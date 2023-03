Los 5 destinos para disfrutar de la Semana Santa con tu perro sin salir de España

Las vacaciones de Semana Santa con perro requieren una planifiación especial y elegir bien el destino. Entre paisajes impresionantes, playas de ensueño o montañas, nuestro país tiene lugares perfectos para pasar unos días estupendos acompañados de tu peludo.

La Selva de Irati (Navarra)

La Selva de Irati (Navarra) Tono Balaguer

En este lugar mágico disfrutaréis de una exhuberante vegetación en la que las hayas y abetos son los principales protagonistas. Se trata de uno de los bosques mejor conservados de Europa que podréis disfrutar de lo lindo, ya que está permitida la entrada con mascotas. Dentro de este espacio natural las rutas de senderismo también son numerosas. Una de las que te recomendamos es la cascada del Cubo, que tiene poco más de 2 kilómetros y medio, y en la que tu perro podrá corretear con total libertad.

Málaga

Calle Larios, en el centro de Málaga Arpad Benedek

La Semana Santa es el pistoletazo del salida del buen tiempo, y la mejor forma de disfrutarlo es cerca del mar. Tanto en la ciudad de Málaga como en sus localidades de alrededor encontrarás variedad de playas que admiten mascotas y numerosos comercios ‘pet friendly’ que estarán encantados de recibiros. Tampoco faltan hoteles en los que las mascotas son bienvenidas, como el Petit Palace Plaza Málaga, situado en la famosa calle Larios, tendréis que pagar un suplemento de 25€ por mascota/estancia.

Castellfollit de la Roca (Girona)

Castellfollit de la roca, Girona turismegarrotxa.com

El turismo rural siempre es una opción perfecta si viajas con mascota. Este pueblo, situado dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y asentado sobre un impresionante riscal basáltico, es un destino mágico para pasar la Semana Santa. Si buscas desconexión y que tu perro se sienta en total libertad, has elegido el destino perfecto. Disfrutaréis de lo lindo callejeando por este pueblo medieval, pero también descubriendo los alrededores donde la naturaleza es protagonista.

Uno de los paseos más bonitos es el que os lleva desde lo alto del pueblo hasta la pasarela que cruza el Rio Fluvià. Desde allí os esperan unas vistas impresionantes de Castellofollit de la Roca. Para alojaros, os recomedamos la casa rural Cinglera de Castellfollit, que admiten mascotas y cuenta con vistas a la montaña y al río. Precio 2 noches, desde 140€.

Sigüenza (Guadalajara)

Sigúenza, con la torre de la iglesia Getty Images/iStockphoto

Este pueblo medieval, de callejuelas históricas y rincones sorprendentes, es perfecto para disfrutar de una Semana Santa en un entorno mágico y especial. Pasear por la Calle Mayor, recorrer el casco histórico o ascender hasta el castillo, son algunos de los planes que podrás compartir con tu perro en estas vacaciones. Y además, muy cerca se encuentra el Barranco del río Dulce y la Hoz de Pelegrina, unos espacios naturales espectaculares para disfrutar en esta época.

Para alojaros, os recomendamos el Hotel Cardamomo, donde las mascotas son muy bienvenidas, sin límite de tamaño ni raza. Incluso han puesto en marcha una campaña solidaria con la que donan un 50% de los ingresos obtenidos por el suplemento de mascota a una protectora animal. Además de contar con un entorno mágico para disfrutar de largos paseos, podréis también realizar excursiones a otras localidades como Atienza, hacer la Ruta del Románico o la de los castillos.

Barcelona

Barcelona ofrece numerosos planes interesantes para realizar con perros. Getty Images/iStockphoto

Barcelona es una ciudad cosmopolita y abierta en todos los sentidos, y también uno de los mejores lugares de nuestro país para ir de vacaciones con perros. Además de contar con bastantes espacios verdes, tiene una amplia oferta de ocio y hostelería dog friendly.

Entre los mejores planes que podéis hacer están recorrer el casco antiguo y admirar la Sagrada Familia, eso sí, por fuera, ya que el templo no admite la entrada de mascotas. Subir a Montjuit donde, a parte de poder disfrutar de las mejores vistas de la ciudad, en la parte superior existen numerosos senderos forestales para recorrer con tu perro. Aquí se encuentra también el Pueblo Español, otro de los lugares donde tu mascota será bien recibida, siempre que la lleves atada. También podéis planificar unas horas relajantes en el bonito y enorme Parc de la Ciutadella, que cuenta con una zona vallada para que los perros puedan estirar las patas libremente. Otras visitas imprescindibles son al turístico Parque Güel, donde pueden entrar perros de cualquier tamaño y además no pagan, y a la impresionante Casa Batlló. Como ves, prácticamente no tendrás que preocuparte dónde puedes acceder o no con tu mascota.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.