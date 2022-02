La regla del '20-20' para viajar esta Semana Santa: dónde llueve menos y hace mejor tiempo

Se acerca la Semana Santa y aumenta el deseo de los españoles de hacer las maletas y hacer un viaje para desconectar y olvidar el estrés del día a día. Por fortuna, España es un país donde en esa época ya hace buen tiempo.

El portal El tiempo recoge en un reportaje cuáles son los destinos donde podemos encontrar un clima más amigable durante el mes de abril, y explica un concepto que nos puede ayudar a decidir: la regla '20-20'.

Se trata de aquellos sitios en los que las máximas, de media, superan los 20º C y menos de un 20% de días de lluvia durante los días de abril en los que cae la Semana Santa este año.

Según El tiempo, las costas de las provincias de Málaga, Almería, Murcia, Alicante y las islas Canarias cumplen esta regla. Además, hay otras en las que se cumple también de manera aproximada.

Se trata de Valencia, con unas temperaturas en torno a los 21º C y donde sólo llueve un 23% de los días. En Palma de Mallorca las temperaturas oscilan entre los 12º C de mínima y los 19º C de máxima y llueve el 24% de los días, un dato similar al de Barcelona.

En cambio, si al viajero le da igual la lluvia y lo que busca son temperaturas más frescas puede encontrar destinos en la costa cantábrica como San Sebastián, donde llueve el 57% de los días, Gijón, que también supera el 50% de días lluviosos o Santander, donde llueve un 48% de los días y las temperaturas oscilan entre los 10-16º C.