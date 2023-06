Cuatro recomendaciones en Netflix, HBO Max, Filmin y Movistar Plus+

Mucho mejor que 'Euphoria'

The Idol, en HBO Max

Lily-Rose Depp en 'The Idol' Cinemanía

Había algo de Euphoria que me aburría soberanamente. Su estética tan fresca, tan estimulante como las drogas que consumían sus protagonistas, no me bastaba. El retrato de la desbocada generación Z me enganchó un par de capítulos, no más. Luego se me hicieron muy lejanos los conflictos de instituto de los que trataba.

Por eso, no me llamaba demasiado la atención la nueva serie de su director Sam Levinson. Y menos atendiendo a la estela de polémica que seguía a The Idol desde antes de Cannes. Sin embargo, y con todo esto en su contra, sus primeros capítulos me han gustado mucho más de lo que esperaba y he de decir que tienen más de Malcolm & Marie que de Euphoria.

Levinson vuelve con sus puestas en escena electrizantes pero el universo que recrea aquí me interesa mucho más. Es el de Jocelyn, una suerte de Britney Spears, y de la claque de managers, relaciones públicas, asistentes personales, etc, que la explotan día a día. Lily-Rose Depp, que como hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis sabe de lo que habla, interpreta a esta estrella del pop justo en el momento en el que se enamora de un tipo de la noche interpretado por The Weeknd.

'Érase una vez... la vida' para adultos

De humani corporis fabrica, en Filmin

De humani corporis fabrica Vitrine Films

De humani corporis fabrica libri septem es uno de los libros capitales en la historia de la ciencia. Su título en latín quiere decir “De la estructura del cuerpo humano en siete libros”. Fue escrito en 1543 por Andrés Vesalio, quien revolucionó los conocimientos anatómicos del momento con su pormenorizado examen de los órganos y una completa estructura del cuerpo humano. Se entiende perfectamente que los directores Lucien Castaing-Taylor y Verena Paravel (Caniba, Commensal) hayan tomado prestado el título de esta obra magna para su última película, otra exploración detallada del cuerpo humano esta vez al amparo de la tecnología del siglo XXI.

De humani corporis fabrica, documental íntimo que se estrenó el año pasado en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, es el resultado de este viaje alucinante que dejará para siempre la aproximación anatómica de Érase una vez... la vida como lo que siempre fue: dibujos animados. ¿Las paradas del viaje? Castaing-Taylor y Paravel comienzan esta inmersión de dos horas de duración navegando por un intestino delgado. Fascinante en lo visual, al punto de parecer videoarte, el órgano se convierte en la pantalla en una suerte de cuevas extraterrestres salpicadas de burbujitas. Acto seguido, un ojo nos revela la belleza de las formas y colores que alberga una córnea. Una sangrienta criatura que parece salida de un filme de John Carpenter resulta ser una próstata. Un chuletón de churrasco se revela como un pecho con un tumor.

Pero los directores, que desarrollan su labor en cinco hospitales de París, no dejan a un lado lo que está sucediendo fuera de esas intervenciones, generalmente sirviéndose del sonido y capturando brutales conversaciones ya sea por su banalidad (la subida de precios de alquiler en París) o por la precariedad a la que se refieren los médicos constantemente mientras operan.

Palma de Oro en Cannes 2022

El triángulo de la tristeza, en Movistar Plus+

El triángulo de la tristeza Cinemanía

Ni tanto ni tan calvo. Ni es la obra maestra definitiva que pedía a gritos una segunda Palma de Oro para Ruben Östlund ni merece los abucheos proferidos por cierta prensa e industria en el pasado Festival de Cannes.

El triángulo de la tristeza es una sátira marca de la casa del sueco, esta vez sobre la industria de la moda, donde evidentemente hay mucha tela que cortar. Es una obra irregular. Tiene momentos álgidos como esa borrachera a bordo de un crucero de lujo a punto de hundirse con un fabuloso Woody Harrelson. Y otros que son un poco zafios.

Sin embargo, Östlund confirma varios aspectos en su última película. El primero, que no hay un narrador tan capacitado para bucear en las miserias de las relaciones de pareja (el primer acto del filme lo atestigua) y, segundo, que no hay nadie como él para hurgar en las contradicciones de sus espectadores, todos esos ofendidos que, estando arriba en la escala de poderes, no quieren ver en una pantalla lo que pasaría si esa lucha los dejase a ellos debajo.

El mejor Noah Baumbach

Margot y la boda, en Netflix

Margot y la boda

Pareja que hace una película sobre Barbie unida, permanece unida. Me refiero a la 'power couple' integrada por Noah Baumbach y Greta Gerwig, sobre los que ando escribiendo un artículo para el número de julio de CINEMANÍA que me ha hecho recordar esta película del primero, quizás no la más celebrada, pero una de mis favoritas.

Nicole Kidman (guapísima, antes de los estiramientos faciales) es Margot y este quizás sea uno de sus mejores papeles. Es la hermana de Pauline (Jennifer Jason Leigh, expareja de Baumbach antes de que se cruzase en sus caminos Greta Gerwig), la madre de Claude, escritora neurótica y un personaje absolutamente radioactivo.

La película transcurre en la boda de Pauline con Malcolm (Jack Black) entre reproches familiares, diálogos brillantes y una atmósfera tan poética y decadente como absolutamente deliciosa.

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series todos los viernes en tu correo? Apúntate a nuestra Newsletter.