerio del tiempo, El inocente o la reciente Un asunto privado junto a Jean Reno. Pero la actriz ya ha obtenido dos nominaciones (Planes para mañana, Stockholm) a pesar de su juventud y estamos seguro de que muchas más están por venir.

Jordi Mollá

Como si el destino le hubiera unido a Juan Diego Botto y a él desde Historias del Kronen, Jordi Mollá es otra de esas estrellas de su cine que no tienen un Goya. No será porque no lo haya rozado varias veces, pues el actor ha estado nominado hasta en cuatro ocasiones. La última de ellas, por El cónsul de Sodoma, fue hace ya más de trece años, y sus últimos grandes papeles han sido fuera de nuestro cine en series como Jack Ryan o películas como En el corazón del mar.

Tristán Ulloa

Algo parecido a lo de Jordi Mollá le sucede a Tristán Ulloa, otrora una cara recurrente en nuestro cine y que desde hace tiempo hemos visto más en proyectos internacionales como Narcos o Terminator: Destino oscuro. En su día el actor obtuvo gran fama gracias a películas como Abre los ojos o Lucía y el sexo, por la que estuvo nominado a mejor actor protagonista, premio que sin embargo fue a parar a Eduard Fernández. El actor ha estado hasta cinco veces nominado al Goya, pero en lo próximo que le veremos será una serie: Berlín, nada menos que el spinoff de La casa de papel.

Najwa Nimri

Y hablando de La casa de papel hay que hablar de Najwa Nimri, una de esas actrices que está en todos lados y por eso precisamente sorprende verla también en esta lista, porque pocos esperarían que aún no tuviera un Goya. La actriz debutó de la mano de Daniel Calparsoro con Salto al vacío hace ya más de veintisiete años, y tanto tiempo después sigue siendo una gran estrella gracias también al éxito de series como Vis a Vis o La casa de papel.

Hace unos años estuvo a punto de ganar el Goya por Quién te cantará, pero finalmente recayó sobre Susi Sánchez quien precisamente repite este año con Cinco lobitos. Habrá que esperar para ver a Nimri nominada de nuevo, aunque no dudamos que volverá a tener su gran oportunidad.

Imanol Arias

Aunque parezca increíble, Imanol Arias tampoco tiene un Goya. El actor de Riaño lleva casi cincuenta años siendo uno de los rostros más reconocibles de nuestro cine, pero nunca ha tenido la suerte de hacerse con el galardón. Su primera nominación fue en 1987 con El lute: camina o revienta, y obtendría una segunda con su secuela, pero de nuevo sin éxito. Todo el mundo sabe que le ha ido mejor en la televisión siendo el padre de España en Cuéntame cómo pasó, pero se siente como que a historia aún le debe un Goya a este ilustre de nuestro cine.

Inma Cuesta

Para acabar, otro de esos ejemplos como Aura Garrido de grandes actrices actuales que aun siguen sin su premio. Inma Cuesta se dio a conocer con La voz dormida hace ya más de diez años, y volvió a tener sendas oportunidades con 3 bodas de más en un registro de comedia o en La novia con drama, pero la versatilidad y el talento de la valenciana aun no han sido suficientes para obtener el premio, el cual estamos tan seguros como Dani Rovira de que lo merece y se lo terminará llevando.

