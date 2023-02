A sus 38 años, Bárbara Lennie se ha convertido en una de las actrices más laureadas de su generación, con trabajos a sus espaldas para cineastas como Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Rodrigo Sorogoyen, Carlos Vermut e Isaki Lacuesta. La actriz hispano-argentina recibía recientemente su quinta nominación a los Premios Goya 2023 por su papel como Alice Gould, en la adaptación del clásico literario Los renglones torcidos de Dios, escrito por Torcuato Luca de Tena.

Aunque Lennie es bien conocida tras más de dos décadas de trabajos en el cine, la televisión y los teatros, la audiencia más joven ponía cara a la actriz en su salto a las plataformas con la serie El desorden que dejas, en Netflix. Una intérprete con un talento descomunal y una vida apasionante, que aún sigue siendo un misterio para los más despistados.

Su origen argentino

Aunque Bárbara Lennie nació en Madrid y su vida está intrínsecamente ligada a la capital española, la intérprete es realmente de origen argentino. Sus padres eran exiliados que tuvieron que escapar del país sudamericano aterrizando en España, para posteriormente regresar momentáneamente a Buenos Aires. Allí vivió junto su familia hasta los 6 años, cuando se vieron obligados a regresar a nuestro país.

Una herencia de su abuela

De hecho, la afición de la intérprete nace en el seno de su familia argentina, más concretamente en el amor de su abuela Berta hacia la interpretación. Un sueño que nunca alcanzó. Los viajes para visitar a sus abuelos en La Plata sirvieron para que la pequeña desarrollara el amor por el séptimo arte, desde su infancia más prematura. Una familia a la que dejaron en Argentina cuando se trasladaron a España.

Su debut con tan solo 15 años

Pese a que Lennie no fue conocida por el gran público hasta 2015, la actriz ya había comenzado su andadura profesional en el cine, la televisión y el teatro en 2001, apareciendo en su primera película, Más pena que gloria (Víctor García León). Un filme que protagonizaba con tan solo 15 años, después de ser animada por su novio de la época. Esto provocó que posteriormente estudiara interpretación en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático) y en 2006 deslumbrara con su segundo papel en la película Obaba (Montxo Armendáriz), con la que logró su primera nominación al Goya como mejor actriz revelación.

Su primer amor: Jonás Trueba

De hecho, el compañero de clase del colegio e instituto y amor de su infancia que animó a Lennie a que comenzara su carrera como actriz fue ni más ni menos que Jonás Trueba, el director de La virgen de agosto y Quién lo impide, e hijo del cineasta Fernando Trueba.

"Para mí fue el descubrimiento de todo un universo. De repente mis días, mis sueños y mi pasión, todo tenía que ver con las historias, con el cine y con el arte en general. Jonás fue mi amor de adolescente y esos amores, que si tienes la suerte de vivirlos y que sean bonitos, son muy importantes, porque de alguna manera te constituyen", señalaba la actriz para el programa El Faro de la Cadena Ser. Posteriormente, el cineasta y la actriz trabajaron juntos en la película Todas las canciones hablan de mí (2010).

Nominada en 5 ocasiones al Goya

Tras recibir su primera nominación al Goya por Obaba, la actriz fue buscando hacerse un hueco en la industria cinematográfica patria con participaciones en películas como Las 13 rosas (Emilio Martínez Lázaro, 2007) o La piel que habito (Pedro Almodóvar, 2011), así como en series como Cuenta atrás, Amar en tiempos revueltos e Isabel.

Si bien, el año de inflexión en su carrera sería el 2014, donde protagonizó dos de los papeles más relevantes de su filmografía: Magical Girl (Carlos Vermut) y El niño (Daniel Monzón). Dos actuaciones por las que estuvo nominada por partida doble en los Goya 2015, en las categorías de mejor actriz protagonista y mejor actriz de reparto, llevándose el primer reconocimiento por la película de Vermut. En 2017, la Academia de cine nominaba a la actriz de nuevo por María (y los demás) (Nely Reguera) y ahora Lennie repite nominación en 2023, en la categoría de mejor actriz protagonista, por su trabajo en Los renglones torcidos de Dios (Oriol Paulo).

Una actriz reconocida también fuera de España

En 2018, Lennie recibió una nominación a la mejor actriz en los European Film Awards por su mayúsculo trabajo interpretativo en Petra, de Jaime Rosales. Un papel por el que obtuvo ese mismo año un premio como mejor actriz en el Guadalajara International Film Festival, la muestra cinematográfica más importante de Latinoamérica. Sus trabajos también deslumbraron en su paso por festivales como Cannes o Venecia, situando también a la actriz de origen argentino en el marco internacional.

Madre primeriza

Bárbara Lennie daba la bienvenida a su primer hijo biológico en 2022. Pero, lo cierto es que la actriz también ha ejercido de madre de la actriz y cantante Dora Postigo (Rainbow) y de la joven June Postigo, hijas de la desaparecida Bimba Bosé y del productor musical Diego Postigo, su actual pareja. Diego y Bárbara comenzaban una relación en 2018, después de su ruptura sentimental con el actor Israel Elejalde, al que conoció en el rodaje de Magical Girl.

Una puerta abierta a Hollywood

Después de obtener el Goya a la mejor actriz protagonista, Lennie se convirtió en una cara habitual para el gran público y nos regaló sus interpretaciones en filmes como El apóstata (Federico Veiroj, 2015), Las furias (Miguel del Arco, 2016), El reino (Rodrigo Sorogoyen, 2018), Todos lo saben (Asghar Farhadi, 2018), La enfermedad del domingo (Ramón Salazar, 2018) o El agua (Elena López Riera, 2022). Sus trabajos para las series de los servicios de streaming y en el videoclip de C. Tangana Comerte Entera también hicieron que se acercara a las nuevas generaciones, sin cerrarse nunca puertas.

Si bien es cierto y aunque ha trabajado con cineastas internacionales, Lennie nunca ha dado el salto a Hollywood, pero no ha sido por falta de ganas... "Me han llegado propuestas, pero nada muy guay, si no lo hubiera hecho. Creo que para eso hay que ponerle mucha energía. Incluso en los casos en los que algunos actores han hecho incursiones pequeñas fuera, después no han ido a ningún sitio. No es tan fácil. Hay pocos casos como los de Penélope Cruz, Ana de Armas o Javier Bardem. Gente que ha decidido poner parte de su vida en ello", señalaba la actriz en una entrevista para CINEMANÍA.

