Crítica de 'La piscina': hará que nunca quieras volver a jugar a Marco Polo

Valoración: La piscina

Hay dos juegos con los que todos nos hemos entretenido en verano cuando un amigo nos invitaba a la piscina: el primero es el de Marco Polo y el segundo es el de tirar algo al fondo de la piscina para ir a buscarlo con las gafas de buceo. Ninguno de los dos te volverá a parecer tan divertido después de ver La piscina aunque, con suerte, para cuando llegue el verano, la nueva película de las productoras de M3GAN será un leve recuerdo en tu memoria.

Su presentación cumple con los requisitos indispensables para llamarse película de miedo: una familia compuesta por dos padres, una hija adolescente y un niño pequeño se muda a un nuevo hogar en un barrio de ensueño con un jardín de ensueño. Incluso tenemos a esa mascota (un gato llamado Cider) que también sufrirá las consecuencias de vivir en una casa maldita.

En este caso, la maldad acecha en la piscina, donde cada uno de los miembros de la familia, como no podía ser de otra manera, tendrá la oportunidad de estar a solas para vivir su momento de sufrimiento. Una premisa a la que su director y guionista Bryce McGuire viene dándole vueltas desde 2014, cuando estrenó el cortometraje homónimo junto a Rod Blackhurst que le ha servido de inspiración para esta producción.

Para hacerla realidad, McGuire se ha rodeado de buenos nombres: la producen James Wan (Saw, Insidious y Expediente Warren) y Jason Blum (La noche de Halloween, Black Phone y El hombre invisible) y la protagonizan Wyatt Russell (Falcon y el Soldado de Invierno), Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin) y los jóvenes talentos Amélie Hoeferle (Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes) y Gavin Warren (Fear the Walking Dead).

No es de extrañar, pues, que el tráiler crease ciertas expectativas y, si eres de a los que no les apasiona nadar y menos el bañarse cuando es de noche, la película cumplirá con su cometido de hacértelo pasar mal en las escenas de agua (su título original es Night Swim). Puede que incluso, en ocasiones, te recuerde a It y a Tiburón, aunque su trama sea lo suficientemente diferente como para consolidar La piscina como un buen y original comienzo de McGuire en el largometraje.

Las interpretaciones de todos los miembros de la familia son las que harán que salgas contento de la proyección, incluso si la parte sobrenatural de la película te acaba dejando indiferente y no sales con el susto metido en el cuerpo, sobre todo si estás curtido en el tema. Lo bueno de ello es que, si es así, no tendrás de qué preocuparte la próxima vez que te inviten a una barbacoa en una fiesta en el jardín y tengas que cerrar los ojos para gritar "Marco" mientras te responden "Polo".