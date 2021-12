Plegables, compactos y por menos de 22 euros: tres secadores de viaje que convencerán a los más exigentes

¿Qué es para ti imprescindible cuando sales de viaje? Esta pregunta tiene muchas respuestas, tantas como viajeros, probablemente. Lo que a unos nos parece secundario, hay quienes lo consideran innegociable. No nos ponemos de acuerdo sobre si hay que incluir en la maleta botiquín de emergencias, ropa de deporte o incluso algunos artículos del neceser. Pero si eres de esas personas que no pueden vivir con el pelo mojado y menos en invierno, un secador de viaje no puede faltar en tu equipaje.

Para que un secador de viaje cumpla nuestras necesidades tiene que ser potente, compacto o plegable y resistente. Debe caber en cualquier hueco y ser apto para todo tipo de cabello. En 20deCompras hemos seleccionado tres modelos de distinto precio y prestaciones que están entre los mejor valorados por los usuarios de Amazon y que cabrán en nuestra maleta, aunque viajemos con lo mínimo.

El más potente

Si tienes buena mata de pelo, melena larga o te gusta que el cabello se seque rápidamente, olvídate de los secadores de los hoteles. Este modelo de la marca Remington es para ti. Tiene 2.000 W de potencia y voltaje universal. Es plegable y además incluye difusor. Su precio en Amazon es de 21,90 euros.

Esconde una gran potencia de secado bajo su pequeño tamaño Amazon

Calidad y buenas valoraciones

Este secador Style&Go HD130 de Braun es el más pequeño de su colección de viaje. Tiene una boquilla precisa, mango plegable y multivoltaje que permite su uso seguro en cualquier parte del mundo. Cuenta con dos niveles de temperatura y 1.200 W de potencia y su precio está rebajado en Amazon a 17,79 euros.

El secador más pequeño de Braun con toda su garantía Amazon

Iónico y plegable

Este modelo de Beurer tiene función iónica integrada para reducir la carga estática en el cabello y garantizar un resultado impecable. Cuenta, como todos los que te hemos recomendado, un mango plegable para reducir el espacio que ocupa en la maleta y tiene un interruptor de multivoltaje. Además, funciona con una potencia de 1.600 W. Su precio en el ecommerce es de 15,25 euros.

Su función iónica deja tu pelo impecable Amazon

