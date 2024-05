De Ponferrada a Loarre: viaja en el tiempo con estas rutas por los castillos más alucinantes de España

España es tierra de castillos, si no que se lo digan a las Rutas de los Castillos de Teruel o Jaen. La totalidad de provincias de la península posee más de una fortaleza que jalona su territorio, por lo que se han convertido en el paisaje arquitectónico que más abunda en el país. No obstante, hay algunos ejemplos que se encuentran muy deteriorados y no han podido conservarse hasta hoy o son más difíciles de visitar debido a la falta de fondos para reconstruirlos.

Por eso, todos aquellos castillos y fortalezas en España que sí son visitables son dignos de ver y de visitar en una escapada del trabajo o en vacaciones. Desde 20deCompras hemos querido destacar algunas de las joyas arquitectónicas amuralladas de España para que puedas ir de excursión sin irte muy lejos y recorrer aquellos castillos que tienes cerca de la manera más fácil y económica.

Gracias al portal de viajes y reservas Civitatis podemos visitar con rutas guiadas joyas del nivel de Loarre, en la provincia oscense de Aragón, el castillo de Ponferrada en esta localidad de León u otros un poco más desconocidos, pero imponentes, como el Castillo de Trigueros en Valladolid.

Empecemos por uno de los castillos románicos más importantes de España, y mejor conservados, donde se han rodado películas como El Reino de los Cielos con Orlando Bloom. Hablamos, claro, de Loarre, en la Hoya de Huesca, Aragón. Fue construido en el siglo XI por orden del rey Sancho III con una clara función militar. Esta imponente fortaleza se conserva casi a la perfección y conocerla en una excursión guiada te encantará.

Castillo de Loarre, Huesca, Aragón. Rpeiagu, vía Freepik

De Loarre viajamos hasta una de las fortalezas templarias más famosas de León: el castillo de Ponferrada. Civitatis para esta ruta, que podrás reservar por menos de 10 euros, se quiere adentrar en las rondas del castillo para descubrir toda su historia y secretos. Después, la visita continúa en el interior del castillo y en lo alto de las torres defensivas para admirar las vistas de la localidad y de las montañas que la rodean.

Castillo encantado en España

Sin embargo, si prefieres un poco más de acción, las malas lenguas dicen que el castillo de Trigueros del Valle, en la provincia de Valladolid, es un castillo encantado habitado por extrañas criaturas fantásticas. ¿Te atreverías a descubrirlo?

No podíamos dejarnos una de las fortalezas más imponentes de la antigua Al-Ándalus, que descansa en el castillo de Gibralfaro, en la provincia de Málaga. Gracias a este free tour de Civitatis podrás conocer uno de los monumentos defensivos más importantes de esta provincia andaluza. Ubicada en la cima del monte de Gibralfaro, esta fortaleza se construyó con el objetivo de albergar tropas y proteger a la Alcazaba de Málaga frente a los asedios. Durante la visita, podrás repasar las diferentes etapas históricas que ha vivido este monumento y las remodelaciones que ha sufrido desde los tiempos de Al-Ándalus.

Camino de Gibralfaro. María López, vía: Unsplash

Por último, si quieres una experiencia diferente estas vacaciones no puedes olvidar recorrer un palacio de cuento, perderte por las calles de Olite, en Navarra, y ver su castillo. Enseguida comprenderás por qué todo el mundo se queda fascinado con este pueblo medieval. El castillo de Olite es un impresionante bastión de estilo gótico francés, como definen desde Civitatis. Y, algunas de las estancias principales te dejarán sin aliento, por ejemplo, la sala de los murciélagos o los aposentos del rey y de la reina.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Civitatis y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.