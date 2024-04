La ruta de senderismo por una de las calzadas romanas mejor conservadas de España

Los romanos permanecieron siete siglos en la Península Ibérica dejando su huella que podemos apreciar en varios puntos de España. Uno de esos vestigios son las rutas de comercio que establecieron por el territorio, como es el caso de la calzada romana del Puerto del Pico en Ávila, un largo camino empedrado que se puede recorrer para palpar la historia y admirar el paisaje abulense.

Comercio y trashumancia

Esta calzada romana data de entre los siglos I a.C y V d.C y conectaba las tierras llanas de la meseta norte con las del Valle del Tiétar. También servía como conexión con el eje vial de Emerita Augusta-Coplutum- Caesaragust (Mérida - Alcalá de Henares - Zaragoza).

Calzada romana en el Puerto del Pico, Ávila. juan carlos / Wikimedia Commons

En la Edad Media esta calzada romana supuso un tramo importante de la Cañada Occidental Leonesa, una de las cañadas reales de uso tradicional en la trashumancia en España, reguladas por edicto real de Alfonso X el Sabio en 1273. Arrieros y ganaderos eran los que más frecuentaban esta calzada. Ahora dominan los senderistas, aunque todavía se avistan rebaños en busca de pastos verdes.

Ruta por la calzada romana

Recorrerla al completo llevaría días, por lo que lo habitual es caminar el trecho desde el pueblo de Cuevas del Valle hasta el Puerto del Pico, a 1.352 metros de altura. De unos 4,5 km la ida, se tarda una hora y media en llegar al pico y pese al desnivel. No es un itinerario difícil, aunque se recomienda ir preparado, pues no hay mucha sombra ni fuentes de agua. La ruta no tiene pérdida, es cuestión de seguir el sendero empedrado.

Calzada Romana de Puerto del Pico, provincia de Ávila, España. Chinochenko / Wikimedia Commons

Además de vistas al paisaje, a lo largo del camino el senderista se topa con varios elementos que forman parte de la historia del trayecto, como una ermita dedicada a San Antón, patrón de los animales. También verás los pequeños molinos de piedra que servían para indicar el camino cuando nevaba o el portazgo, una choza de piedra en ruinas donde cobraban los tributos por el paso de ganado.

Calle del pueblo Cuevas del Valle, Ávila. Luis Rogelio HM / Wikimedia Commons

Para obtener información detallada de la ruta, se debe consultar la web oficial de Turismo Ávila. Este itinerario en pendiente lo suben cientos de corredores cada primer fin de semana de agosto, ya que desde hace casi 20 años se realiza una carrera popular.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.