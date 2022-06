A Chris Evans le frustra la prohibición de ‘Lightyear’ en Oriente Medio por su beso lésbico

Más o menos la vez que Red, última película de Pixar, llegaba a Disney+, la Casa del Ratón enfrentaba una agria polémica a cuenta de la vinculación de su directiva con los políticos que estaban impulsando en Florida la ley homófoba Don’t Say Gay. También coincidía con la publicación de una carta abierta de los animadores denunciando que los ejecutivos de Disney habían frustrado sistemáticamente sus tentativas de incluir diversidad LGTBIQ+ en sus películas. De forma que, para apaciguar los ánimos, la compañía resolvió volver a incluir en Lightyear, siguiente film de Pixar, un beso entre dos mujeres que previamente había sido cortado. Este beso, tristemente, ha vuelto estos días a protagonizar titulares.

El estreno de este spin-off de Toy Story ha sido prohibido en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí debido a la citada escena, que presenta al personaje de la comandante Hawthorne (voz de Uzo Aduba) intercambiando un beso con su mujer, Kiko. Es solo un episodio más en la lista de censuras que han sufrido las películas de Disney por las legislaciones homófobas de varios países de Oriente Medio, sea Eternals, West Side Story o la reciente Doctor Strange en el multiverso de la locura. Que ya sea lo habitual no quita que varios de los responsables de Lightyear no estén contrariados al respecto, como es el caso de Chris Evans según demuestra en declaraciones a Variety.

El antiguo intérprete del Capitán América en el Universo de Marvel sustituye al habitual actor de voz Tim Allen como intérprete del astronauta Buzz Lightyear, a quien habíamos conocido hasta ahora como juguete. A la pregunta de cómo se siente con lo ocurrido en los mercados citados, Evans apunta que “es difícil no sentirse frustrado por el hecho de que siga siendo un tema de discusión”. “Que sea este tipo de ‘noticia’. El objetivo es que podamos llegar a un punto en que sea la norma y deje de ser un terreno desconocido”. Evans apoya totalmente la presencia del beso en Lightyear, y defiende que “esa representación en todos los ámbitos se refleja en cómo hacemos las películas”.

“Es un honor formar parte de estos pasos, pero deberíamos mirar hacia atrás y sorprendernos de lo mucho que hemos tardado en llegar”. Sobre su papel, Evans asegura que ha intentado “honrar lo máximo posible” tanto a “los fans de Buzz Lightyear como a los fans de Tim Allen”. Y también nos promete que la película (que se estrena este viernes), nos va a emocionar, como logra Pixar siempre. “Creo que nunca he visto una película de Pixar en la que no haya llorado. Tienen una receta, realmente la tienen. No sé cómo lo hacen, tío, pero las lágrimas empiezan a caer”.

